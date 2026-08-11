Trực tiếp Santa Clara vs GIL Vicente: Hết hiệp 1, Santa Clara dẫn 1-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Santa Clara vs GIL Vicente: Hết hiệp 1, Santa Clara dẫn 1-0

Văn Thể08/11/2026 17:45

Santa Clara có thành tích đối đầu vượt trội trước GIL Vicente, thắng 4 trong 5 lần gần nhất. Trận diễn ra lúc 22h30 ngày 08/11/2026 tại Estádio de São Miguel.

Santa Clara1 - 0GIL VicenteNghỉ giữa hiệp
  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 42'Thẻ vàng

    Phút 42': Luis Fernando Santos Oliveira (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 36'Santa Clara ép sân

    Cầm bóng: Santa Clara 71% - 29% GIL Vicente, dứt điểm 3 - 8 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 5; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 1 - 0.

  • 29'BÀN THẮNG! Santa Clara (1-0)

    Phút 29': Antonio Espigares (GIL Vicente) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

  • 27'Thẻ vàng

    Phút 27': Diogo Prioste (GIL Vicente) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 24'Santa Clara ép sân

    Cầm bóng: Santa Clara 71% - 29% GIL Vicente, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 4; phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 1 - 0.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Santa Clara 46% - 54% GIL Vicente, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2.

  • 3'Thẻ vàng

    Phút 3': Lucas Soares (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Santa Clara tiếp đón GIL Vicente.

Cập nhật lúc 23:19 08/11/2026

Đội hình chính thức
Santa Clara
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Petit
GIL Vicente
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luís Pinto
12
Neneca
42
Lucas Soares
4
Pedro Pacheco
21
Emanuel Fernandes
85
A. Infante
8
José Luís Rocha Tavares
41
Daniel Borges
17
JoÃ£o Vasconcelos
10
Brenner Lucas Gonçalves Santos
7
Luis Fernando Santos Oliveira
70
Vinícius Lopes
30
Lucão
47
Ricardo Esgaio
39
Jonathan Buatu
3
Espigares
45
David Moreira
12
A. Lausen
86
Diogo Ferreira Prioste
77
Murilo
10
Santi García
20
Gil Pinto Martins
9
Walace
Dự bị
Santa Clara
81 Seydou Fofana73 Léo Jacó9 Gonçalo Paciência3 Henrique Silva99 Sorriso76 Tome·de Castro Sousa22 Vitinho11 Welinton Torrão80 Tiago Ribeiro Duarte
GIL Vicente
19 Guilherme99 M. Kaba32 M. Fernández27 A. Moreira1 A. Picornell94 Samuel2 José Silva26 Weverson6 Zé Carlos
Cập nhật đội hình lúc 22:02 08/11/2026
Santa ClaraThống kêGIL Vicente
71%
Kiểm soát bóng
29%
3
Dứt điểm
8
0
Trúng đích
1
1
Phạt góc
5
3
Phạm lỗi
5
1
Thủ môn cứu thua
0

Santa Clara có thành tích đối đầu vượt trội trước GIL Vicente: trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, không hòa trận nào và chỉ thua 1 trận. Đây là điểm tựa tinh thần đáng kể khi hai đội gặp nhau lúc 22h30 ngày 08/11/2026 trên sân Estádio de São Miguel.

Thế đối đầu nghiêng về Santa Clara

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Santa Clara thắng 4 lần, còn GIL Vicente chỉ thắng 1 lần. Hai đội không có trận hòa nào, nên các cuộc đối đầu này thường có kết quả rõ ràng.

Tỷ lệ thắng cao cho thấy Santa Clara thường xử lý tốt các bài toán mà GIL Vicente đặt ra. Với lợi thế sân nhà, đội bóng này có thêm cơ sở để bước vào trận với sự tự tin.

Phong độ: Santa Clara nhỉnh hơn về đà thăng tiến

Trong 5 trận gần nhất, Santa Clara thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Điểm tích cực là đội vừa giành chiến thắng ở trận mới nhất, sau chuỗi hai trận thua liên tiếp trước đó.

Ngược lại, GIL Vicente cũng thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Tuy nhiên, đà đi của họ đang đi xuống: hai chiến thắng nằm ở những trận cũ nhất, trong khi trận mới nhất chỉ là hòa, ngay sau hai trận thua liên tiếp. Đội khách chưa tìm lại được nhịp thắng như giai đoạn trước.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Santa Clara đang đứng hạng 4 với 21 điểm. GIL Vicente xếp hạng 7 với 15 điểm, kém đối thủ 6 điểm.

Khoảng cách này phản ánh mặt bằng thành tích chung của cả hai đội. Santa Clara đang ở nhóm trên và có sự ổn định tốt hơn, còn GIL Vicente cần một kết quả tích cực để rút ngắn khoảng cách.

Điểm then chốt của trận đấu

Yếu tố đầu tiên là tâm lý. Santa Clara bước vào trận với lợi thế đối đầu và vừa có chiến thắng ở trận gần nhất. Nếu giữ được sự chắc chắn như trong các lần gặp trước, họ có thể kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Yếu tố thứ hai là khả năng phản ứng của GIL Vicente. Đội khách từng thắng đối thủ này 1 lần trong 5 lần gần nhất, nên họ biết mình có thể làm được điều đó. Họ cần chấm dứt chuỗi trận không thắng để kéo đà đi xuống trở lại.

Nhận định

Xét tổng thể thành tích đối đầu, vị trí trên bảng xếp hạng và đà phong độ gần đây, Santa Clara là đội có nhiều lợi thế hơn trước trận đấu này. Tuy vậy, phong độ của hai đội đều có biến động, nên GIL Vicente vẫn có cơ hội tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt những khoảng trống mà chủ nhà để lại.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Santa Clara · 4 thắng0 hòaGIL Vicente · 1 thắng
22/03/2026
Santa Clara
1 - 0
GIL Vicente
SC
04/11/2025
GIL Vicente
1 - 0
Santa Clara
GV
15/03/2025
GIL Vicente
0 - 1
Santa Clara
SC
26/10/2024
Santa Clara
2 - 1
GIL Vicente
SC
06/05/2023
Santa Clara
3 - 2
GIL Vicente
SC
Santa Clara
5 trận gần nhất
TBBTH
10
Trận
6-3-1
T-H-B
15
Ghi (TB 1.5)
6
Thủng lưới
GIL Vicente
5 trận gần nhất
HBBTT
10
Trận
4-3-3
T-H-B
8
Ghi (TB 0.8)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto101000+2130TTTTT
2Benfica10811+1925TTTBT
3Sporting CP11731+1324TTBTH
4Santa Clara10631+921TBTHT
5Arouca11623+520BTTTH
6Academico Viseu10622+320TTTTT
7GIL Vicente10433+115HBTTH
8SC Braga10424+114TBBBH

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Santa Clara vs GIL Vicente: Hết hiệp 1, Santa Clara dẫn 1-0
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