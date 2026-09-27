Trực tiếp San Jose Earthquakes vs Portland Timbers: Hiệp 2 bắt đầu, San Jose Earthquakes dẫn 3-0

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp San Jose Earthquakes vs Portland Timbers: Hiệp 2 bắt đầu, San Jose Earthquakes dẫn 3-0

Văn Thể27/09/2026 04:38

San Jose Earthquakes quyết tâm nối dài chuỗi bất bại trước Portland Timbers để tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục trong màn so tài tại sân vận động Avaya.

San Jose Earthquakes3 - 0Portland TimbersHiệp 2 — phút 85'
  • 85'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: San Jose Earthquakes 3 - 0 Portland Timbers.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 47% - 53% Portland Timbers, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 5 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 4 - 4.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Portland Timbers): Gage Guerra vào sân thay Vincent Janssen.

  • 76'Thẻ vàng

    Phút 76': Eric Miller (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 76'Thay người

    Phút 76' (San Jose Earthquakes): Luka Jovanovic vào sân thay Preston Judd.

  • 76'Thay người

    Phút 76' (San Jose Earthquakes): Jamar Ricketts vào sân thay Vitor Costa.

  • 73'Portland Timbers ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 37% - 63% Portland Timbers, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 4 - 4.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (San Jose Earthquakes): Nick Fernandez vào sân thay Timo Werner.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Portland Timbers): Ian Smith vào sân thay Jímer Fory.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Portland Timbers): Eric Izoita vào sân thay Cole Bassett.

  • 67'Thay người

    Phút 67' (Portland Timbers): Antony vào sân thay Ariel Lassiter.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 53% - 47% Portland Timbers, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 3 - 4.

  • 49'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 53% - 47% Portland Timbers, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 3 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (San Jose Earthquakes): Benjamin Kikanovic vào sân thay Paul Marie.

  • 40'Thẻ vàng

    Phút 40': Reid Roberts (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 51% - 49% Portland Timbers, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 3 - 1.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': Preston Judd (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng.

  • 29'BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (3-0)

    Phút 29': Preston Judd (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Paul Marie). Tỷ số: 3 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 57% - 43% Portland Timbers, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 3 - 1.

  • 24'BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (2-0)

    Phút 24': Eduard Löwen (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Beau Leroux). Tỷ số: 2 - 0.

  • 13'San Jose Earthquakes ép sân

    Cầm bóng: San Jose Earthquakes 68% - 32% Portland Timbers, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1.

  • 4'BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (1-0)

    Phút 4': Preston Judd (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Eduard Löwen). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    San Jose Earthquakes tiếp đón Portland Timbers.

Cập nhật lúc 11:26 27/09/2026

Đội hình chính thức
San Jose Earthquakes
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Arena
Portland Timbers
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Martí Cifuentes
36
E. Edwards
4
D. Romney
5
D. Munie
18
R. Roberts
87
Vítor Costa
6
I. Harkes
34
Beau Leroux
3
P. Marie
23
E. Löwen
11
T. Werner
19
P. Judd
41
J. Pantemis
15
E. Miller
12
R. Hernández
4
K. Miller
27
J. Fory
21
D. Chará
17
C. Bassett
7
A. Lassiter
10
David Pereira da Costa
99
K. Velde
14
V. Janssen
Dự bị
San Jose Earthquakes
16 J. Skahan40 J. Gónzalez25 M. Floriani20 N. Fernandez17 Jack Jasinski9 L. Jovanović28 B. Kikanovic31 Francesco Montali2 J. Ricketts
Portland Timbers
11 Antony28 A. Aravena6 A. Bonetig88 Andrew Guerra73 Eric Izoita16 S. Jura80 J. Ortiz23 Ian Smith26 H. Sulte
Cập nhật đội hình lúc 09:04 27/09/2026
San Jose EarthquakesThống kêPortland Timbers
47%
Kiểm soát bóng
53%
12
Dứt điểm
13
7
Trúng đích
4
5
Phạt góc
7
8
Phạm lỗi
10
0
Việt vị
1
4
Thủ môn cứu thua
4

San Jose Earthquakes đang duy trì nhịp độ bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Portland Timbers lúc 09:30 ngày 27/09/2026. Với vị trí thứ 5 cùng 42 điểm hiện có, đội chủ sân Avaya Stadium nắm giữ lợi thế không nhỏ về mặt điểm số lẫn tâm lý thi đấu trước đối thủ đang đứng thứ 9 với 32 điểm.

Phong độ đối lập và sự ổn định của đội chủ nhà

Đội chủ sân Avaya Stadium thể hiện sự ổn định đáng khen ngợi trong chuỗi 5 vòng đấu vừa qua. Đại diện bang California thu về 2 chiến thắng cùng 3 trận hòa, duy trì thành tích bất bại và đều đặn tích lũy điểm số qua từng lượt trận.

Trái ngược với sự vững vàng đó, Portland Timbers lại trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội khách chỉ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Khoảng cách 10 điểm so với đối thủ phản ánh đúng những khó khăn mà Portland Timbers đang đối mặt.

Ưu thế vượt trội từ thành tích đối đầu

Lịch sử chạm trán thời gian qua hoàn toàn nghiêng về phía San Jose Earthquakes. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, đội chủ nhà áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Portland Timbers chưa thể giành nổi một khúc khải hoàn nào.

Sự chênh lệch về phong độ kết hợp lợi thế tinh thần từ thành tích đối đầu mở ra cơ hội lớn cho San Jose Earthquakes. Khi Portland Timbers vẫn loay hoay tìm kiếm sự khởi sắc nơi chuỗi trận thiếu thuyết phục, khả năng kiểm soát thế trận của đội chủ nhà tại Avaya Stadium được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa định đoạt cục diện trận đấu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
San Jose Earthquakes · 4 thắng1 hòaPortland Timbers · 0 thắng
24/05/2026
Portland Timbers
1 - 3
San Jose Earthquakes
SJE
12/02/2026
San Jose Earthquakes
3 - 2
Portland Timbers
SJE
14/06/2025
Portland Timbers
1 - 1
San Jose Earthquakes
Hòa
21/05/2025
Vòng 1/8
San Jose Earthquakes
1 - 0
Portland Timbers
SJE
04/05/2025
San Jose Earthquakes
4 - 1
Portland Timbers
SJE
San Jose Earthquakes
5 trận gần nhất
HTTHH
26
Trận
12-6-8
T-H-B
46
Ghi (TB 1.8)
38
Thủng lưới
Portland Timbers
5 trận gần nhất
BBHTB
26
Trận
9-5-12
T-H-B
47
Ghi (TB 1.8)
48
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps251546+3349TBTBT
2Houston Dynamo261358+444HBTHH
3St. Louis City261286+944TTHTH
4FC Dallas261286+744HTTTH
5San Jose Earthquakes261268+842HTTHH
6Los Angeles FC271188+1441HBTHH
8Los Angeles Galaxy278910-833THBTB
9Portland Timbers269512-132BBHTB
10Seattle Sounders25889-332THHHH
Tình hình lực lượng
San Jose Earthquakes
N. Adimabua (Lower-Body Injury)
O. Bouda (International duty)
A. Gunn (International duty)
D. Jones (Achilles Tendon Injury)
R. Vieira (International duty)
D. Johnson (Lower-Body Injury)
N. Adimabua (Lower-Body Injury)
O. Bouda (International duty)
Portland Timbers
B. Bye (Leg Injury)
Z. McGraw (Inactive)
J. Mosquera (Foot Injury)
T. Muse (Wrist Injury)
F. Surman (Knee Injury)
J. Waterman (Yellow Cards)
A. Aravena (Hip Injury)
J. Caicedo (Thigh Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp San Jose Earthquakes vs Portland Timbers: Hiệp 2 bắt đầu, San Jose Earthquakes dẫn 3-0
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO