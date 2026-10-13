TRỰC TIẾP Trực tiếp Sabah FA vs Slavia Praha: Sabah FA bị VAR từ chối bàn thắng Cả hai đội đều đang có phong độ cao: Sabah FA thắng 3, hòa 1, thua 1 trong 5 trận gần nhất, Slavia Praha thắng 4, thua 1. Giờ đấu 23h45 ngày 13/10/2026.

Sabah FA 0 - 0 Slavia Praha Hiệp 1 — phút 31' 31' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

25' Sabah FA ép sân Cầm bóng: Sabah FA 62% - 38% Slavia Praha, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 5.

17' VAR Phút 17': Bàn thắng không được công nhận — Kaheem Parris (Sabah FA).

14' Thẻ vàng Phút 14': Veljko Simić (Sabah FA) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Sabah FA ép sân Cầm bóng: Sabah FA 70% - 30% Slavia Praha, dứt điểm 0 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu Sabah FA tiếp đón Slavia Praha.

Cập nhật lúc 00:17 14/10/2026

Đội hình chính thức Sabah FA Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV V. Dambrauskas Slavia Praha Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV J. Trpišovský 92 S. Pokatilov 80 A. Zedadka 3 S. Solvet 4 A. McCarthy 27 T. Puchacz 7 Rahmonaliyev 13 I. Lepinjica 11 K. Parris 37 Du Queiroz 21 V. Simić 20 J. Mickels 35 J. Markovič 3 T. Holeš 6 N'Guessan 4 D. Zima 27 T. Vlček 16 D. Moses 23 M. Sadílek 10 D. Šturm 17 L. Provod 20 E. Ayaosi 25 T. Chorý Dự bị Sabah FA 5 R. Daşdəmirov 88 Rodrigo Fernandes 10 A. Isaev 33 Erivaldo Almeida 6 A. Xaybulayev 99 P. Mbina 94 Mirzəmmədov 17 T. Mütəllimov 8 C. Nwachukwu Slavia Praha 22 T. Diakité 29 N. Domchak 14 S. Isife 30 W. Nowak 60 Petr Potměšil 40 Adam Rezek 47 D. Barcot 8 O. Kubiak 15 E. Suleiman Cập nhật đội hình lúc 23:17 13/10/2026

Sabah FA Thống kê Slavia Praha 62% Kiểm soát bóng 38% 0 Dứt điểm 0 0 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0

Sabah FA và Slavia Praha bước vào trận đấu lúc 23h45 ngày 13/10/2026 trên sân Baku Olympic Stadium với trạng thái tương đối giống nhau: cả hai đều đang chơi tốt. Một bên thắng 3 trong 5 trận gần nhất, bên kia thắng tới 4 trong 5 trận. Chính vì vậy, cuộc gặp này hứa hẹn là màn so tài giữa hai đội đang tự tin.

Sabah FA: ổn định và biết cách giành điểm

Trong 5 trận gần nhất, Sabah FA thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận hòa là kết quả mới nhất, nhưng trước đó đội chủ nhà có chuỗi hai trận thắng liên tiếp.

Sau một trận thua, Sabah FA đã phản ứng bằng chiến thắng ở trận kế tiếp. Với một đội đang cần sự bền bỉ, khả năng giữ nhịp như vậy là điểm cộng đáng kể trước đối thủ được đánh giá cao.

Slavia Praha: chuỗi thắng liên tiếp

Slavia Praha có phong độ nổi bật hơn về mặt kết quả. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận, trận thua đó là kết quả cũ nhất trong chuỗi.

Điều đáng chú ý là Slavia Praha đang thắng liên tiếp 4 trận gần đây. Chuỗi này giúp đội bóng có sự tự tin và nhịp độ thi đấu ổn định khi sang làm khách.

Vị trí trên bảng xếp hạng

Trên bảng xếp hạng, Slavia Praha đang đứng hạng 23 còn Sabah FA đứng hạng 34. Cả hai cùng có 0 điểm. Vì vậy, mỗi đội đều muốn khởi động hành trình của mình bằng một kết quả tích cực.

Thứ hạng của hai đội có khoảng cách, nhưng con số 0 điểm cho thấy cả hai vẫn đang ở vạch xuất phát. Điều này khiến trận đấu thêm phần cân bằng về mặt tâm lý.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đều đang có phong độ cao, yếu tố quyết định nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát nhịp trận đấu. Sabah FA có lợi thế về sự ổn định khi biết phản ứng sau thất bại. Ngược lại, Slavia Praha mang theo đà thắng và sự tự tin từ chuỗi kết quả tốt.

Đội nào vào trận chắc chắn hơn và hạn chế sai lầm ở những phút đầu sẽ có cơ hội nắm quyền chủ động. Trong một cuộc đối đầu mà phong độ gần như ngang nhau, những chi tiết nhỏ có thể tạo ra khác biệt.

Nhận định

Về phong độ, Slavia Praha nhỉnh hơn nhờ chuỗi thắng gần đây, trong khi Sabah FA cũng không kém cạnh với 3 chiến thắng trong 5 trận. Đây là cuộc gặp của hai đội đang vào phom, và một trận đấu giằng co, cạnh tranh từng pha bóng là kịch bản khả dĩ nhất.

Sabah FA 5 trận gần nhất H T T B T 9 Trận 6-0-3 T-H-B 18 Ghi (TB 2.0) 11 Thủng lưới Slavia Praha 5 trận gần nhất T T T T B 1 Trận 0-0-1 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 1 1 0 0 +5 3 T 2 Bayern München 1 1 0 0 +5 3 T 3 Barcelona 1 1 0 0 +4 3 T … 8 Manchester City 1 1 0 0 +2 3 T 9 Aston Villa 1 1 0 0 +1 3 T … 22 Lille 1 0 0 1 -1 0 B 23 Slavia Praha 1 0 0 1 -1 0 B 24 Club Brugge KV 1 0 0 1 -1 0 B 25 Inter 1 0 0 1 -1 0 B … 33 Feyenoord 1 0 0 1 -4 0 B 34 Sabah FA 1 0 0 1 -4 0 B 35 Slovan Bratislava 1 0 0 1 -5 0 B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sabah FA Không có thông tin Slavia Praha ✚ S. Chaloupek (Muscle Injury) ✚ P. Kacor (Shoulder Injury) ✚ H. Kante (Off the roster) ✚ O. Kolar (Off the roster) ✚ M. Konecny (Red Card) ✚ I. Ogbu (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Ouanda (Injury) ✚ D. Jurasek (Thigh Injury)