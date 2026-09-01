Trực tiếp Santa Clara vs SC Braga: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Santa Clara vs SC Braga: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể21/09/2026 00:07

Santa Clara và SC Braga bước vào cuộc chạm trán tại sân Estádio de São Miguel với phong độ thăng hoa, hứa hẹn mang đến 90 phút tranh tài đầy quyết liệt và kịch tính.

Santa Clara0 - 0SC BragaHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 85'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Santa Clara 48% - 52% SC Braga, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 6; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 13 - 13, cứu thua 1 - 1.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (SC Braga): Tommy Marqués vào sân thay Ricardo Horta.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Jean-Baptiste Gorby (SC Braga) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 77'Thẻ vàng

    Phút 77': Dani Borges (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 73'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Santa Clara 46% - 54% SC Braga, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 5 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 1 - 1.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Lucas França (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Santa Clara): Welinton Torrão vào sân thay Brenner Lucas Goncalves Santos.

  • 71'Thay người

    Phút 71' (Santa Clara): Luis Fernando Santos Oliveira vào sân thay Gonçalo Paciência.

  • 69'Thẻ vàng

    Phút 69': Lucas Soares (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 65'Thay người

    Phút 65' (SC Braga): Sergio Barcia vào sân thay Adrian Barisic.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (SC Braga): Demir Ege Tıknaz vào sân thay João Moutinho.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Santa Clara): Dani Borges vào sân thay Tiago Ribeiro.

  • 61'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Santa Clara 52% - 48% SC Braga, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 3 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 13, cứu thua 0 - 1.

  • 56'Thẻ vàng

    Phút 56': João Moutinho (SC Braga) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 55'Thay người

    Phút 55' (SC Braga): Gabriel Silva vào sân thay Gabriel Martínez Aguilera.

  • 55'Thay người

    Phút 55' (SC Braga): Denis Huseinbasic vào sân thay Jovan Milosevic.

  • 49'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Santa Clara 47% - 53% SC Braga, dứt điểm 4 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 6 - 9.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Santa Clara 45% - 55% SC Braga, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 5.

  • 36'Thẻ vàng

    Phút 36': Adrian Bajrami (SC Braga) nhận thẻ vàng (Handball).

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': Tiago Ribeiro (Santa Clara) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 24'SC Braga ép sân

    Cầm bóng: Santa Clara 37% - 63% SC Braga, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 5.

  • 12'SC Braga ép sân

    Cầm bóng: Santa Clara 39% - 61% SC Braga, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Santa Clara tiếp đón SC Braga.

Cập nhật lúc 01:51 21/09/2026

Đội hình chính thức
Santa Clara
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Petit
SC Braga
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Carlos Vicens
1
Lucas França
42
Lucas Soares
4
Pedro Pacheco
21
Emanuel Fernandes
5
Guilherme Romão
8
José Luís Rocha Tavares
6
Pedro Ferreira
20
Tiago Ribeiro
70
Vinícius Lopes
9
Gonçalo Paciência
10
Brenner Lucas Gonçalves Santos
31
Bernardo Fontes
37
A. Barišić
6
Vitor Carvalho
44
A. Bajrami
2
Víctor Gómez
8
João Moutinho
29
J. Gorby
77
Gabri Martínez
10
Pau Victor
17
J. Milošević
21
Ricardo Horta
Dự bị
Santa Clara
73 Léo Jacó18 A. Duarte12 Neneca22 Vitinho11 Welinton Torrão25 F. Medeiros80 Tiago Ribeiro Duarte19 Ythallo7 Luis Fernando Santos Oliveira
SC Braga
78 João Carvalho23 Huseinbašić16 Tomás Marqués7 Diogo Travassos9 Fran Navarro19 J. Wind50 Diego Rodrigues11 Gabriel Silva34 E. Tıknaz
Cập nhật đội hình lúc 00:14 21/09/2026
Santa ClaraThống kêSC Braga
48%
Kiểm soát bóng
52%
6
Dứt điểm
8
1
Trúng đích
1
5
Phạt góc
6
13
Phạm lỗi
13
1
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
1

Cuộc so tài giữa Santa Clara và SC Braga lúc 00:00 ngày 21/09 trên sân vận động Estádio de São Miguel thu hút sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều đang trải qua giai đoạn thi đấu rất vào phom. Sự tự tin cùng màn trình diễn thuyết phục trong thời gian gần đây hứa hẹn tạo nên màn đọ sức hấp dẫn và giằng co từng mét đất trên sân.

Phong độ thăng hoa của đôi bên

Đội chủ nhà Santa Clara đang thể hiện chuỗi phong độ hết sức ấn tượng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, họ duy trì thành tích bất bại với 4 chiến thắng cùng 1 trận hòa. Đáng chú ý, việc giành trọn điểm số ở 2 trận đấu gần đây nhất chứng minh lối chơi gắn kết cùng tinh thần hưng phấn mà tập thể này đang sở hữu.

Ở bên kia chiến tuyến, SC Braga cũng cho thấy bản lĩnh ổn định với 3 trận thắng, 1 trận hòa và chỉ phải nhận 1 thất bại trong 5 trận vừa qua. Dù vừa khép lại lần xuất quân gần nhất với kết quả chia điểm, những gì các cầu thủ SC Braga thể hiện vẫn cho thấy nền tảng thi đấu vô cùng chắc chắn và khó bị đánh bại.

Tương quan vị trí và lịch sử đối đầu

Trên bảng xếp hạng hiện tại, Santa Clara đang tạm thời nắm giữ vị trí thứ 4 với 14 điểm có được. Sự ổn định đã giúp đội chủ sân Estádio de São Miguel duy trì vị thế ở nhóm đầu. Trong khi đó, SC Braga đang bám đuổi ở vị trí thứ 7 cùng 10 điểm, sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước đối thủ xếp trên.

Tuy xếp sau ở vị trí bảng xếp hạng, SC Braga lại sở hữu lợi thế về tâm lý khi nhìn vào thành tích đối đầu. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, SC Braga chiếm ưu thế rõ rệt khi giành 3 chiến thắng, để hòa 1 trận và chỉ nhận 1 thất bại trước Santa Clara. Điểm tựa lịch sử này chắc chắn tiếp thêm động lực cho đội khách trong chuyến hành quân sắp tới.

Nhận định thế trận

Với lợi thế sân bãi cùng phong độ bất bại kéo dài, Santa Clara nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt nhịp độ nhằm tìm kiếm khoảng trống nơi hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của SC Braga trong các tình huống phản công và bản lĩnh đối đầu ấn tượng sẽ khiến trận đấu diễn ra cực kỳ chặt chẽ, khó lường đến tận những phút cuối cùng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Santa Clara · 1 thắng1 hòaSC Braga · 3 thắng
27/04/2026
Santa Clara
2 - 1
SC Braga
SC
16/12/2025
SC Braga
1 - 0
Santa Clara
SB
30/10/2025
Tứ kết
SC Braga
5 - 0
Santa Clara
SB
04/05/2025
SC Braga
1 - 1
Santa Clara
Hòa
23/12/2024
Santa Clara
0 - 2
SC Braga
SB
Santa Clara
5 trận gần nhất
HTTHT
6
Trận
4-2-0
T-H-B
11
Ghi (TB 1.8)
4
Thủng lưới
SC Braga
5 trận gần nhất
HTBTT
5
Trận
3-1-1
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1FC Porto6600+1318TTTTT
2Benfica6510+1716TTTTT
3Sporting CP7430+915HHTTT
4Santa Clara6420+714TTHTT
5Arouca7322+311HBHTB
6Estrela6240+210HTHTH
7SC Braga5311+210TBTTH
8GIL Vicente622208HBBHT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Santa Clara vs SC Braga: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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