TRỰC TIẾP Trực tiếp Santa Clara vs Benfica: Benfica vượt lên dẫn trước Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng Santa Clara và Benfica diễn ra lúc 01:45 ngày 27/10/2026 tại Estádio de São Miguel, khi hai đội chỉ cách nhau 1 điểm.

Santa Clara 1 - 2 Benfica Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Santa Clara 1 - 2 Benfica.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Joao Vasconcelos (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

90+2' Thay người Phút 90+2' (Benfica): Manuel Silva vào sân thay Gianluca Prestianni.

90' Thẻ vàng Phút 90': Guilherme Romão (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Argument).

89' Thẻ vàng Phút 89': Jhon Durán (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Thẻ vàng Phút 88': Samuel Dahl (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

85' Thay người Phút 85' (Santa Clara): Léo Jacó vào sân thay Lucas Soares.

85' Thay người Phút 85' (Santa Clara): Vitor Hugo Amorim de Assis vào sân thay Pedro Ferreira.

82' Benfica ép sân Cầm bóng: Santa Clara 38% - 62% Benfica, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 6 - 2), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 14 - 10, cứu thua 0 - 5.

82' Thay người Phút 82' (Benfica): Alessandro Circati vào sân thay Tomás Araújo.

82' Thay người Phút 82' (Benfica): Jhon Durán vào sân thay Vangelis Pavlidis.

75' Thay người Phút 75' (Santa Clara): Joao Vasconcelos vào sân thay Dani Borges.

74' Thẻ vàng Phút 74': Fredrik Aursnes (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

68' Benfica ép sân Cầm bóng: Santa Clara 36% - 64% Benfica, dứt điểm 11 - 7 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 2 - 3; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 0 - 5.

68' BÀN THẮNG! Benfica (1-2) Phút 68': Gianluca Prestianni (Benfica) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

67' Thay người Phút 67' (Santa Clara): Welinton Torrão vào sân thay Brenner Lucas Goncalves Santos.

62' BÀN THẮNG! Benfica (1-1) Phút 62': Vangelis Pavlidis (Benfica) lập công (kiến tạo: Gianluca Prestianni). Tỷ số: 1 - 1.

59' Thẻ vàng Phút 59': Vangelis Pavlidis (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

52' Benfica ép sân Cầm bóng: Santa Clara 36% - 64% Benfica, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 0 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Benfica): Andreas Schjelderup vào sân thay Heorhii Sudakov.

45' Thay người Phút 45' (Benfica): Dodi Lukebakio vào sân thay Rafa Silva.

40' Thẻ vàng Phút 40': Pedro Pacheco (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Benfica ép sân Cầm bóng: Santa Clara 32% - 68% Benfica, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 5, cứu thua 0 - 3.

36' Thẻ vàng Phút 36': Emanuel Moreira (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

32' BÀN THẮNG! Santa Clara (1-0) Phút 32': Luis Fernando Santos Oliveira (Santa Clara) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

27' Benfica ép sân Cầm bóng: Santa Clara 32% - 68% Benfica, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 3.

13' Benfica ép sân Cầm bóng: Santa Clara 35% - 65% Benfica, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 1.

10' Thẻ vàng Phút 10': Marco Alexandre Saraiva da Silva (Benfica) nhận thẻ vàng (Dissent).

8' Thẻ vàng Phút 8': Alexander Bah (Benfica) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu Santa Clara tiếp đón Benfica.

Cập nhật lúc 03:39 27/10/2026

Đội hình chính thức Santa Clara Sơ đồ 4-3-3 · HLV Petit Benfica Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Marco Silva 1 Lucas França 42 Lucas Soares 4 Pedro Pacheco 21 Emanuel Fernandes 5 Guilherme Romão 20 Tiago Ribeiro 6 Pedro Ferreira 41 Daniel Borges 10 Brenner Lucas Gonçalves Santos 70 Vinícius Lopes 7 Luis Fernando Santos Oliveira 24 Samuel Soares 6 A. Bah 44 Tomás Araújo 2 C. Lenglet 26 S. Dahl 36 João Palhinha 8 F. Aursnes 27 Rafa 10 H. Sudakov 25 G. Prestianni 14 V. Pavlidis Dự bị Santa Clara 17 JoÃ£o Vasconcelos 99 Sorriso 19 Ythallo 80 Tiago Ribeiro Duarte 25 F. Medeiros 11 Welinton Torrão 12 Neneca 73 Léo Jacó 22 Vitinho Benfica 22 J. Durán 30 C. Echeverri 88 Tiago Freitas 34 El Karouani 72 A. Cabral 62 J. Neto 11 D. Lukebakio 21 Schjelderup 16 Manu Cập nhật đội hình lúc 01:17 27/10/2026

Santa Clara Thống kê Benfica 38% Kiểm soát bóng 62% 11 Dứt điểm 9 6 Trúng đích 2 2 Phạt góc 3 14 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 3 0 Thủ môn cứu thua 5

Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng sẽ diễn ra lúc 01:45 ngày 27/10/2026 tại Estádio de São Miguel, khi Santa Clara tiếp đón Benfica. Benfica đang đứng hạng 2 với 19 điểm, còn Santa Clara xếp hạng 4 với 18 điểm. Khoảng cách chỉ 1 điểm khiến trận đấu này trở thành phép thử đáng chú ý cho cả hai.

Cuộc đua sít sao ở nhóm đầu

Trên bảng xếp hạng, Benfica hơn Santa Clara đúng 1 điểm. Kết quả của trận này vì thế có thể thay đổi cục diện ở nhóm dẫn đầu. Đội thắng sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ trực tiếp, còn nếu hòa thì cách biệt giữa hai đội giữ nguyên.

Phong độ: Benfica ổn định hơn, Santa Clara vẫn đáng gờm

Benfica bước vào trận với phong độ rất tốt. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận, trong đó 3 trận mới nhất đều là thắng lợi. Chuỗi kết quả này cho thấy sự ổn định đáng kể của đội khách.

Trong khi đó, Santa Clara cũng có những chuỗi trận khá tích cực. Họ thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Tuy nhiên, trận gần đây nhất của đội lại là thất bại, nên Santa Clara cần sớm lấy lại nhịp độ nếu muốn cạnh tranh ngang ngửa với Benfica.

Thế đối đầu nghiêng về Benfica

Lịch sử gặp nhau gần đây đang ủng hộ đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Benfica thắng 4 lần, còn hai bên hòa 1 lần. Santa Clara chưa thắng trận nào trong giai đoạn này.

Con số đó tạo ra áp lực tâm lý nhất định cho đội chủ nhà. Dù vậy, việc đang đứng hạng 4 và chỉ kém đối thủ 1 điểm cho thấy Santa Clara hoàn toàn có cơ sở để tin vào cơ hội đảo ngược xu hướng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với phong độ đang lên, Benfica nhiều khả năng sẽ giữ tinh thần chủ động và cố gắng duy trì mạch thắng. Chuỗi 3 trận thắng liên tiếp gần đây là nền tảng giúp đội khách bước vào trận với sự tự tin.

Ở chiều ngược lại, Santa Clara có lợi thế sân nhà và động lực chấm dứt chuỗi không thắng trước Benfica. Đội cần thể hiện sự chắc chắn ở những phút đầu để không tạo điều kiện cho đối thủ giành thế chủ động. Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng giữ kỷ luật và tận dụng cơ hội của mỗi bên.

Nhận định

Xét về phong độ, thế đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng, Benfica nhỉnh hơn một chút. Tuy vậy, khoảng cách điểm số giữa hai đội rất nhỏ và Santa Clara cũng có chuỗi kết quả đáng tin cậy. Đây là trận đấu hứa hẹn sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai đội đang ở nhóm đầu bảng.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Santa Clara · 0 thắng 1 hòa Benfica · 4 thắng Santa Clara 1 - 2 Benfica BEN Benfica 1 - 1 Santa Clara Hòa Santa Clara 0 - 1 Benfica BEN Benfica 3 - 0 Santa Clara BEN Benfica 4 - 1 Santa Clara BEN

Santa Clara 5 trận gần nhất B T H T T 8 Trận 5-3-0 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 4 Thủng lưới Benfica 5 trận gần nhất T T T B T 8 Trận 6-1-1 T-H-B 24 Ghi (TB 3.0) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 9 9 0 0 +17 27 T T T T T 2 Benfica 8 6 1 1 +17 19 T B T T T 3 Sporting CP 9 5 3 1 +10 18 B T H H T 4 Santa Clara 8 5 3 0 +8 18 T H T T H 5 Arouca 9 5 2 2 +5 17 T T H B H …