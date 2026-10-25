TRỰC TIẾP Trực tiếp Rio Ave vs Famalicao: Famalicao mở tỷ số Các lần gặp gần đây giữa Rio Ave và Famalicao thường rất khó phân định, với 3 hòa trong 5 trận. Hai đội đá lúc 01h00 ngày 26/10/2026 tại Estádio dos Arcos.

Rio Ave 0 - 1 Famalicao Hiệp 2 — phút 81' 81' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Rio Ave 0 - 1 Famalicao.

77' Thay người Phút 77' (Rio Ave): Roland Galcik vào sân thay Miguel Patricío.

75' Rio Ave ép sân Cầm bóng: Rio Ave 59% - 41% Famalicao, dứt điểm 7 - 8 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 3 - 2; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 16 - 12, cứu thua 1 - 2.

66' Thay người Phút 66' (Famalicao): Paulo Moreira vào sân thay Roméo Beney.

65' Thay người Phút 65' (Rio Ave): Jose Carlos Teixeira Lopes Reis Goncalves vào sân thay João Tomé Baptista.

65' Thay người Phút 65' (Rio Ave): Malik Sellouki vào sân thay Sebastian Clemensen.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Rio Ave 56% - 44% Famalicao, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 1 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Famalicao): Patricio Salas vào sân thay Tamás Szűcs.

60' Thay người Phút 60' (Famalicao): Pedro Santos vào sân thay Georgios Koutsias.

51' Famalicao ép sân Cầm bóng: Rio Ave 54% - 46% Famalicao, dứt điểm 4 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 0, phạm lỗi 11 - 7, cứu thua 1 - 1.

48' BÀN THẮNG! Famalicao (0-1) Phút 48': Roméo Beney (Famalicao) lập công (kiến tạo: Rodrigo Pinheiro). Tỷ số: 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

42' Thẻ vàng Phút 42': Miguel Patricío (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Foul).

40' Thẻ vàng Phút 40': Vasco César Freire de Seabra (Rio Ave) nhận thẻ vàng (Dissent).

39' Famalicao ép sân Cầm bóng: Rio Ave 56% - 44% Famalicao, dứt điểm 2 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 5, cứu thua 1 - 1.

26' Famalicao ép sân Cầm bóng: Rio Ave 52% - 48% Famalicao, dứt điểm 0 - 7 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 2 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Rio Ave 44% - 56% Famalicao, phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Rio Ave tiếp đón Famalicao.

Cập nhật lúc 02:41 26/10/2026

Đội hình chính thức Rio Ave Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra Famalicao Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ricardo Silva 32 Vitor Hugo 20 João Tomé 5 A. Ntoi 23 F. Petrasso 17 M. Vrousai 79 M. Patricio 54 G. Liavas 7 Diogo Bezerra 90 Diogo Nascimento 80 S. Clemmensen 11 J. Blesa 25 L. Carević 17 Rodrigo Pinheiro 15 Víctor Rofino 3 L. Realpe 2 Gustavo Garcia 6 van de Looi 21 Tamás Szücs 18 R. Beney 14 Mathias De Amorim 7 Sorriso 70 G. Koutsias Dự bị Rio Ave 30 R. Galčík 3 S. Garcia 39 Gustavo Mancha 44 T. Nikitscher 8 Ryan Guilherme 19 M. Sellouki 77 D. Špikić 9 Tamble Monteiro 99 van der Gouw Famalicao 10 Pedro Santos 30 Serafimović 4 van Breemen 1 I. Zlobin 8 Marcos Peña 33 P. Salas 19 Paulo Moreira 24 Mathis Jangeal 9 U. Abubakar Cập nhật đội hình lúc 00:32 26/10/2026

Rio Ave Thống kê Famalicao 59% Kiểm soát bóng 41% 7 Dứt điểm 8 2 Trúng đích 2 3 Phạt góc 2 16 Phạm lỗi 12 0 Việt vị 0 1 Thủ môn cứu thua 2

Các lần gặp gần đây giữa Rio Ave và Famalicao thường rất khó phân định. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, hai đội hòa 3 trận, Famalicao thắng 2 trận và Rio Ave chưa thắng trận nào. Trận đấu diễn ra lúc 01h00 ngày 26/10/2026 trên sân Estádio dos Arcos.

Thế đối đầu: hòa nhiều, Rio Ave chưa tìm được chiến thắng

Nhìn vào 5 lần chạm trán gần nhất, hòa là kết quả xuất hiện nhiều nhất với 3 trận. Điều này cho thấy hai đội thường triệt tiêu nhau và hiếm khi có người làm chủ hoàn toàn cuộc chơi.

Tuy nhiên, Famalicao vẫn nhỉnh hơn một chút khi thắng 2 trong 5 lần gặp. Ngược lại, Rio Ave chưa có chiến thắng nào trước đối thủ này ở giai đoạn đó. Đây là điểm các cầu thủ chủ nhà cần cải thiện nếu muốn đổi vận trên sân nhà.

Phong độ: Rio Ave có đà tốt hơn

Rio Ave vừa thắng 2 trận liên tiếp trong 5 trận gần nhất. Trước đó, họ thua 1 trận, hòa 1 trận và thua thêm 1 trận. Tổng cộng, đội chủ nhà thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần đây. Hai chiến thắng ở những trận mới nhất là tín hiệu tích cực về mặt tinh thần trước cuộc tiếp đón Famalicao.

Trong khi đó, Famalicao đi theo hướng ngược lại. Đội khách thua cả 2 trận gần nhất, sau đó thắng 1 trận và hòa 2 trận trước đó. Tính chung 5 trận, họ thắng 1, hòa 2 và thua 2. Chuỗi hai trận thua gần đây khiến đội khách đến Estádio dos Arcos với nhiều áp lực cần cải thiện kết quả.

Bảng xếp hạng: cùng 7 điểm, cách nhau một bậc

Hai đội đang nằm sát nhau trên bảng xếp hạng. Famalicao đứng thứ 14 với 7 điểm, còn Rio Ave xếp ngay phía dưới ở vị trí thứ 15, cũng với 7 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là một bậc xếp hạng và không có chênh lệch về điểm số.

Vì thế, trận đấu này mang ý nghĩa cạnh tranh trực tiếp giữa hai đội có thành tích tương đồng. Đội nào giành được kết quả tốt hơn sẽ tạo được khoảng cách nhất định với đối thủ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Lịch sử đối đầu nghiêng về những trận cân bằng, nên chi tiết nhỏ có thể quyết định kết quả. Rio Ave đang có đà phong độ tốt hơn và được chơi trên sân nhà, nên họ có lý do để chủ động tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trước Famalicao ở giai đoạn gần đây.

Về phần mình, Famalicao từng thắng 2 trong 5 lần gặp gần nhất. Đội khách sẽ cần sự chắc chắn hơn để chấm dứt chuỗi hai trận thua. Nếu cả hai cùng thận trọng, trận đấu rất dễ tiếp tục là cuộc cân tài cân sức như những lần chạm trán trước.

Nhận định

Mọi chỉ dấu đều cho thấy đây là cặp đấu khó phân định. Hai đội cùng điểm, xếp liền kề nhau, và lịch sử đối đầu gần đây nghiêng về những trận hòa. Rio Ave có lợi thế về đà phong độ, còn Famalicao có lợi thế nhỏ về thành tích đối đầu. Một trận đấu giằng co, kết quả sít sao là kịch bản hợp lý nhất.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Rio Ave · 0 thắng 3 hòa Famalicao · 2 thắng Rio Ave 0 - 0 Famalicao Hòa Famalicao 0 - 0 Rio Ave Hòa Famalicao 1 - 0 Rio Ave FAM Rio Ave 1 - 1 Famalicao Hòa Famalicao 2 - 1 Rio Ave FAM

Rio Ave 5 trận gần nhất T T B H B 8 Trận 2-1-5 T-H-B 8 Ghi (TB 1.0) 17 Thủng lưới Famalicao 5 trận gần nhất B B T H H 8 Trận 1-4-3 T-H-B 10 Ghi (TB 1.3) 11 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 9 9 0 0 +17 27 T T T T T 2 Benfica 8 6 1 1 +17 19 T B T T T 3 Sporting CP 8 5 3 0 +11 18 T H H T T … 13 Maritimo 9 2 2 5 -10 8 B B H B B 14 Famalicao 8 1 4 3 -1 7 B T H H H 15 Rio Ave 8 2 1 5 -9 7 T B H B B 16 Casa Pia 9 2 1 6 -12 7 T B T B H …