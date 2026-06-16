Trực tiếp Saudi Arabia vs Uruguay: Cuộc đối đầu đỉnh cao tại bảng H World Cup 2026 Uruguay bắt đầu hành trình World Cup 2026 bằng cuộc chạm trán Saudi Arabia tại Miami. Federico Valverde trở thành hạt nhân trong lối chơi thời hậu Suarez và Cavani.

Trận đấu mở màn bảng H World Cup 2026 giữa Saudi Arabia và Uruguay tại Sân vận động Miami (Hard Rock Stadium) đã nóng lên ngay từ những phút đầu tiên. Ngay ở phút thứ 5, Maximiliano Araujo bên phía Uruguay thực hiện cú dứt điểm hiểm hóc ngay sát vòng cấm, buộc thủ thành Mohammed Al-Owais phải trổ tài cứu thua cho đại diện châu Á.

Khởi đầu kịch tính tại Miami

Bảng H World Cup 2026 chính thức khởi tranh với cuộc đối đầu mang ý nghĩa sống còn cho cả Saudi Arabia và Uruguay. Trong một bảng đấu có sự góp mặt của ứng viên vô địch Tây Ban Nha, chiến thắng trong ngày ra quân là điều kiện tiên quyết để nuôi hy vọng đi tiếp. Trận đấu diễn ra vào lúc 05h00 ngày 16/6 (giờ Việt Nam) dưới sự chứng kiến của hàng vạn khán giả tại Miami.

Đội hình ra sân của 2 đội.

Phân tích tương quan lực lượng

Uruguay dưới sự dẫn dắt của HLV Marcelo Bielsa đang trải qua giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ. Kỷ nguyên của những huyền thoại như Luis Suarez và Edinson Cavani đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho sức trẻ của Darwin Nunez. Tuy nhiên, La Celeste đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở hàng thủ khi các trụ cột như Jose Gimenez và Ronald Araujo vẫn bỏ ngỏ khả năng thi đấu do chấn thương.

Ngược lại, Saudi Arabia cho thấy sự ổn định dưới thời HLV Georgios Donis. Dù mất đi thủ môn Nawaf Al Aqidi, "Chim ưng xanh" vẫn dựa trên bộ khung kỷ luật với niềm hy vọng số một mang tên Salem Al-Dawsari – người đã ghi 34 bàn cho đội tuyển quốc gia. Lịch sử đối đầu giữa hai đội đang ở thế cân bằng tuyệt đối khi mỗi bên đều có 1 chiến thắng sau 3 lần gặp gỡ.

Điểm nóng trên sân: Federico Valverde

Trọng tâm lối chơi của Uruguay đổ dồn vào Federico Valverde. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid không chỉ là linh hồn trong các đợt tấn công mà còn là điểm tựa tinh thần quan trọng nhất của đội bóng Nam Mỹ vào lúc này. Khả năng sút xa và bao quát sân của anh sẽ đối đầu trực tiếp với sự lắt léo từ phía Salem Al-Dawsari bên phía Saudi Arabia.

Valverde sẽ là điểm tựa của Uruguay.

Chiến thuật và kỳ vọng

Về mặt chiến thuật, HLV Georgios Donis chỉ đạo Saudi Arabia chơi lùi sâu với sơ đồ 4-2-3-1, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà và chờ đợi thời cơ phản công. Trong khi đó, Uruguay của Bielsa vẫn trung thành với triết lý pressing tầm cao và tấn công rực lửa. Với bộ ba tiền vệ Valverde, Ugarte và Bentancur, đại diện Nam Mỹ được kỳ vọng sẽ kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến để tạo cơ hội cho Darwin Nunez tận dụng khả năng không chiến.

Nhìn chung, dù thiếu vắng nhiều trụ cột hàng thủ, Uruguay vẫn sở hữu chất lượng đội hình vượt trội. Sức ép liên tục từ lối đá tấn công của Bielsa nhiều khả năng sẽ giúp đại diện Nam Mỹ giành được lợi thế trước sự kỷ luật của đối thủ đến từ châu Á.

Đội hình dự kiến