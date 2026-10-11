TRỰC TIẾP Trực tiếp SC Freiburg vs FC Schalke 04: SC Freiburg mất người SC Freiburg hướng tới việc bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón FC Schalke 04 trên sân nhà Europa-Park-Stadion, dựa trên chuỗi 5 trận toàn thắng đối đầu áp đảo.

SC Freiburg 1 - 1 FC Schalke 04 Hiệp 2 — phút 85' 85' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: SC Freiburg 1 - 1 FC Schalke 04.

83' Thay người Phút 83' (SC Freiburg): Vincenzo Grifo vào sân thay Derry Lionel Scherhant.

83' Thay người Phút 83' (SC Freiburg): Lukas Kübler vào sân thay Philipp Treu.

79' Thay người Phút 79' (FC Schalke 04): Adil Aouchiche vào sân thay Adrian Tobias Gantenbein.

79' Thay người Phút 79' (FC Schalke 04): Timo Becker vào sân thay Maximilian Wöber.

79' Thay người Phút 79' (FC Schalke 04): Hwang Hee-Chan vào sân thay Moussa Sylla.

75' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Freiburg 55% - 45% FC Schalke 04, dứt điểm 7 - 5 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 4, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 1 - 3.

69' Thay người Phút 69' (SC Freiburg): Cyriaque Irié vào sân thay Jan-Niklas Beste.

69' Thay người Phút 69' (SC Freiburg): Keisuke Goto vào sân thay Yannick Engelhardt.

69' Thay người Phút 69' (FC Schalke 04): Ron Schallenberg vào sân thay Satoshi Tanaka.

69' Thay người Phút 69' (FC Schalke 04): Edin Džeko vào sân thay Junior Chukwubuike Adamu.

65' Thay người Phút 65' (SC Freiburg): Lucas Höler vào sân thay Igor Matanovic.

64' Thẻ đỏ Phút 64': Yuito Suzuki (SC Freiburg) nhận thẻ đỏ.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Freiburg 55% - 45% FC Schalke 04, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 6 - 2; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 8 - 9, cứu thua 1 - 3.

57' Thẻ vàng Phút 57': Matthias Ginter (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Dissent).

51' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 58% - 42% FC Schalke 04, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 3, phạm lỗi 7 - 7, cứu thua 0 - 3.

49' Thẻ vàng Phút 49': Yuito Suzuki (SC Freiburg) nhận thẻ vàng (Dissent).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

38' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 60% - 40% FC Schalke 04, dứt điểm 6 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 0 - 2.

30' BÀN THẮNG! FC Schalke 04 (1-1) Phút 30': Kenan Karaman (FC Schalke 04) lập công (kiến tạo: Adrian Tobias Gantenbein). Tỷ số: 1 - 1.

26' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 58% - 42% FC Schalke 04, dứt điểm 6 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 4 - 0; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 0 - 2.

13' SC Freiburg ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 72% - 28% FC Schalke 04, dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.

10' BÀN THẮNG! SC Freiburg (1-0) Phút 10': Maximilian Eggestein (SC Freiburg) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu SC Freiburg tiếp đón FC Schalke 04.

Cập nhật lúc 00:14 12/10/2026

Đội hình chính thức SC Freiburg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Schuster FC Schalke 04 Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV M. Muslić 1 M. Backhaus 29 P. Treu 28 M. Ginter 3 P. Lienhart 33 J. Makengo 8 M. Eggestein 16 Y. Engelhardt 19 J. Beste 14 Y. Suzuki 7 D. Scherhant 31 I. Matanović 1 L. Karius 39 M. Wöber 25 N. Katić 4 H. Kuruçay 17 A. Gantenbein 23 S. El-Faouzi 13 S. Tanaka 8 R. Gosens 19 K. Karaman 20 J. Adamu 9 M. Sylla Dự bị SC Freiburg 42 K. Goto 32 V. Grifo 30 C. Günter 9 L. Höler 24 J. Huth 22 Cyriaque Kalou Irié 17 L. Kübler 6 P. Osterhage 37 Rosenfelder FC Schalke 04 29 Dina Ebimbe 10 E. Džeko 7 Hwang Hee-Chan 22 K. Müller 6 Schallenberg 5 T. Becker 33 Vitalie Becker 43 M. Ayhan 24 A. Aouchiche Cập nhật đội hình lúc 22:03 11/10/2026

SC Freiburg Thống kê FC Schalke 04 55% Kiểm soát bóng 45% 7 Dứt điểm 5 3 Trúng đích 1 6 Phạt góc 2 9 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 4 1 Thủ môn cứu thua 3

SC Freiburg bước vào cuộc tiếp đón FC Schalke 04 vào lúc 22:30 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Europa-Park-Stadion với mục tiêu tối thượng: giành trọn điểm số để bám đuổi ngôi đầu bảng. Đang nắm giữ vị trí thứ 3 với 10 điểm, đội chủ nhà đứng trước thời cơ thuận lợi để gây áp lực trực tiếp lên nhóm dẫn đầu nếu tiếp tục duy trì đà hưng phấn hiện tại.

Điểm tựa phong độ và vị thế của SC Freiburg

Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn thi đấu ổn định với chuỗi 4 trận bất bại gần nhất, bao gồm 3 chiến thắng liên tiếp và 1 trận hòa. Lối chơi gắn kết cùng khả năng kiểm soát trận đấu hiệu quả đã giúp họ thu về 10 điểm, thiết lập vị trí vững chắc trong nhóm 3 đội dẫn đầu.

Sự thăng hoa này bắt nguồn từ sự đồng đều trong khâu vận hành chiến thuật. Được chơi trên sân nhà Europa-Park-Stadion, SC Freiburg hoàn toàn tự tin áp đặt thế trận, dồn ép đối thủ và hiện thực hóa mục tiêu thu hẹp khoảng cách điểm số với vị trí số một trên bảng xếp hạng.

FC Schalke 04 và bài toán ổn định phong độ

Ở bên kia chiến tuyến, FC Schalke 04 đang trải qua khởi đầu chật vật hơn rất nhiều. Đại diện vùng Ruhr hiện đứng ở vị trí thứ 12 với chỉ 5 điểm có được. Màn trình diễn của họ trong 4 trận gần đây bộc lộ nhiều sự thiếu ổn định khi ghi nhận 1 trận thua, 2 trận hòa và chỉ có đúng 1 chiến thắng.

Hàng phòng ngự của FC Schalke 04 thường gặp lúng túng mỗi khi phải chịu áp lực dồn dập từ các đội bóng có tổ chức tốt. Chuyến làm khách tại Europa-Park-Stadion lần này đặt ra bài toán hóc búa cho đội bóng đang xếp thứ 12 trong việc tìm cách phong tỏa các mũi nhọn của đối phương.

Ưu thế tuyệt đối từ lịch sử đối đầu

Bên cạnh phong độ hiện tại, lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng hoàn toàn về phía đội chủ nhà. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, SC Freiburg áp đảo tuyệt đối khi giành cả 5 chiến thắng, không để FC Schalke 04 có bất kỳ trận hòa hay thắng nào.

Sự vượt trội trong quá khứ mang lại lợi thế tâm lý vô cùng lớn cho SC Freiburg. Nhìn chung, với phong độ ổn định, vị thế vượt trội trên bảng xếp hạng và lợi thế sân nhà, SC Freiburg đang hội tụ đủ mọi yếu tố cần thiết để hướng đến một kết quả có lợi, qua đó duy trì hy vọng bám đuổi cuộc đua ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất SC Freiburg · 5 thắng 0 hòa FC Schalke 04 · 0 thắng SC Freiburg 4 - 0 FC Schalke 04 SF FC Schalke 04 0 - 2 SC Freiburg SF SC Freiburg 4 - 0 FC Schalke 04 SF FC Schalke 04 0 - 2 SC Freiburg SF SC Freiburg 4 - 0 FC Schalke 04 SF

SC Freiburg 5 trận gần nhất T H T T T 4 Trận 3-1-0 T-H-B 12 Ghi (TB 3.0) 3 Thủng lưới FC Schalke 04 5 trận gần nhất T T H T H 4 Trận 1-2-1 T-H-B 3 Ghi (TB 0.8) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 2 Bayern München 5 3 2 0 +12 11 H T T H T 3 SC Freiburg 4 3 1 0 +9 10 H T T T 4 Bayer Leverkusen 5 3 1 1 +6 10 T T H T B … 11 Hamburger SV 5 2 0 3 -10 6 T T B B B 12 FC Schalke 04 4 1 2 1 -1 5 H T H B 13 Eintracht Frankfurt 5 1 2 2 -7 5 B H T B H …

Tình hình lực lượng SC Freiburg ✚ B. Ogbus (Injury) ✚ B. Yilmaz (Knock) ✚ B. Ogbus (Injury) ✚ B. Yilmaz (Knock) FC Schalke 04 ✚ D. Ljubicic (Knee Injury) ✚ D. Ljubicic (Knee Injury)