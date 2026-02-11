TRỰC TIẾP Trực tiếp Sassuolo vs Fiorentina: Fiorentina vượt lên dẫn trước Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Sassuolo tiếp Fiorentina lúc 00:30 ngày 03/11/2026 trên sân vận động Mapei Stadium.

Sassuolo 1 - 2 Fiorentina Hiệp 2 — phút 65' 65' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sassuolo 1 - 2 Fiorentina.

65' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Sassuolo 57% - 43% Fiorentina, dứt điểm 2 - 11 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 2 - 0.

63' Thay người Phút 63' (Fiorentina): Christ Inao Oulaï vào sân thay Nicolo Fagioli.

63' Thay người Phút 63' (Fiorentina): Wilfried Gnonto vào sân thay Alieu Njie.

59' Thay người Phút 59' (Sassuolo): Kieron Bowie vào sân thay Vasilije Adzic.

51' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Sassuolo 54% - 46% Fiorentina, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 1 - 0.

50' BÀN THẮNG! Fiorentina (1-2) Phút 50': Alieu Njie (Fiorentina) lập công (kiến tạo: Marco Brescianini). Tỷ số: 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45+2' BÀN THẮNG! Fiorentina (1-1) Phút 45+2': Mateo Pellegrino (Fiorentina) lập công (kiến tạo: Alieu Njie). Tỷ số: 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Sassuolo): Darryl Bakola vào sân thay Ibrahim Sulemana.

44' Thẻ vàng Phút 44': Alieu Njie (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

42' Thẻ vàng Phút 42': Radu Drăguşin (Fiorentina) nhận thẻ vàng (Foul).

40' Thẻ vàng Phút 40': Ibrahim Sulemana (Sassuolo) nhận thẻ vàng (Foul).

39' Fiorentina ép sân Cầm bóng: Sassuolo 54% - 46% Fiorentina, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sassuolo 47% - 53% Fiorentina, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 1 - 0.

25' BÀN THẮNG! Sassuolo (1-0) Phút 25': Armand Lauriente (Sassuolo) lập công (kiến tạo: Sebastiano Esposito). Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sassuolo 43% - 57% Fiorentina, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Sassuolo tiếp đón Fiorentina.

Cập nhật lúc 01:53 03/11/2026

Đội hình chính thức Sassuolo Sơ đồ 4-3-3 · HLV A. Aquilani Fiorentina Sơ đồ 4-3-3 · HLV P. Vanoli 80 S. Turati 6 Walukiewicz 5 Fali Candé 21 J. Idzes 3 J. Doig 55 I. Sulemana 18 N. Matić 17 Vasilije Adžić 10 D. Berardi 94 S. Esposito 45 A. Laurienté 43 David de Gea 20 Álex Jiménez 3 R. Drăgușin 33 Viery 17 João Mário 27 C. Ndour 44 N. Fagioli 4 Brescianini 30 Franco Mastantuono 32 Mateo Pellegrino 25 A. Njie Dự bị Sassuolo 20 Van der Brempt 9 K. Bowie 12 G. Satalino 50 D. Bakola 15 D. Ćaleta-Car 46 Cinquegrano 25 B. Domínguez 8 A. Ghion 14 G. Kulla Fiorentina 21 Valde 28 Pote 19 L. Lezzerini 42 Inao OulaÃ¯ 29 W. Gnonto 2 Dodô 70 F. Croci 53 Christensen 23 Beto Cập nhật đội hình lúc 00:02 03/11/2026

Sassuolo Thống kê Fiorentina 57% Kiểm soát bóng 43% 2 Dứt điểm 11 1 Trúng đích 4 0 Phạt góc 3 8 Phạm lỗi 9 2 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 0

Sassuolo và Fiorentina gặp nhau với chung một nhu cầu: tìm lại cảm giác chiến thắng sau chuỗi trận không như ý. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 03/11/2026 tại Mapei Stadium – Città del Tricolore. Cả hai đội đều chưa thắng trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất, nên bất kỳ kết quả tích cực nào cũng có giá trị lớn về mặt tinh thần.

Hai chuỗi trận cùng kém tích cực

Sassuolo đang trải qua giai đoạn khó khăn khi thua 4 và hòa 1 trong 5 trận gần nhất. Đội chủ nhà thua liên tiếp 3 trận gần đây nhất, sau đó là một trận hòa và một trận thua trước đó. Đây là chuỗi kết quả khiến đội bóng cần sớm tìm lại sự ổn định.

Fiorentina cũng không khá hơn. Đội khách hòa 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất, chưa có chiến thắng nào. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa, tín hiệu nhỏ cho thấy đội bóng có thể đã chặn được đà sa sút.

Cuộc đua ở nhóm cuối bảng

Trên bảng xếp hạng, Sassuolo đang đứng thứ 15 với 8 điểm. Fiorentina xếp thứ 17 với 5 điểm, kém đội chủ nhà 3 điểm. Khoảng cách này không lớn, và kết quả của trận đấu hoàn toàn có thể thay đổi bức tranh ở khu vực này.

Với Sassuolo, một chiến thắng sẽ giúp họ nới rộng khoảng cách với đối thủ. Với Fiorentina, ba điểm sẽ là cơ hội để thu hẹp chênh lệch và rút ngắn khoảng cách với đối thủ trực tiếp.

Thế đối đầu cân bằng

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sassuolo thắng 2, hòa 1 và Fiorentina thắng 2. Cán cân giữa hai đội gần như ngang nhau, không bên nào tạo được ưu thế rõ rệt. Điều này cho thấy các cuộc gặp gần đây thường khó lường và khó nghiêng hẳn về một phía.

Điểm then chốt về chiến thuật

Khi cả hai đội đều thiếu chiến thắng, yếu tố tâm lý có thể chi phối cách tiếp cận trận đấu. Đội nào kiểm soát được sự sốt ruột và giữ được tổ chức sẽ có lợi thế. Một bàn thua sớm có thể khiến đội bị dẫn bàn mất bình tĩnh, trong khi bàn mở tỉ số sớm sẽ giúp đội dẫn trước chơi thoải mái hơn.

Sassuolo có lợi thế sân nhà và khán giả cổ vũ, nhưng chuỗi thua liên tiếp đang tạo áp lực không nhỏ. Fiorentina nhiều khả năng sẽ chơi thận trọng ở giai đoạn đầu, tìm cách giữ an toàn rồi tận dụng các khoảng trống khi đối thủ dồn lên.

Nhận định

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang cần được giải tỏa tâm lý. Sassuolo hơn về thứ hạng và có lợi thế sân nhà, còn Fiorentina có thế đối đầu cân bằng và vừa chặn được chuỗi thua ở trận gần nhất. Với phong độ tương đồng và khoảng cách điểm số hẹp, trận đấu hứa hẹn giằng co, và bên nào xử lý tốt áp lực hơn sẽ có cơ hội giành ba điểm.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sassuolo · 2 thắng 1 hòa Fiorentina · 2 thắng Fiorentina 0 - 0 Sassuolo Hòa Sassuolo 3 - 1 Fiorentina SAS Fiorentina 5 - 1 Sassuolo FIO Sassuolo 1 - 0 Fiorentina SAS Sassuolo 1 - 3 Fiorentina FIO

Sassuolo 5 trận gần nhất B B B H B 9 Trận 2-2-5 T-H-B 14 Ghi (TB 1.6) 22 Thủng lưới Fiorentina 5 trận gần nhất H B B B H 9 Trận 1-2-6 T-H-B 11 Ghi (TB 1.2) 21 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 10 9 1 0 +16 28 T T T T T 2 Inter 10 8 1 1 +13 25 B T T T T 3 AS Roma 10 7 3 0 +18 24 T T H T H … 14 Lecce 10 3 0 7 -10 9 B B B T B 15 Sassuolo 9 2 2 5 -8 8 B B B H B 16 Monza 10 2 1 7 -7 7 B B B T B 17 Fiorentina 9 1 2 6 -10 5 H B B B H 18 Parma 9 1 2 6 -10 5 H B B B T …

Tình hình lực lượng Sassuolo ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ I. Kone (Broken Leg) ✚ F. Leysen (Knee Injury) ✚ Y. Paz (Knee Injury) ✚ K. Thorstvedt (Red Card) ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ I. Kone (Broken Leg) ✚ F. Leysen (Knee Injury) Fiorentina ✚ A. Atta (Abdominal strain) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ M. Pongracic (Muscle Injury) ✚ L. Ranieri (Leg Injury) ✚ R. Sottil (Back Injury) ✚ A. Atta (Abdominal strain) ✚ F. Parisi (Knee Injury) ✚ M. Pongracic (Muscle Injury)