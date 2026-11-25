TRỰC TIẾP Trực tiếp San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo: Hiệp 2 bắt đầu, San Jose Earthquakes dẫn 2-0 Trận loại trực tiếp giữa San Jose Earthquakes và Houston Dynamo chỉ có một lối đi: thắng để đi tiếp, thua dừng bước. Trận đấu diễn ra lúc 10h00 ngày 25/11/2026.

San Jose Earthquakes 2 - 0 Houston Dynamo Hiệp 2 — phút 75' 75' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: San Jose Earthquakes 2 - 0 Houston Dynamo.

73' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 40% - 60% Houston Dynamo, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 6 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 3 - 1.

73' Thay người Phút 73' (Houston Dynamo): Nick Markanich vào sân thay Duane Holmes.

71' Thay người Phút 71' (San Jose Earthquakes): Jamar Ricketts vào sân thay Timo Werner.

71' Thay người Phút 71' (San Jose Earthquakes): Ian Harkes vào sân thay Vitor Costa.

71' Thay người Phút 71' (San Jose Earthquakes): Dave Romney vào sân thay Ronaldo Vieira.

71' Thay người Phút 71' (San Jose Earthquakes): Ousseni Bouda vào sân thay Preston Judd.

70' Thẻ vàng Phút 70': Reid Roberts (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thẻ vàng Phút 67': Timo Werner (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

64' Thay người Phút 64' (Houston Dynamo): Lawrence Ennali vào sân thay Ibrahim Aliyu.

64' Thay người Phút 64' (Houston Dynamo): Agustín Bouzat vào sân thay Héctor Herrera.

61' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 39% - 61% Houston Dynamo, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 5 - 9, cứu thua 2 - 1.

49' Houston Dynamo ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 41% - 59% Houston Dynamo, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Houston Dynamo): Duncan McGuire vào sân thay Lyle Foster.

36' San Jose Earthquakes ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 63% - 37% Houston Dynamo, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 5 - 1; phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 0 - 1.

30' Thẻ vàng Phút 30': Artur (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: San Jose Earthquakes 56% - 44% Houston Dynamo, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 3 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 0 - 1.

24' BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (2-0) Phút 24': Eduard Löwen (San Jose Earthquakes) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

23' Thẻ vàng Phút 23': Agustin Resch (Houston Dynamo) nhận thẻ vàng (Foul).

12' San Jose Earthquakes ép sân Cầm bóng: San Jose Earthquakes 65% - 35% Houston Dynamo, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 0 - 1.

11' BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (1-0) Phút 11': Ronaldo Vieira (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Timo Werner). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu San Jose Earthquakes tiếp đón Houston Dynamo.

Cập nhật lúc 12:03 25/11/2026

Đội hình chính thức San Jose Earthquakes Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Arena Houston Dynamo Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Ben Olsen 36 E. Edwards 28 B. Kikanovic 5 D. Munie 18 R. Roberts 87 Vítor Costa 14 R. Vieira 34 Beau Leroux 23 E. Löwen 10 N. Tsakiris 11 T. Werner 19 P. Judd 31 J. Bond 6 Artur 5 Lucas Halter 34 A. Resch 21 F. Negri 24 A. Ibrahim 16 H. Herrera 19 M. Bogusz 14 D. Holmes 20 Guilherme 9 L. Foster Dự bị San Jose Earthquakes 7 O. Bouda 20 N. Fernandez 25 M. Floriani 1 A. Gunn 6 I. Harkes 17 Jack Jasinski 3 P. Marie 2 J. Ricketts 4 D. Romney Houston Dynamo 4 M. Saracchi 18 D. Samassékou 37 G. Rivera 23 D. McGuire 17 N. Markanich 26 B. Gillingham 11 L. Ennali 30 A. Bouzat 3 Antônio Carlos Cập nhật đội hình lúc 09:34 25/11/2026

San Jose Earthquakes Thống kê Houston Dynamo 40% Kiểm soát bóng 60% 8 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 3 6 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 10 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 1

San Jose Earthquakes và Houston Dynamo bước vào trận đấu mà người thắng đi tiếp, kẻ thua dừng bước. Ở vòng 1/8 loại trực tiếp, không còn khoảng trống cho những tính toán dài hơi. Trận đấu bắt đầu lúc 10h00 ngày 25/11/2026 trên sân Avaya Stadium.

Vòng đấu không có đường lùi

Vòng 1/8 là giai đoạn loại trực tiếp, nên mỗi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng việc rời giải. Cả hai đội đều hiểu rằng kết quả của trận này quyết định ai còn cơ hội đi tiếp. Đây cũng là lý do trận đấu thường được tiếp cận thận trọng hơn so với một lượt trận thông thường.

Phong độ: hai đội cùng chưa ổn định

San Jose Earthquakes thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi trận này gồm một trận thua ở lần ra sân gần đây nhất, tiếp đó là chiến thắng duy nhất, rồi đến hai trận hòa xen kẽ một trận thua. Đội chủ nhà chưa thể hiện sự ổn định, nhưng vẫn cho thấy khả năng bứt lên khi cần.

Houston Dynamo có thành tích tương tự: thắng 1, hòa 2 và thua 2. Tuy nhiên, diễn biến gần đây của đội khách đáng lo hơn, khi họ thua cả hai trận mới nhất. Hai trận hòa và một trận thắng đến từ giai đoạn trước đó. Houston Dynamo vì vậy cần sớm cắt mạch thua để bước vào trận loại trực tiếp với tâm lý vững vàng.

Thế đối đầu nghiêng nhẹ về chủ nhà

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, San Jose Earthquakes thắng 2, hòa 2, còn Houston Dynamo thắng 1. Lịch sử đối đầu gần đây vì thế nghiêng nhẹ về đội chủ nhà. Hai trận hòa cũng cho thấy những cuộc đụng độ này thường khá cân bằng và khó có người áp đảo hoàn toàn.

Điểm then chốt của trận đấu

Khi cả hai đội đều đang thiếu sự ổn định, yếu tố tâm lý có thể quyết định cục diện. Đội nào xử lý tốt áp lực của một trận loại trực tiếp sẽ có lợi thế lớn. San Jose Earthquakes được chơi trên sân nhà Avaya Stadium và có thành tích đối đầu gần đây tốt hơn. Ngược lại, Houston Dynamo buộc phải vượt qua cú sốc của hai trận thua liên tiếp.

Với những trận đấu mà một sai sót cũng có thể làm đổi hướng cả cuộc đua, sự tập trung ở các tình huống cố định và khâu chuyển đổi trạng thái sẽ rất quan trọng. Đội nào giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ có nhiều khả năng đi tiếp.

Nhận định

San Jose Earthquakes có phần nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu gần đây. Dù vậy, phong độ của họ chưa đủ thuyết phục để tạo khoảng cách rõ rệt với đối thủ. Houston Dynamo đang gặp khó, nhưng một đội từng thắng và hòa nhiều trận trong chuỗi 5 trận gần nhất hoàn toàn có thể gây bất ngờ. Trận đấu được dự báo cân bằng và có thể được định đoạt bởi những chi tiết nhỏ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất San Jose Earthquakes · 2 thắng 2 hòa Houston Dynamo · 1 thắng San Jose Earthquakes 1 - 0 Houston Dynamo SJE Houston Dynamo 0 - 0 San Jose Earthquakes Hòa Houston Dynamo 1 - 2 San Jose Earthquakes SJE San Jose Earthquakes 3 - 3 Houston Dynamo Hòa San Jose Earthquakes 0 - 1 Houston Dynamo HD

San Jose Earthquakes 5 trận gần nhất B T H B H 34 Trận 14-10-10 T-H-B 57 Ghi (TB 1.7) 51 Thủng lưới Houston Dynamo 5 trận gần nhất B B T H H 34 Trận 14-9-11 T-H-B 43 Ghi (TB 1.3) 43 Thủng lưới

Vòng bảng — San Jose Earthquakes # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 34 19 7 8 +40 64 T T T B T 2 FC Dallas 34 16 10 8 +11 58 T H B T H 3 St. Louis City 34 15 9 10 +11 54 T B B B B 4 San Jose Earthquakes 34 14 10 10 +6 52 B T H B H 5 Houston Dynamo 34 14 9 11 0 51 B B T H H 6 Los Angeles FC 34 12 11 11 +12 47 B B H H T …

Tình hình lực lượng San Jose Earthquakes ✚ N. Adimabua (Groin Injury) ✚ D. Jones (Achilles Tendon Injury) ✚ J. A. Gonzalez Mendoza (Lower-Body Injury) Houston Dynamo ✚ J. Maurer (Back Injury)