Trực tiếp San Jose Earthquakes vs Los Angeles FC: Đội hình xuất phát

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TRỰC TIẾPTrực tiếp San Jose Earthquakes vs Los Angeles FC: Đội hình xuất phát

Văn Thể20/09/2026 01:34

Los Angeles FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém San Jose Earthquakes đúng 1 điểm trước cuộc so tài then chốt diễn ra trên sân PayPal Park.

San Jose EarthquakesvsLos Angeles FCSẮP BẮT ĐẦU • 06:30
  • 06:30Đội hình chính thức đã công bố

    Đội hình ra sân của San Jose Earthquakes và Los Angeles FC đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 06:30.

Cập nhật lúc 06:03 20/09/2026

Đội hình chính thức
San Jose Earthquakes
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV Bruce Arena
Los Angeles FC
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Marc Dos Santos
1
Angus Gunn
5
Daniel Munie
4
Dave Romney
18
Reid Roberts
28
Benjamin Kikanović
14
Ronaldo Vieira
23
Eduard Löwen
2
Jamar Ricketts
10
Niko Tsakiris
34
Beau Leroux
7
Ousseni Bouda
1
Hugo Lloris
14
Sergi Palencia
5
Ryan Porteous
33
Aaron Long
23
Yevhen Cheberko
66
Mathieu Choinière
4
Eddie Segura
8
Mark Delgado
9
Armindo Sieb
7
Son Heung-min
99
Denis Bouanga
Dự bị
San Jose Earthquakes
36 Earl Edwards Jr17 Jack Jasinski6 Ian Harkes20 Nick Fernandez87 Vitor Costa16 Jack Skahan11 Timo Werner3 Paul Marie19 Preston Judd
Los Angeles FC
31 Cabral Carter91 Nkosi Tafari24 Ryan Hollingshead22 Jude Terry21 Leo Walta17 Jeremy Ebobisse19 Tyler Boyd18 Jacob Shaffelburg
Cập nhật đội hình lúc 06:04 20/09/2026

Los Angeles FC bước vào chuyến làm khách tại PayPal Park với mục tiêu rõ ràng khi đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Trận đấu diễn ra vào lúc 06:30 ngày 20/09/2026 hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến chặt chẽ về mặt chiến thuật, nơi kết quả trên sân ảnh hưởng trực tiếp đến thế bám đuổi giữa hai đội bóng ở nửa trên bảng xếp hạng.

Cục diện điểm số sít sao tại tốp đầu

Trên bảng xếp hạng hiện tại, San Jose Earthquakes đang nắm giữ vị trí thứ 4 với 41 điểm. Trong khi đó, Los Angeles FC bám sát ở vị trí thứ 6 với 40 điểm. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 1 điểm duy nhất, biến màn so tài sắp tới thành cuộc đối đầu trực tiếp có ý nghĩa quan trọng đối với toan tính của cả hai câu lạc bộ.

Lợi thế sân nhà thuộc về San Jose Earthquakes, nhưng áp lực từ đối thủ bám đuổi ngay phía sau khiến họ không được phép chủ quan. Với Los Angeles FC, mục tiêu tích lũy điểm số để duy trì vị thế cạnh tranh cúp châu lục sẽ là động lực lớn trong chuyến hành quân này.

Phong độ giằng co của hai câu lạc bộ

Phong độ thi đấu gần đây của cả hai bên đều cho thấy dấu hiệu chững lại sau giai đoạn thi đấu tích cực. Về phía San Jose Earthquakes, trong 5 trận gần nhất, đội bóng này giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và phải nhận 1 thất bại. Đáng chú ý, kết quả gần nhất của họ là một trận thua, nối tiếp sau 2 trận hòa liên tiếp, cho thấy nhịp độ thi đấu của đội chủ nhà đang gặp đôi chút trục trặc.

Bên kia chiến tuyến, Los Angeles FC cũng trải qua kịch bản tương tự với thành tích 1 trận thắng, 3 trận hòa và 1 trận thua trong 5 lần ra sân gần nhất. Điểm đáng lưu tâm là đại diện đến từ Los Angeles đã chia điểm ở cả 3 vòng đấu vừa qua. Sự chắc chắn trong lối chơi giúp họ khó bị đánh bại, song việc thiếu những pha xử lý mang tính bước ngoặt đang khiến họ liên tục bị cầm hòa.

Lịch sử đối đầu và nhận định chiến thuật

Xét về thành tích chạm trán, trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Los Angeles FC chiếm ưu thế nhẹ khi giành được 2 chiến thắng, trong khi San Jose Earthquakes có 1 lần ca khúc khải hoàn và hai đội hòa nhau 1 trận. Thống kê này cho thấy sự cân bằng đáng kể mỗi khi hai bên đối đầu trực tiếp.

Với tính chất quan trọng của cuộc so tài và khoảng cách điểm số sít sao, một thế trận chặt chẽ nhiều khả năng sẽ được thiết lập ngay từ đầu. Cả San Jose Earthquakes lẫn Los Angeles FC đều có xu hướng nhập cuộc thận trọng nhằm tránh phạm sai lầm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, biến trận đấu tại PayPal Park thành một cuộc đấu trí căng thẳng khu vực trung tuyến.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
San Jose Earthquakes · 1 thắng1 hòaLos Angeles FC · 2 thắng
20/04/2026
Los Angeles FC
1 - 4
San Jose Earthquakes
SJE
05/02/2026
Los Angeles FC
-
San Jose Earthquakes
Hòa
14/09/2025
San Jose Earthquakes
2 - 4
Los Angeles FC
LAF
13/04/2025
Los Angeles FC
2 - 1
San Jose Earthquakes
LAF
26/01/2025
Los Angeles FC
1 - 1
San Jose Earthquakes
Hòa
San Jose Earthquakes
5 trận gần nhất
TTHHB
25
Trận
12-5-8
T-H-B
44
Ghi (TB 1.8)
36
Thủng lưới
Los Angeles FC
5 trận gần nhất
BTHHH
26
Trận
11-7-8
T-H-B
41
Ghi (TB 1.6)
27
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps241446+3046BTBTT
2Houston Dynamo251348+443BTHHB
3FC Dallas251276+743TTTHB
4San Jose Earthquakes251258+841TTHHB
5St. Louis City251186+741THTHT
6Los Angeles FC261178+1440BTHHH
7Colorado Rapids2511212+135THBTB
Tình hình lực lượng
San Jose Earthquakes
N. Adimabua (Lower-Body Injury)
E. Edwards (Lower-Body Injury)
D. Jones (Achilles Tendon Injury)
T. Werner (Injury)
P. Judd (Injury)
R. Roberts (Lower-Body Injury)
N. Adimabua (Lower-Body Injury)
E. Edwards (Lower-Body Injury)
Los Angeles FC
T. Hasal (Arm Injury)
R. Porteous (Leg Injury)
T. Tillman (Injury)
T. Hasal (Arm Injury)
R. Porteous (Leg Injury)
T. Tillman (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp San Jose Earthquakes vs Los Angeles FC: Đội hình xuất phát
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