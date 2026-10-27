TRỰC TIẾP Trực tiếp Sassuolo vs Lazio: Hiệp 2 bắt đầu, Lazio dẫn 4-2 Lazio còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng thứ 2 với 22 điểm và chưa thua trong 5 trận gần nhất. Họ làm khách của Sassuolo lúc 00:30 ngày 28/10/2026.

Sassuolo 2 - 4 Lazio Hiệp 2 — phút 49' 49' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sassuolo 2 - 4 Lazio.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 4.

45+1' BÀN THẮNG! Lazio (2-4) Phút 45+1': Mattia Zaccagni (Lazio) lập công (kiến tạo: Gustav Isaksen). Tỷ số: 2 - 4.

45' Thay người Phút 45' (Lazio): Fisayo Dele-Bashiru vào sân thay Kenneth Taylor.

45' Thay người Phút 45' (Sassuolo): Ibrahim Sulemana vào sân thay Darryl Bakola.

43' BÀN THẮNG! Sassuolo (2-3) Phút 43': Sebastiano Esposito (Sassuolo) lập công (kiến tạo: Simone Cinquegrano). Tỷ số: 2 - 3.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sassuolo 46% - 54% Lazio, dứt điểm 7 - 4 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 5.

31' Thẻ đỏ Phút 31': Kristian Thorstvedt (Sassuolo) nhận thẻ đỏ (Serious Foul).

28' Thẻ vàng Phút 28': Kenneth Taylor (Lazio) nhận thẻ vàng (Foul).

25' Lazio ép sân Cầm bóng: Sassuolo 38% - 62% Lazio, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 3); việt vị 0 - 0, phạm lỗi 2 - 1.

16' BÀN THẮNG! Lazio (1-3) Phút 16': Romano Floriani Mussolini (Lazio) lập công (kiến tạo: Kenneth Taylor). Tỷ số: 1 - 3.

16' VAR Phút 16': Bàn thắng được công nhận — Romano Floriani Mussolini (Lazio).

13' Lazio ép sân Cầm bóng: Sassuolo 28% - 72% Lazio, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 1 - 0.

13' BÀN THẮNG! Lazio (1-2) Phút 13': Gustav Isaksen (Lazio) lập công (kiến tạo: Mattia Zaccagni). Tỷ số: 1 - 2.

7' BÀN THẮNG! Sassuolo (1-1) Phút 7': Kristian Thorstvedt (Sassuolo) lập công (kiến tạo: Josh Doig). Tỷ số: 1 - 1.

2' BÀN THẮNG! Lazio (0-1) Phút 2': Kenneth Taylor (Lazio) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Sassuolo tiếp đón Lazio.

Cập nhật lúc 01:43 28/10/2026

Đội hình chính thức Sassuolo Sơ đồ 4-3-3 · HLV A. Aquilani Lazio Sơ đồ 4-3-3 · HLV G. Gattuso 80 S. Turati 46 Cinquegrano 26 C. Odenthal 15 D. Ćaleta-Car 3 J. Doig 42 K. Thorstvedt 35 L. Lipani 50 D. Bakola 10 D. Berardi 94 S. Esposito 45 A. Laurienté 35 C. Mandas 15 Floriani Mussolini 37 J. Šutalo 2 Diogo Leite 17 Nuno Tavares 16 D. Frattesi 21 R. Belahyane 24 K. Taylor 11 G. Isaksen 14 T. Noslin 10 M. Zaccagni Dự bị Sassuolo 25 B. Domínguez 6 Walukiewicz 8 A. Ghion 21 J. Idzes 18 N. Matić 49 A. Murić 33 Rafael Obrador 77 N. Pierini 12 G. Satalino Lazio 63 F. Serra 33 Ricardo Bordon 22 Cancellieri 32 D. Cataldi 7 Dele-Bashiru 5 D. Doekhi 47 D. Renzetti 28 A. Przyborek 25 Provstgaard Cập nhật đội hình lúc 00:02 28/10/2026

Sassuolo Thống kê Lazio 46% Kiểm soát bóng 54% 7 Dứt điểm 4 1 Trúng đích 3 1 Phạt góc 0 3 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0

Lazio có cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách trên sân của Sassuolo. Đội bóng thủ đô đang đứng thứ 2 với 22 điểm và có chuỗi phong độ rất tốt. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 28/10/2026 tại Mapei Stadium – Città del Tricolore.

Lazio mang theo chuỗi phong độ ấn tượng

Trong 5 trận gần nhất, Lazio thắng 4 trận, hòa 1 trận và không để thua trận nào. Đáng chú ý, họ vừa có 3 chiến thắng liên tiếp trước khi đến sân của Sassuolo. Đây là nền tảng tâm lý quan trọng cho một đội bóng đang muốn rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Với 22 điểm và vị trí thứ 2, Lazio hiểu rằng mỗi trận thắng đều có giá trị lớn trong cuộc đua phía trên. Một chuyến làm khách thành công sẽ giúp họ duy trì sức ép lên ngôi đầu bảng.

Sassuolo thiếu ổn định ở nhóm giữa bảng

Ngược lại, Sassuolo đang trải qua giai đoạn khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 1 trận, hòa 1 trận và thua 3 trận. Họ cũng đang thua 2 trận liên tiếp, nên cần sớm tìm lại sự chắc chắn.

Hiện Sassuolo đứng thứ 14 với 8 điểm, kém Lazio tới 14 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về phong độ và vị thế giữa hai đội trước trận đấu.

Thế đối đầu nghiêng về Lazio

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Lazio thắng 3 trận, Sassuolo thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Xu hướng này cho thấy Lazio thường chiếm ưu thế trước đối thủ. Tuy nhiên, chiến thắng duy nhất của Sassuolo là lời nhắc rằng họ vẫn có khả năng gây khó khăn cho đội khách.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Lazio, thử thách lớn nhất là giữ được sự tập trung và nhịp độ thắng lợi khi làm khách. Một khởi đầu chắc chắn sẽ giúp họ kiểm soát thế trận và tận dụng tâm lý đang lên.

Với Sassuolo, trận đấu là dịp để chấm dứt chuỗi thua và lấy lại niềm tin trên sân nhà. Họ cần thi đấu kỷ luật và tận dụng sự cổ vũ của khán giả để tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn nhiều trên bảng xếp hạng.

Nhận định

Xét về phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng và thế đối đầu, Lazio là đội được đánh giá cao hơn. Chuỗi 5 trận không thua cùng khoảng cách 14 điểm tạo ra lợi thế rõ rệt cho đội khách. Nếu duy trì được sự ổn định, Lazio hoàn toàn có thể giữ vững cơ hội bám đuổi ngôi đầu, trong khi Sassuolo phải nỗ lực nhiều để cải thiện chuỗi kết quả hiện tại.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sassuolo · 1 thắng 1 hòa Lazio · 3 thắng Lazio 2 - 1 Sassuolo LAZ Sassuolo 1 - 0 Lazio SAS Lazio 1 - 1 Sassuolo Hòa Sassuolo 0 - 2 Lazio LAZ Lazio 2 - 0 Sassuolo LAZ

Sassuolo 5 trận gần nhất B B H B T 8 Trận 2-2-4 T-H-B 12 Ghi (TB 1.5) 16 Thủng lưới Lazio 5 trận gần nhất T T T H T 8 Trận 7-1-0 T-H-B 16 Ghi (TB 2.0) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Inter 8 7 1 0 +13 22 T T T H T 2 Lazio 8 7 1 0 +11 22 T T T T H 3 AS Roma 8 5 3 0 +13 18 H T H H T … 13 Bologna 8 2 2 4 -2 8 T B T H B 14 Sassuolo 8 2 2 4 -4 8 B B H B T 15 Monza 8 2 1 5 -3 7 B T B T B …

Tình hình lực lượng Sassuolo ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ J. Idzes (Muscle Injury) ✚ I. Kone (Broken Leg) ✚ F. Leysen (Knee Injury) ✚ Y. Paz (Knee Injury) ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ J. Idzes (Muscle Injury) ✚ I. Kone (Broken Leg) Lazio ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ A. Gudmundsson (Shoulder Injury) ✚ A. Marusic (Muscle Injury) ✚ N. Rovella (Calf Injury) ✚ A. Pinamonti (Illness) ✚ A. Furlanetto (Knee Injury) ✚ A. Gudmundsson (Shoulder Injury) ✚ A. Marusic (Muscle Injury)