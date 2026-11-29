TRỰC TIẾP Trực tiếp SC Freiburg vs RB Leipzig: RB Leipzig rút ngắn cách biệt 2-1 Cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng, SC Freiburg hạng 3 với 22 điểm và RB Leipzig hạng 4 với 21 điểm, chỉ cách nhau 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21:30 ngày 29/11/2026 trên sân Europa-Park-Stadion.

SC Freiburg 2 - 1 RB Leipzig Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: SC Freiburg 2 - 1 RB Leipzig.

85' Thay người Phút 85' (RB Leipzig): Ridle Baku vào sân thay Benjamin Henrichs.

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Freiburg 45% - 55% RB Leipzig, dứt điểm 12 - 14 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 13, cứu thua 4 - 1.

84' Thay người Phút 84' (SC Freiburg): Cyriaque Irié vào sân thay Jan-Niklas Beste.

78' Thay người Phút 78' (SC Freiburg): Keisuke Goto vào sân thay Yuito Suzuki.

78' Thay người Phút 78' (SC Freiburg): Maximilian Rosenfelder vào sân thay Lukas Kübler.

76' Thay người Phút 76' (RB Leipzig): Rocco Reitz vào sân thay Christopher Nkunku.

76' Thay người Phút 76' (RB Leipzig): Tidiam Gomis vào sân thay Brajan Gruda.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Freiburg 48% - 52% RB Leipzig, dứt điểm 10 - 13 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 3 - 1.

70' Thay người Phút 70' (SC Freiburg): Lucas Höler vào sân thay Igor Matanović.

66' Thay người Phút 66' (RB Leipzig): Christoph Baumgartner vào sân thay Ezechiel Banzuzi.

61' Thẻ vàng Phút 61': Brajan Gruda (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Freiburg 48% - 52% RB Leipzig, dứt điểm 8 - 11 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 5 - 8, cứu thua 3 - 0.

53' BÀN THẮNG! RB Leipzig (2-1) Phút 53': Christopher Nkunku (RB Leipzig) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 1.

49' VAR Phút 49': Phạt đền được công nhận — Benjamin Henrichs (RB Leipzig).

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: SC Freiburg 45% - 55% RB Leipzig, dứt điểm 7 - 9 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 3 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 7, cứu thua 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

45' Thay người Phút 45' (RB Leipzig): Nicolas Seiwald vào sân thay Neil El Aynaoui.

43' BÀN THẮNG! SC Freiburg (2-0) Phút 43': Maximilian Eggestein (SC Freiburg) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 0.

40' VAR Phút 40': Phạt đền được công nhận — Maximilian Eggestein (SC Freiburg).

38' Thẻ vàng Phút 38': Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

36' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 37% - 63% RB Leipzig, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 3 - 0.

24' RB Leipzig ép sân Cầm bóng: SC Freiburg 41% - 59% RB Leipzig, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 2 - 0.

23' Thẻ vàng Phút 23': Neil El Aynaoui (RB Leipzig) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: SC Freiburg 44% - 56% RB Leipzig, dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 0.

11' BÀN THẮNG! SC Freiburg (1-0) Phút 11': Igor Matanović (SC Freiburg) lập công (kiến tạo: Derry Lionel Scherhant). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu SC Freiburg tiếp đón RB Leipzig.

Cập nhật lúc 23:19 29/11/2026

Đội hình chính thức SC Freiburg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Schuster RB Leipzig Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Demichelis 1 M. Backhaus 17 L. Kübler 28 M. Ginter 3 P. Lienhart 29 P. Treu 8 M. Eggestein 16 Y. Engelhardt 19 J. Beste 14 Y. Suzuki 7 D. Scherhant 31 I. Matanović 26 Vandevoordt 39 B. Henrichs 4 W. Orbán 3 M. Estève 22 D. Raum 21 N. El Aynaoui 6 E. Banzuzi 10 B. Gruda 28 C. Nkunku 7 A. Nusa 40 Rômulo Dự bị SC Freiburg 42 K. Goto 32 V. Grifo 30 C. Günter 9 L. Höler 22 Cyriaque Kalou Irié 5 A. Jung 21 F. Müller 37 Rosenfelder 20 R. Yamamoto RB Leipzig 13 N. Seiwald 20 R. Reitz 1 Ø. Nyland 30 MaksimoviÄ 2 A. Koné 27 T. Gomis 35 Max Finkgräfe 14 Baumgartner 17 R. Baku Cập nhật đội hình lúc 21:04 29/11/2026

SC Freiburg Thống kê RB Leipzig 45% Kiểm soát bóng 55% 12 Dứt điểm 14 3 Trúng đích 5 4 Phạt góc 4 9 Phạm lỗi 13 2 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 1

SC Freiburg tiếp đón RB Leipzig lúc 21:30 ngày 29/11/2026 trên sân Europa-Park-Stadion trong cuộc đối đầu giữa hai đội nhóm đầu bảng. Chủ nhà đang đứng hạng 3 với 22 điểm, đội khách xếp ngay sau ở hạng 4 với 21 điểm. Khoảng cách chỉ 1 điểm khiến trận đấu này trở thành phép thử đáng chú ý cho cả hai.

Cuộc đua sát nút ở nhóm đầu

Trên bảng xếp hạng, SC Freiburg và RB Leipzig đứng liền kề nhau. Freiburg hiện có 22 điểm, còn Leipzig có 21 điểm. Với cách biệt mong manh như vậy, mỗi pha tranh chấp và mỗi chi tiết nhỏ trên sân đều có thể làm thay đổi cục diện cuộc đối đầu.

Freiburg mang theo mạch thắng trọn vẹn

Điểm nổi bật nhất của chủ nhà là phong độ. SC Freiburg đã thắng cả 5 trận gần nhất, một chuỗi kết quả cho thấy sự ổn định và niềm tin lớn của tập thể. Khi bước vào trận gặp đối thủ cùng nhóm đầu, tâm lý hưng phấn là lợi thế đáng kể mà đội bóng này sở hữu, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà.

Leipzig có phong độ chưa ổn định bằng

RB Leipzig cũng có phong độ khá tốt, nhưng thiếu sự đều đặn hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận và thua 2 trận. Hai trận thắng gần đây nhất cho thấy họ đang có đà đi lên, song những trận thua xen kẽ trước đó là dấu hỏi về độ vững vàng khi đối đầu với đối thủ chất lượng.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử đối đầu lại là điểm cộng cho RB Leipzig. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Leipzig thắng 3 lần, SC Freiburg thắng 1 lần và có 1 trận hòa. Như vậy, Freiburg có phong độ hiện tại áp đảo, còn Leipzig sở hữu thành tích đối đầu tốt hơn. Sự đối lập này tạo nên điểm hấp dẫn cho trận đấu.

Điểm then chốt của trận đấu

Về mặt chiến thuật, trận đấu nhiều khả năng xoay quanh khả năng duy trì sự ổn định của Freiburg trước một đối thủ từng nhiều lần vượt qua họ. Chủ nhà cần biến lợi thế sân nhà và mạch thắng thành sự chủ động ngay từ những phút đầu. Ngược lại, Leipzig cần giữ được sự chắc chắn để tránh lặp lại những trận thua từng xuất hiện trong 5 trận gần nhất.

Nhận định

Có thể thấy đây là trận đấu cân bằng, với hai yếu tố đối lập nhau. Freiburg mang theo 5 trận thắng liên tiếp cùng lợi thế sân nhà, trong khi Leipzig có thành tích đối đầu vượt trội và chỉ kém đối thủ 1 điểm trên bảng xếp hạng. Cuộc gặp giữa hai đội nhóm đầu bảng hứa hẹn là màn so tài giằng co và đáng theo dõi.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất SC Freiburg · 1 thắng 1 hòa RB Leipzig · 3 thắng SC Freiburg 4 - 1 RB Leipzig SF RB Leipzig 2 - 0 SC Freiburg RL SC Freiburg 0 - 0 RB Leipzig Hòa RB Leipzig 3 - 1 SC Freiburg RL SC Freiburg 1 - 4 RB Leipzig RL

SC Freiburg 5 trận gần nhất T T T T T 10 Trận 7-1-2 T-H-B 21 Ghi (TB 2.1) 10 Thủng lưới RB Leipzig 5 trận gần nhất T T B T B 10 Trận 7-0-3 T-H-B 32 Ghi (TB 3.2) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 +10 24 T T H T H 2 Bayern München 11 6 5 0 +20 23 H H T H T 3 SC Freiburg 10 7 1 2 +11 22 T T T B B 4 RB Leipzig 10 7 0 3 +18 21 T T T T B 5 Bayer Leverkusen 10 6 1 3 +7 19 T T B B T …

Tình hình lực lượng SC Freiburg Không có thông tin RB Leipzig ✚ M. Guiu (Hamstring Injury) ✚ C. Lukeba (Knee Injury) ✚ A. Ouedraogo (Shoulder Injury) ✚ M. Esteve (Thigh Injury)