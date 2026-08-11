TRỰC TIẾP Trực tiếp Santa Clara vs GIL Vicente: GIL Vicente vượt lên dẫn trước Santa Clara có thành tích đối đầu vượt trội trước GIL Vicente, thắng 4 trong 5 lần gần nhất. Trận diễn ra lúc 22h30 ngày 08/11/2026 tại Estádio de São Miguel.

Santa Clara 1 - 2 GIL Vicente Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Santa Clara 1 - 2 GIL Vicente.

89' Thay người Phút 89' (GIL Vicente): Agustín Moreira vào sân thay Murilo Souza.

88' Thay người Phút 88' (Santa Clara): Léo Jacó vào sân thay António João Gonçalves Infante.

87' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: Santa Clara 52% - 48% GIL Vicente, dứt điểm 7 - 20 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 1 - 8; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 12 - 10, cứu thua 2 - 0.

87' Thẻ vàng Phút 87': Mohamed Kaba (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (Santa Clara): Vitor Hugo Amorim de Assis vào sân thay José Tavares.

84' Thay người Phút 84' (Santa Clara): Luiz Fernando Salles De Castro vào sân thay Vinicius lopes.

84' Thay người Phút 84' (GIL Vicente): Mohamed Kaba vào sân thay Walace França.

84' Thay người Phút 84' (GIL Vicente): Guilherme Gomes vào sân thay Andreas Lausen.

83' Thay người Phút 83' (Santa Clara): Gonçalo Paciência vào sân thay Luis Fernando Santos Oliveira.

81' BÀN THẮNG! GIL Vicente (1-2) Phút 81': Murilo Souza (GIL Vicente) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

79' Thẻ vàng Phút 79': António João Gonçalves Infante (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

74' GIL Vicente ép sân Cầm bóng: Santa Clara 56% - 44% GIL Vicente, dứt điểm 6 - 18 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 7; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 10 - 9, cứu thua 2 - 0.

71' Thay người Phút 71' (GIL Vicente): Jose Carlos Natario Ferreira vào sân thay Diogo Prioste.

65' Thay người Phút 65' (Santa Clara): Henrique Silva vào sân thay Joao Vasconcelos.

62' Thẻ đỏ Phút 62': Pedro Pacheco (Santa Clara) nhận thẻ đỏ.

60' Santa Clara ép sân Cầm bóng: Santa Clara 60% - 40% GIL Vicente, dứt điểm 5 - 16 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 1 - 6; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 8 - 8, cứu thua 2 - 0.

59' Thẻ vàng Phút 59': Emanuel Moreira (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

52' BÀN THẮNG! GIL Vicente (1-1) Phút 52': Walace França (GIL Vicente) lập công (kiến tạo: Murilo Souza). Tỷ số: 1 - 1.

48' Santa Clara ép sân Cầm bóng: Santa Clara 59% - 41% GIL Vicente, dứt điểm 3 - 14 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

42' Thẻ vàng Phút 42': Luis Fernando Santos Oliveira (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Santa Clara ép sân Cầm bóng: Santa Clara 71% - 29% GIL Vicente, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 0.

29' BÀN THẮNG! Santa Clara (1-0) Phút 29': Antonio Espigares (GIL Vicente) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

27' Thẻ vàng Phút 27': Diogo Prioste (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Santa Clara ép sân Cầm bóng: Santa Clara 71% - 29% GIL Vicente, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Santa Clara 46% - 54% GIL Vicente, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2.

3' Thẻ vàng Phút 3': Lucas Soares (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

0' Trận đấu bắt đầu Santa Clara tiếp đón GIL Vicente.

Cập nhật lúc 00:21 09/11/2026

Đội hình chính thức Santa Clara Sơ đồ 4-3-3 · HLV Petit GIL Vicente Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Pinto 12 Neneca 42 Lucas Soares 4 Pedro Pacheco 21 Emanuel Fernandes 85 A. Infante 8 José Luís Rocha Tavares 41 Daniel Borges 17 JoÃ£o Vasconcelos 10 Brenner Lucas Gonçalves Santos 7 Luis Fernando Santos Oliveira 70 Vinícius Lopes 30 Lucão 47 Ricardo Esgaio 39 Jonathan Buatu 3 Espigares 45 David Moreira 12 A. Lausen 86 Diogo Ferreira Prioste 77 Murilo 10 Santi García 20 Gil Pinto Martins 9 Walace Dự bị Santa Clara 81 Seydou Fofana 73 Léo Jacó 9 Gonçalo Paciência 3 Henrique Silva 99 Sorriso 76 Tome·de Castro Sousa 22 Vitinho 11 Welinton Torrão 80 Tiago Ribeiro Duarte GIL Vicente 19 Guilherme 99 M. Kaba 32 M. Fernández 27 A. Moreira 1 A. Picornell 94 Samuel 2 José Silva 26 Weverson 6 Zé Carlos Cập nhật đội hình lúc 22:02 08/11/2026

Santa Clara Thống kê GIL Vicente 52% Kiểm soát bóng 48% 7 Dứt điểm 20 0 Trúng đích 4 1 Phạt góc 8 12 Phạm lỗi 10 0 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 0

Santa Clara có thành tích đối đầu vượt trội trước GIL Vicente: trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, không hòa trận nào và chỉ thua 1 trận. Đây là điểm tựa tinh thần đáng kể khi hai đội gặp nhau lúc 22h30 ngày 08/11/2026 trên sân Estádio de São Miguel.

Thế đối đầu nghiêng về Santa Clara

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Santa Clara thắng 4 lần, còn GIL Vicente chỉ thắng 1 lần. Hai đội không có trận hòa nào, nên các cuộc đối đầu này thường có kết quả rõ ràng.

Tỷ lệ thắng cao cho thấy Santa Clara thường xử lý tốt các bài toán mà GIL Vicente đặt ra. Với lợi thế sân nhà, đội bóng này có thêm cơ sở để bước vào trận với sự tự tin.

Phong độ: Santa Clara nhỉnh hơn về đà thăng tiến

Trong 5 trận gần nhất, Santa Clara thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm tích cực là đội vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó.

Ngược lại, GIL Vicente cũng thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, đà đi của họ đang đi xuống: hai chiến thắng nằm ở những trận cũ nhất, trong khi trận mới nhất chỉ là hòa, ngay sau hai trận thua liên tiếp. Đội khách chưa tìm lại được nhịp thắng như giai đoạn trước.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Santa Clara đang đứng hạng 4 với 21 điểm. GIL Vicente xếp hạng 7 với 15 điểm, kém đối thủ 6 điểm.

Khoảng cách này phản ánh mặt bằng thành tích chung của cả hai đội. Santa Clara đang ở nhóm trên và có sự ổn định tốt hơn, còn GIL Vicente cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố đầu tiên là tâm lý. Santa Clara bước vào trận với lợi thế đối đầu và vừa có chiến thắng ở trận gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn như trong các lần gặp trước, họ có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Yếu tố thứ hai là khả năng phản ứng của GIL Vicente. Đội khách từng thắng đối thủ này 1 lần trong 5 lần gần nhất, nên họ biết mình có thể làm được điều đó. Họ cần chấm dứt chuỗi trận không thắng để kéo đà đi xuống trở lại.

Nhận định

Xét tổng thể thành tích đối đầu, vị trí trên bảng xếp hạng và đà phong độ gần đây, Santa Clara là đội có nhiều lợi thế hơn trước trận đấu này. Tuy vậy, phong độ của hai đội đều có biến động, nên GIL Vicente vẫn có cơ hội tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt những khoảng trống mà chủ nhà để lại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Santa Clara · 4 thắng 0 hòa GIL Vicente · 1 thắng Santa Clara 1 - 0 GIL Vicente SC GIL Vicente 1 - 0 Santa Clara GV GIL Vicente 0 - 1 Santa Clara SC Santa Clara 2 - 1 GIL Vicente SC Santa Clara 3 - 2 GIL Vicente SC

Santa Clara 5 trận gần nhất T B B T H 10 Trận 6-3-1 T-H-B 15 Ghi (TB 1.5) 6 Thủng lưới GIL Vicente 5 trận gần nhất H B B T T 10 Trận 4-3-3 T-H-B 8 Ghi (TB 0.8) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30 T T T T T 2 Benfica 10 8 1 1 +19 25 T T T B T 3 Sporting CP 11 7 3 1 +13 24 T T B T H 4 Santa Clara 10 6 3 1 +9 21 T B T H T 5 Arouca 11 6 2 3 +5 20 B T T T H 6 Academico Viseu 10 6 2 2 +3 20 T T T T T 7 GIL Vicente 10 4 3 3 +1 15 H B T T H 8 SC Braga 10 4 2 4 +1 14 T B B B H …