Trực tiếp San Jose Earthquakes vs Portland Timbers: Hiệp 2 bắt đầu, San Jose Earthquakes dẫn 3-0

TRỰC TIẾPTrực tiếp San Jose Earthquakes vs Portland Timbers: Hiệp 2 bắt đầu, San Jose Earthquakes dẫn 3-0
San Jose Earthquakes quyết tâm nối dài chuỗi bất bại trước Portland Timbers để tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục trong màn so tài tại sân vận động Avaya.
- 85'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: San Jose Earthquakes 3 - 0 Portland Timbers.
- 85'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: San Jose Earthquakes 47% - 53% Portland Timbers, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 5 - 7; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 10, cứu thua 4 - 4.
- 79'Thay người
Phút 79' (Portland Timbers): Gage Guerra vào sân thay Vincent Janssen.
- 76'Thẻ vàng
Phút 76': Eric Miller (Portland Timbers) nhận thẻ vàng (Foul).
- 76'Thay người
Phút 76' (San Jose Earthquakes): Luka Jovanovic vào sân thay Preston Judd.
- 76'Thay người
Phút 76' (San Jose Earthquakes): Jamar Ricketts vào sân thay Vitor Costa.
- 73'Portland Timbers ép sân
Cầm bóng: San Jose Earthquakes 37% - 63% Portland Timbers, dứt điểm 12 - 12 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 4 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 4 - 4.
- 67'Thay người
Phút 67' (San Jose Earthquakes): Nick Fernandez vào sân thay Timo Werner.
- 67'Thay người
Phút 67' (Portland Timbers): Ian Smith vào sân thay Jímer Fory.
- 67'Thay người
Phút 67' (Portland Timbers): Eric Izoita vào sân thay Cole Bassett.
- 67'Thay người
Phút 67' (Portland Timbers): Antony vào sân thay Ariel Lassiter.
- 61'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: San Jose Earthquakes 53% - 47% Portland Timbers, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 3 - 5; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 3 - 4.
- 49'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: San Jose Earthquakes 53% - 47% Portland Timbers, dứt điểm 9 - 6 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 3 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 3 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.
- 45'Thay người
Phút 45' (San Jose Earthquakes): Benjamin Kikanovic vào sân thay Paul Marie.
- 40'Thẻ vàng
Phút 40': Reid Roberts (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: San Jose Earthquakes 51% - 49% Portland Timbers, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 3 - 1.
- 30'Thẻ vàng
Phút 30': Preston Judd (San Jose Earthquakes) nhận thẻ vàng.
- 29'BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (3-0)
Phút 29': Preston Judd (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Paul Marie). Tỷ số: 3 - 0.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: San Jose Earthquakes 57% - 43% Portland Timbers, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 3 - 1.
- 24'BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (2-0)
Phút 24': Eduard Löwen (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Beau Leroux). Tỷ số: 2 - 0.
- 13'San Jose Earthquakes ép sân
Cầm bóng: San Jose Earthquakes 68% - 32% Portland Timbers, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1.
- 4'BÀN THẮNG! San Jose Earthquakes (1-0)
Phút 4': Preston Judd (San Jose Earthquakes) lập công (kiến tạo: Eduard Löwen). Tỷ số: 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
San Jose Earthquakes tiếp đón Portland Timbers.
Cập nhật lúc 11:26 27/09/2026
San Jose Earthquakes đang duy trì nhịp độ bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào màn tiếp đón Portland Timbers lúc 09:30 ngày 27/09/2026. Với vị trí thứ 5 cùng 42 điểm hiện có, đội chủ sân Avaya Stadium nắm giữ lợi thế không nhỏ về mặt điểm số lẫn tâm lý thi đấu trước đối thủ đang đứng thứ 9 với 32 điểm.
Phong độ đối lập và sự ổn định của đội chủ nhà
Đội chủ sân Avaya Stadium thể hiện sự ổn định đáng khen ngợi trong chuỗi 5 vòng đấu vừa qua. Đại diện bang California thu về 2 chiến thắng cùng 3 trận hòa, duy trì thành tích bất bại và đều đặn tích lũy điểm số qua từng lượt trận.
Trái ngược với sự vững vàng đó, Portland Timbers lại trải qua giai đoạn thi đấu thiếu ổn định. Đội khách chỉ giành được 1 trận thắng, 1 trận hòa và phải nhận tới 3 thất bại trong 5 lần ra sân gần nhất. Khoảng cách 10 điểm so với đối thủ phản ánh đúng những khó khăn mà Portland Timbers đang đối mặt.
Ưu thế vượt trội từ thành tích đối đầu
Lịch sử chạm trán thời gian qua hoàn toàn nghiêng về phía San Jose Earthquakes. Trong 5 lần so tài gần nhất giữa hai bên, đội chủ nhà áp đảo với 4 chiến thắng và 1 trận hòa, trong khi Portland Timbers chưa thể giành nổi một khúc khải hoàn nào.
Sự chênh lệch về phong độ kết hợp lợi thế tinh thần từ thành tích đối đầu mở ra cơ hội lớn cho San Jose Earthquakes. Khi Portland Timbers vẫn loay hoay tìm kiếm sự khởi sắc nơi chuỗi trận thiếu thuyết phục, khả năng kiểm soát thế trận của đội chủ nhà tại Avaya Stadium được kỳ vọng sẽ trở thành chìa khóa định đoạt cục diện trận đấu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)