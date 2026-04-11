Trực tiếp Rennes vs Olympiakos Piraeus: Olympiakos Piraeus ép sân, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Rennes vs Olympiakos Piraeus: Olympiakos Piraeus ép sân, chưa có bàn thắng

Văn Thể04/11/2026 17:44

Olympiakos Piraeus đang thắng liên tiếp 5 trận và muốn kéo dài mạch trận trước Rennes. Trận đấu diễn ra lúc 22:30 ngày 04/11/2026 trên sân Roazhon Park.

Rennes0 - 0Olympiakos PiraeusHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 36'Olympiakos Piraeus ép sân

    Cầm bóng: Rennes 39% - 61% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 4 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 4 - 6, cứu thua 1 - 2.

  • 24'Olympiakos Piraeus ép sân

    Cầm bóng: Rennes 40% - 60% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 1.

  • 12'Olympiakos Piraeus ép sân

    Cầm bóng: Rennes 35% - 65% Olympiakos Piraeus, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 2 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Rennes tiếp đón Olympiakos Piraeus.

Cập nhật lúc 23:17 04/11/2026

Đội hình chính thức
Rennes
Sơ đồ 5-3-2 · HLV F. Haise
Olympiakos Piraeus
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Imanol Alguacil
30
B. Samba
14
B. Reynolds
24
A. Rouault
4
C. Cresswell
5
Gonçalo Oliveira
18
M. Nagida
17
S. Szymański
28
A. Thomasson
45
M. Camara
22
B. Dia
11
Mousa Tamari
1
S. Ortega
2
M. Saliakas
45
P. Retsos
6
David Carmo
70
S. Onyemaechi
32
S. Hezze
15
G. Puerta
17
L. Bailey
8
Gustavo Sá
7
K. Fortounis
34
A. González
Dự bị
Rennes
60 Kilian Belazzoug90 I. Soumaré21 V. Rongier70 A. Nordin26 Q. Merlin12 Eliezer Mayenda16 N. Lemaître48 Ait Boudlal10 L. Blas
Olympiakos Piraeus
11 R. Yaremchuk22 Chiquinho19 R. Freuler89 P. Toufakis71 N. Tiknizyan4 Z. Smajlović5 L. Pirola27 M. Pedersen10 Gelson Martins
Cập nhật đội hình lúc 22:02 04/11/2026
RennesThống kêOlympiakos Piraeus
39%
Kiểm soát bóng
61%
4
Dứt điểm
6
2
Trúng đích
1
2
Phạt góc
3
4
Phạm lỗi
6
1
Thủ môn cứu thua
2

Olympiakos Piraeus đến Roazhon Park với tâm thế của đội đang thắng liên tiếp, thắng cả 5 trận gần nhất. Rennes thì chưa tìm được sự ổn định và vừa nếm thất bại ở trận mới nhất. Trận đấu bắt đầu lúc 22:30 ngày 04/11/2026.

Olympiakos Piraeus mang theo mạch thắng trọn vẹn

Phong độ là điểm sáng lớn nhất của đội khách. Olympiakos Piraeus thắng toàn bộ 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả hiếm có và cho thấy sự ổn định ở cả hai đầu sân.

Chuỗi thắng này cũng phản ánh trên bảng xếp hạng. Olympiakos Piraeus đang đứng hạng 5 với 9 điểm. Với đà hưng phấn hiện tại, đội khách có lý do để tin vào khả năng kéo dài mạch trận ngay cả khi làm khách.

Rennes thiếu sự ổn định

Ở chiều ngược lại, Rennes có 5 trận gần nhất với 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Đội chủ nhà vừa thua ở trận gần nhất, trước đó thắng một trận rồi hòa một trận. Chuỗi kết quả xen kẽ này cho thấy Rennes chưa tạo được nhịp độ liên tục.

Hiện Rennes đứng hạng 13 với 5 điểm, kém Olympiakos Piraeus 4 điểm và 8 bậc trên bảng xếp hạng. Khoảng cách này cho thấy đội chủ nhà cần một kết quả tích cực để lấy lại đà.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Với Rennes, thách thức lớn nhất là chấm dứt sự thiếu ổn định và vào trận với sự tập trung cao ngay từ đầu. Lợi thế sân nhà tại Roazhon Park có thể giúp đội chủ động hơn, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một đối thủ đang rất tự tin.

Olympiakos Piraeus chỉ cần duy trì kỷ luật và tinh thần đang lên để gây khó khăn cho chủ nhà. Đội khách có thể chơi với sự thoải mái của đội đang thắng liên tiếp, và đó thường là yếu tố khiến đối thủ khó tìm ra lời giải.

Nhận định

Xét phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Olympiakos Piraeus đang có lợi thế về mặt tinh thần và sự ổn định. Rennes vẫn có cơ hội nếu tận dụng tốt sân nhà và hạn chế sai sót, nhưng đội cần nâng cao tính nhất quán so với các trận gần đây.

Câu hỏi đặt ra là liệu mạch thắng của Olympiakos Piraeus có tiếp tục kéo dài, hay Rennes sẽ là đội chặn đứng đà bay cao của đối thủ tại Roazhon Park.

Rennes
5 trận gần nhất
BTHBT
3
Trận
1-2-0
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
3
Thủng lưới
Olympiakos Piraeus
5 trận gần nhất
TTTTT
3
Trận
3-0-0
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Benfica3300+89TTT
2Bayer Leverkusen3300+89TTT
3Bournemouth3300+79TTT
4Ferencvarosi TC3300+69TTT
5Olympiakos Piraeus3300+39TTT
6Union St. Gilloise3210+77THT
8Beşiktaş3210+47HTT
9Sunderland3210+27HTT
12Lyon3201-16BTT
13Rennes3120+15HTH
14Real Sociedad3111+54THB
24AC Milan3102-13BTB
25Celta Vigo3102-13TBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Rennes
E. Lepaul (Ankle Injury)
A. Ait Boudlal (Injury)
V. Rongier (Muscle Injury)
E. Lepaul (Ankle Injury)
A. Ait Boudlal (Injury)
V. Rongier (Muscle Injury)
Olympiakos Piraeus
Clayton (Off the roster)
A. El Kaabi (Broken Leg)
M. Mouandilmadji (Off the roster)
B. Popovic (Off the roster)
J. Roca (Off the roster)
L. Scipioni (Off the roster)
Y. Yazici (Knee Injury)
Clayton (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Rennes vs Olympiakos Piraeus: Olympiakos Piraeus ép sân, chưa có bàn thắng
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