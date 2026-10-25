TRỰC TIẾP Trực tiếp San Diego vs Seattle Sounders: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 San Diego cần chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng khi tiếp Seattle Sounders tại Snapdragon Stadium, 09:30 ngày 25/10/2026; chủ nhà kém đối thủ 8 điểm.

San Diego 0 - 0 Seattle Sounders Hiệp 2 — phút 48' 48' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Seattle Sounders): Sebastian Gomez vào sân thay Jesús Ferreira.

40' San Diego ép sân Cầm bóng: San Diego 60% - 40% Seattle Sounders, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 3.

26' Thế trận giằng co Cầm bóng: San Diego 48% - 52% Seattle Sounders, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: San Diego 53% - 47% Seattle Sounders, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu San Diego tiếp đón Seattle Sounders.

Cập nhật lúc 10:45 25/10/2026

Đội hình chính thức San Diego Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikey Varas Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer 13 P. Sisniega 33 O. Verhoeven 97 C. McVey 26 M. Duah 5 Kieran Sargeant 70 A. Alvarado 20 A. Godoy 12 Gabriel Pirani 10 A. Dreyer 94 C. Bakambu 90 A. Pellegrino 26 A. Thomas 85 Kossa-Rienzi 16 A. Roldan 25 J. Ragen 5 N. Tolo 31 H. Dotson 7 C. Roldan 27 J. Ferreira 11 A. Rusnák 13 J. Morris 9 D. Joveljić Dự bị San Diego 23 S. Vines 1 C. dos Santos 7 M. Ingvartsen 25 I. Pilcher 3 Þór­halls­son 6 J. Tverskov 8 O. Valakari 14 B. B. Zamble 36 David Mimbang Seattle Sounders 37 S. Brunell 39 S. Hawkins 45 P. Kingston 90 S. Gomez 24 S. Frei 17 P. Arriola 8 C. Clark 4 R. Sailor 81 M. Bronnik Cập nhật đội hình lúc 09:02 25/10/2026

San Diego Thống kê Seattle Sounders 60% Kiểm soát bóng 40% 7 Dứt điểm 4 0 Trúng đích 0 2 Phạt góc 2 3 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 0

San Diego cần chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng khi tiếp Seattle Sounders trên sân Snapdragon Stadium vào lúc 09:30 ngày 25/10/2026. Với đội chủ nhà, đây là cơ hội để tìm lại cảm giác chiến thắng trước một đối thủ đang xếp trên họ 5 bậc.

San Diego: nhiều trận hòa, thiếu những chiến thắng

Trong 5 trận gần nhất, San Diego chưa thắng trận nào: hòa 4 trận và thua 1 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội bóng không dễ bị đánh bại, nhưng lại chưa tìm được bàn thắng quyết định để kéo về trọn vẹn 3 điểm.

Hiện San Diego đứng hạng 12 với 34 điểm. Những trận hòa liên tiếp giúp họ giữ được sự ổn định nhất định, song cũng khiến khoảng cách với nhóm phía trên chưa được thu hẹp. Vì vậy, chiến thắng trên sân nhà là điều chủ nhà cần nhất lúc này.

Seattle Sounders: phong độ tốt hơn nhưng vừa chững lại

Seattle Sounders bước vào trận đấu với phong độ nhỉnh hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, trong chuỗi này họ vừa có một trận hòa và một trận thua ở những lượt đấu gần đây nhất, sau 3 chiến thắng liên tiếp trước đó.

Hiện Seattle Sounders xếp hạng 7 với 42 điểm, hơn San Diego 8 điểm. Đội khách nhiều khả năng muốn sớm lấy lại nhịp thắng sau những trận gần nhất không trọn vẹn.

Thế đối đầu cân bằng

Qua 3 lần gặp nhau gần nhất, hai đội chia đều lợi thế: San Diego thắng 1 trận, hòa 1 trận và Seattle Sounders thắng 1 trận. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế không nghiêng hẳn về bên nào, và trận đấu này hứa hẹn là cuộc cân tài cân sức.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với San Diego, bài toán nằm ở khâu chuyển hóa các thế trận cân bằng thành bàn thắng. Chuỗi 4 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất cho thấy đội có khả năng trụ vững, nhưng cần hiệu quả hơn ở thời điểm quyết định. Lợi thế sân nhà tại Snapdragon Stadium có thể là yếu tố hỗ trợ.

Ngược lại, Seattle Sounders sở hữu nền tảng phong độ tốt hơn trong 5 trận gần nhất. Việc giữ được sự chắc chắn và tận dụng cơ hội sẽ là chìa khóa để đội khách mang điểm về từ chuyến làm khách này.

Nhận định

Nhìn chung, Seattle Sounders được đánh giá nhỉnh hơn về thứ hạng lẫn phong độ gần đây. Tuy nhiên, thế đối đầu cân bằng và động lực tìm lại chiến thắng của San Diego khiến trận đấu khó đoán. Nếu chủ nhà tận dụng tốt sân nhà để biến những trận hòa thành thắng lợi, cục diện hoàn toàn có thể thay đổi.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất San Diego · 1 thắng 1 hòa Seattle Sounders · 1 thắng Seattle Sounders 1 - 1 San Diego Hòa Seattle Sounders 1 - 0 San Diego SS San Diego 3 - 0 Seattle Sounders SD

San Diego 5 trận gần nhất H H B H H 30 Trận 8-10-12 T-H-B 53 Ghi (TB 1.8) 56 Thủng lưới Seattle Sounders 5 trận gần nhất H B T T T 30 Trận 11-9-10 T-H-B 39 Ghi (TB 1.3) 37 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 30 16 7 7 +32 55 T H H B H 2 St. Louis City 30 14 9 7 +15 51 B H T T T 3 FC Dallas 30 14 9 7 +8 51 H T B T H … 6 Los Angeles FC 31 12 10 9 +15 46 H T H B H 7 Seattle Sounders 30 11 9 10 +2 42 H B T T T 8 Los Angeles Galaxy 31 10 10 11 -9 40 H T B T T … 11 Portland Timbers 30 9 7 14 -5 34 H B H B B 12 San Diego 30 8 10 12 -3 34 H H B H H 13 Minnesota United FC 30 8 10 12 -8 34 T H H B B …

Tình hình lực lượng San Diego ✚ O. Soe (Lower-Body Injury) ✚ O. Soe (Lower-Body Injury) Seattle Sounders ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Hamstring Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ S. Hawkins (Hamstring Injury) ✚ A. Roldan (Calf Injury) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Hamstring Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury)