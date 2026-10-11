Trực tiếp Rio Ave vs Nacional: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Rio Ave vs Nacional: Đội hình xuất phát

Văn Thể11/10/2026 16:27

Cùng sở hữu 4 điểm ở nhóm cuối bảng, Rio Ave và Nacional bước vào màn so tài tại Estádio dos Arcos với quyết tâm tìm lại mạch thắng sau chuỗi trận đầy khó khăn.

Rio AvevsNacionalSẮP BẮT ĐẦU • 21:30
  • 21:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của Rio Ave và Nacional đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 21:30.

Cập nhật lúc 21:03 11/10/2026

Đội hình chính thức
Rio Ave
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra
Nacional
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Alexandre Santos
32
Vitor Hugo
20
João Tomé
54
G. Liavas
39
Gustavo Mancha
17
M. Vrousai
5
A. Ntoi
19
M. Sellouki
80
S. Clemmensen
79
M. Patricio
7
Diogo Bezerra
11
J. Blesa
1
Renato Bellucci
88
Deivison
33
Francisco Gonçalves
38
Zé Vitor
21
W. Kokolo
15
C. Labidi
31
D. Dongmo
10
Daniel Júnior
20
Matchoi Djaló
12
Song Min-Kyu
29
N. Kader
Dự bị
Rio Ave
60 Caike30 R. Galčík27 T. Medina44 T. Nikitscher23 F. Petrasso90 Diogo Nascimento70 A. Wenck8 Ryan Guilherme99 van der Gouw
Nacional
2 Daniel Isai de la Cruz de la Cruz26 Joel da Silva13 João Gonçalves9 A. Obando17 F. Nava14 Ivanildo Fernandes7 M. Jensen11 S. Gavriel8 Miguel Baeza
Cập nhật đội hình lúc 21:03 11/10/2026

Cuộc so tài giữa Rio Ave và Nacional diễn ra vào lúc 21h30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Estádio dos Arcos trong bối cảnh cả hai đội đều đang rất cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Khi mùa giải đang dần trôi qua những vòng đấu căng thẳng, mục tiêu giành trọn 3 điểm để giải tỏa áp lực tâm lý đang trở thành nhiệm vụ hàng đầu của đôi bên.

Cuộc chiến cân bằng về điểm số ở nhóm dưới bảng xếp hạng

Nhìn vào cục diện hiện tại trên bảng xếp hạng, sự tương đồng giữa hai câu lạc bộ là rất rõ rệt. Cả Nacional và Rio Ave đều mới chỉ tích lũy được 4 điểm sau chặng đường đã qua. Nacional đang tạm thời đứng ở vị trí thứ 15, xếp ngay phía trên Rio Ave ở vị trí thứ 16.

Khoảng cách về vị trí chỉ mang tính chất phân định thứ bậc sít sao, bởi số điểm bằng nhau cho thấy cả hai đều đang gặp những vấn đề nhất định trong việc duy trì hiệu quả thi đấu. Một chiến thắng ở thời điểm này sẽ mang lại giá trị giải tỏa rất lớn cho bất kỳ bên nào tận dụng tốt cơ hội.

Phong độ đối nghịch và bài toán tìm kiếm sự ổn định

Về phong độ thi đấu, Nacional đang trải qua quãng thời gian đặc biệt ảm đạm. Đại diện này đã phải nhận thất bại trong cả 5 trận đấu gần nhất. Chuỗi 5 trận thua liên tiếp không chỉ khiến họ dậm chân tại chỗ ở nhóm dưới mà còn đặt ra thách thức nặng nề về mặt tinh thần đối với các cầu thủ trước chuyến làm khách sắp tới.

Ở chiều ngược lại, Rio Ave cũng không có được phong độ thực sự thuyết phục khi phải nhận 3 thất bại và 1 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Tuy nhiên, điểm tựa đáng kể cho đoàn quân chủ nhà là họ vừa giành được một chiến thắng ở trận đấu gần nhất. Kết quả tích cực này giúp Rio Ave ngắt được mạch trận ảm đạm trước đó và bước vào trận đấu tiếp theo với tâm thế phần nào tự tin hơn đối thủ.

Thế trận giằng co từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh yếu tố phong độ hiện tại, các số liệu thống kê trong quá khứ cũng cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc giữa hai đội bóng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, kết quả được chia đều khi Rio Ave thắng 1 trận, Nacional thắng 1 trận và hai đội bất phân thắng bại trong 3 trận còn lại.

Tỷ lệ hòa chiếm tới hơn một nửa số lần gặp nhau gần đây phản ánh tính chất giằng co, thận trọng trong lối chơi của cả hai mỗi khi đối đầu trực tiếp. Với bối cảnh đôi bên đều đang khát khao điểm số để vực dậy tinh thần, sự chặt chẽ nhiều khả năng sẽ tiếp tục được tái hiện trên sân cỏ.

Cục diện hứa hẹn nhiều toan tính tại Estádio dos Arcos

Được chơi trên sân nhà Estádio dos Arcos cùng tinh thần vừa được tiếp thêm sinh lực sau thắng lợi mới đây, Rio Ave có lý do để chủ động áp đặt lối chơi nhằm tìm kiếm kết quả thuận lợi. Sự nhỉnh hơn đôi chút về mặt tâm lý có thể giúp đội chủ nhà tạo ra thế trận có nét hơn so với một tập thể đang chìm sâu trong chuỗi trận trắng tay.

Dù vậy, Nacional chắc chắn sẽ không dễ dàng buông xuôi. Trước nguy cơ kéo dài chuỗi thất bại, đội khách nhiều khả năng sẽ phải ưu tiên củng cố sự chắc chắn nơi hậu tuyến để ngắt đứt mạch trận nghèo nàn. Đây dự kiến sẽ là màn so tài giàu toan tính chiến thuật, nơi đội bóng nào biết chắt chiu thời cơ tốt hơn sẽ nắm lấy lợi thế định đoạt trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Rio Ave · 1 thắng3 hòaNacional · 1 thắng
25/01/2026
Nacional
4 - 0
Rio Ave
NAC
17/08/2025
Rio Ave
1 - 1
Nacional
Hòa
10/05/2025
Nacional
3 - 3
Rio Ave
Hòa
29/12/2024
Rio Ave
2 - 1
Nacional
RA
31/07/2024
Rio Ave
1 - 1
Nacional
Hòa
Rio Ave
5 trận gần nhất
BHBBT
7
Trận
1-1-5
T-H-B
5
Ghi (TB 0.7)
15
Thủng lưới
Nacional
5 trận gần nhất
BBBBB
7
Trận
1-1-5
T-H-B
7
Ghi (TB 1.0)
15
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto8800+1624TTTTT
2Sporting CP8530+1118THHTT
3Santa Clara8530+818THTTH
14Vitória SC7124-35HBHBT
15Nacional7115-84BBBBB
16Rio Ave7115-104BHBBT
17Casa Pia8116-144BTBHB

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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