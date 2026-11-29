TRỰC TIẾP Trực tiếp Sassuolo vs Napoli: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Cả hai đội đều đang cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý: Sassuolo thua cả 5 trận gần nhất, còn Napoli mới thắng 1 trong 5 trận. Trận đấu diễn ra lúc 21:00 ngày 29/11/2026 tại Mapei Stadium – Città del Tricolore.

Sassuolo 0 - 0 Napoli Hiệp 2 — phút 72' 72' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

72' Napoli ép sân Cầm bóng: Sassuolo 38% - 62% Napoli, dứt điểm 9 - 12 (trúng đích 0 - 5), phạt góc 1 - 6; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 4, cứu thua 5 - 0.

70' Thay người Phút 70' (Sassuolo): Darryl Bakola vào sân thay Ibrahim Sulemana.

65' Thay người Phút 65' (Sassuolo): Rafael Obrador vào sân thay Josh Doig.

64' Thay người Phút 64' (Sassuolo): Sebastiano Esposito vào sân thay Kieron Bowie.

62' Thay người Phút 62' (Napoli): David Neres vào sân thay Matteo Politano.

62' Thay người Phút 62' (Napoli): Costantino Favasuli vào sân thay Mathias Olivera.

60' Napoli ép sân Cầm bóng: Sassuolo 35% - 65% Napoli, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 1 - 5; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 8 - 3, cứu thua 4 - 0.

57' Thẻ vàng Phút 57': Nemanja Matić (Sassuolo) nhận thẻ vàng (Foul).

48' Napoli ép sân Cầm bóng: Sassuolo 38% - 62% Napoli, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Napoli ép sân Cầm bóng: Sassuolo 36% - 64% Napoli, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 4 - 2.

35' Thẻ vàng Phút 35': Jay Idzes (Sassuolo) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Napoli ép sân Cầm bóng: Sassuolo 37% - 63% Napoli, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 1.

12' Napoli ép sân Cầm bóng: Sassuolo 34% - 66% Napoli, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Sassuolo tiếp đón Napoli.

Cập nhật lúc 22:27 29/11/2026

Đội hình chính thức Sassuolo Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. D'Aversa Napoli Sơ đồ 4-3-3 · HLV M. Allegri 49 A. Murić 6 Walukiewicz 21 J. Idzes 15 D. Ćaleta-Car 3 J. Doig 42 K. Thorstvedt 18 N. Matić 55 I. Sulemana 10 D. Berardi 9 K. Bowie 45 A. Laurienté 32 Milinković-Savić 37 L. Spinazzola 31 S. Beukema 13 Amir Rrahmani 17 M. Olivera 99 Zambo Anguissa 6 B. Gilmour 8 S. McTominay 21 M. Politano 19 R. Højlund 70 N. Lang Dự bị Sassuolo 50 D. Bakola 80 S. Turati 20 Van der Brempt 7 C. Volpato 12 G. Satalino 5 Fali Candé 46 Cinquegrano 25 B. Domínguez 94 S. Esposito Napoli 16 Rafa Marín 35 Luca Marianucci 20 L. Lucca 23 Giovane 2 C. Favasuli 7 David Neres 14 N. Contini 12 C. Pugliese Cập nhật đội hình lúc 20:34 29/11/2026

Sassuolo Thống kê Napoli 38% Kiểm soát bóng 62% 9 Dứt điểm 12 0 Trúng đích 5 1 Phạt góc 6 8 Phạm lỗi 4 3 Việt vị 1 5 Thủ môn cứu thua 0

Sassuolo và Napoli gặp nhau lúc 21:00 ngày 29/11/2026 tại Mapei Stadium – Città del Tricolore, khi cả hai cùng cần một kết quả tích cực sau chuỗi trận không như ý. Chủ nhà đang chìm trong mạch thua kéo dài, còn đội khách chưa tìm lại được sự ổn định cần có.

Sassuolo: chuỗi 5 trận thua liên tiếp

Phong độ là vấn đề lớn nhất của Sassuolo lúc này. Đội chủ nhà đã thua cả 5 trận gần nhất, không giành được điểm nào trong khoảng thời gian đó.

Hệ quả hiện rõ trên bảng xếp hạng. Sassuolo đứng hạng 17 với 8 điểm. Với một đội đang cần được giải tỏa tâm lý, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để chặn đà sa sút.

Napoli: thiếu mạch thắng ổn định

Napoli có phong độ khá hơn nhưng vẫn chưa thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ kết thúc với kết quả hòa.

Đáng chú ý, Napoli mới chỉ thắng 1 trận trong chuỗi này, nên chưa thể coi là đang vững vàng. Dù vậy, đội bóng này đang đứng hạng 9 với 18 điểm, hơn Sassuolo 10 điểm. Một chiến thắng sẽ giúp họ khép lại chuỗi trận thiếu ổn định.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Napoli

Lịch sử gặp nhau gần đây cho thấy sự chênh lệch rõ rệt. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Napoli thắng cả 5, còn Sassuolo không thắng cũng không hòa trận nào.

Con số này tạo lợi thế tâm lý cho đội khách. Ngược lại, nó cũng là áp lực với một Sassuolo vốn đã mất tự tin vì chuỗi thua dài.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Sassuolo, bài toán trước hết là sự chắc chắn. Một đội thua 5 trận liên tiếp thường cần giữ tổ chức chặt chẽ và hạn chế sai lầm, bởi mỗi bàn thua sớm đều có thể làm sụp đổ tinh thần.

Với Napoli, thử thách là biến lợi thế về vị trí và thành tích đối đầu thành kết quả cụ thể. Hai trận hòa trong 5 trận gần nhất cho thấy đội bóng này đôi khi chưa đủ sắc bén để chốt hạ trận đấu. Nếu không sớm tận dụng được ưu thế, họ có thể để chủ nhà lấy lại niềm tin.

Nhận định

Xét về phong độ, thứ hạng và lịch sử đối đầu, Napoli đang có lợi thế rõ ràng. Tuy vậy, Sassuolo là đội cần điểm số để thoát khỏi chuỗi thất vọng và sẽ thi đấu trên sân nhà.

Cả hai đội đều bước vào trận với nhu cầu giành chiến thắng. Đây là lý do khiến cuộc gặp này đáng chú ý, dù thế trận có thể phụ thuộc vào việc bên nào xử lý áp lực tốt hơn ngay từ những phút đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sassuolo · 0 thắng 0 hòa Napoli · 5 thắng Napoli 1 - 0 Sassuolo NAP Sassuolo 0 - 2 Napoli NAP Sassuolo 1 - 6 Napoli NAP Napoli 2 - 0 Sassuolo NAP Sassuolo 0 - 2 Napoli NAP

Sassuolo 5 trận gần nhất B B B B B 12 Trận 2-2-8 T-H-B 16 Ghi (TB 1.3) 31 Thủng lưới Napoli 5 trận gần nhất H T H B B 12 Trận 5-3-4 T-H-B 19 Ghi (TB 1.6) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Lazio 13 11 2 0 +20 35 T T H T T 2 Inter 13 10 2 1 +19 32 T H T B T 3 AS Roma 12 9 3 0 +25 30 T T T T H … 8 Bologna 13 5 4 4 +2 19 H H T T T 9 Napoli 12 5 3 4 +5 18 T H B T H 10 Genoa 13 5 1 7 -7 16 B T B T T … 16 Fiorentina 12 2 3 7 -11 9 B H T H B 17 Sassuolo 12 2 2 8 -15 8 B B B B B 18 Parma 13 2 2 9 -15 8 B B B T H …

Tình hình lực lượng Sassuolo ✚ V. Adzic (Knee Injury) ✚ D. Boloca (Muscle Injury) ✚ I. Kone (Broken Leg) ✚ F. Leysen (Knee Injury) Napoli ✚ Alisson Santos (Muscle Injury) ✚ B. Badiashile (Muscle Injury) ✚ A. Buongiorno (Knee Injury) ✚ K. De Bruyne (Muscle Injury) ✚ G. Di Lorenzo (Muscle Injury) ✚ S. Lobotka (Ankle Injury) ✚ A. Meret (Back Injury) ✚ A. Vergara (Injury)