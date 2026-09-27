TRỰC TIẾP Trực tiếp Seattle Sounders vs Minnesota United FC: Trận đấu đang diễn ra Chuyến làm khách đến sân Lumen Field của Seattle Sounders trở thành bài toán khó với Minnesota United FC trong nỗ lực cắt đứt chuỗi trận sa sút không phanh gần đây.

Seattle Sounders 0 - 0 Minnesota United FC Hiệp 1 — phút 11' 11' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

0' Trận đấu bắt đầu Seattle Sounders tiếp đón Minnesota United FC.

Cập nhật lúc 07:50 27/09/2026

Đội hình chính thức Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer Minnesota United FC Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Knowles 26 A. Thomas 16 A. Roldan 39 S. Hawkins 25 J. Ragen 5 N. Tolo 31 H. Dotson 7 C. Roldan 13 J. Morris 11 A. Rusnák 8 C. Clark 19 D. Musovski 12 D. Callender 3 K. Duncan 28 J. Díaz 15 M. Boxall 23 M. Duggan 13 A. Markanich 20 W. Trapp 30 O. Gene 8 T. Chancalay 22 Marcus Caldeira 9 K. Yeboah Dự bị Seattle Sounders 17 P. Arriola 85 Kossa-Rienzi 37 S. Brunell 90 S. Gomez 24 S. Frei 28 Y. Gómez 45 P. Kingston 35 Antino Lopez 4 R. Sailor Minnesota United FC 27 D. Taylor 11 M. Malone 16 A. Jackson 21 B. Hlongwane 18 M. Gonzalez 5 N. Romero 24 J. Gressel 94 Kayne Rizvanovich 52 Cherrion Valerius Cập nhật đội hình lúc 07:04 27/09/2026

Chuyến hành quân đến sân Lumen Field vào lúc 07:30 ngày 27/09/2026 đặt Minnesota United FC vào tình thế buộc phải tìm kiếm một kết quả tích cực để chặn đứng chuỗi ngày ảm đạm. Đối thủ của họ, Seattle Sounders, dù không quá bùng nổ nhưng lại sở hữu lối chơi vô cùng lỳ lợm và khó bị khuất phục trên sân nhà.

Minnesota United FC trước áp lực chặn đứng đà sa sút

Minnesota United FC đang trải qua giai đoạn thi đấu đầy trắc trở khi phong độ sa sút rõ rệt trong thời gian qua. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại. Khả năng duy trì sự tập trung cùng tính gắn kết trong lối chơi đang là điểm yếu khiến họ liên tục đánh mất những điểm số quan trọng.

Hệ quả từ chuỗi kết quả kém cỏi đã đẩy Minnesota United FC xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 29 điểm. Khoảng cách điểm số giữa họ và nhóm xếp trên ngày càng bị nới rộng nếu không sớm cải thiện phong độ. Áp lực tâm lý đang đè nặng lên các cầu thủ đội khách, buộc họ phải thận trọng tối đa nhằm tránh nhận thêm một kết quả bất lợi.

Seattle Sounders và sự lì lợm tại Lumen Field

Ở phía bên kia chiến tuyến, Seattle Sounders đang giữ vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 32 điểm tích lũy được. Đội chủ nhà sở hữu chuỗi trận bất bại đáng chú ý khi giành 1 chiến thắng và có tới 4 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù tỷ lệ chia điểm khá cao phản ánh việc hàng công chưa đạt hiệu suất tối đa, cấu trúc phòng ngự vững vàng vẫn là điểm tựa lớn của họ.

Lối đá thực dụng và khả năng kiểm soát nhịp độ tốt giúp Seattle Sounders luôn biết cách làm nản lòng các mũi nhọn tấn công của đối thủ. Trở về thánh địa Lumen Field, đội bóng áo xanh chắc chắn sẽ tiếp tục triển khai thế trận kỷ luật, chủ động hạn chế tối đa sai sót nhằm duy trì sự ổn định về mặt kết quả.

Tương quan đối đầu cân bằng định đoạt cục diện

Thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ trong quá khứ phản ánh tính chất giằng co quyết liệt mỗi khi chạm trán. Trong 5 lần so tài gần đây nhất, cán cân diễn ra hoàn toàn cân bằng khi Seattle Sounders có 1 chiến thắng, Minnesota United FC thắng 1 trận và hai đội bất phân thắng bại ở 3 trận còn lại.

Minnesota United FC rất khát khao giành trọn vẹn điểm số để ngắt mạch sa sút, nhưng sự vội vàng có thể khiến họ trả giá trước một Seattle Sounders chơi chặt chẽ và kín kẽ. Với ưu thế sân bãi cùng tâm lý thi đấu ổn định hơn, Seattle Sounders nhiều khả năng sẽ kiểm soát tốt thế trận, đẩy các vị khách vào một thế trận bế tắc và khó khăn trong việc tìm kiếm đường vào khung thành.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Seattle Sounders · 1 thắng 3 hòa Minnesota United FC · 1 thắng Minnesota United FC 0 - 0 Seattle Sounders Hòa Minnesota United FC 3 - 3 Seattle Sounders Hòa Seattle Sounders 4 - 2 Minnesota United FC SS Minnesota United FC 0 - 0 Seattle Sounders Hòa Minnesota United FC 1 - 0 Seattle Sounders MUF

Seattle Sounders 5 trận gần nhất T H H H H 25 Trận 8-8-9 T-H-B 30 Ghi (TB 1.2) 33 Thủng lưới Minnesota United FC 5 trận gần nhất B B B B H 26 Trận 7-8-11 T-H-B 39 Ghi (TB 1.5) 46 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 25 15 4 6 +33 49 T B T B T 2 Houston Dynamo 26 13 5 8 +4 44 H B T H H 3 St. Louis City 26 12 8 6 +9 44 T T H T H … 9 Portland Timbers 26 9 5 12 -1 32 B B H T B 10 Seattle Sounders 25 8 8 9 -3 32 T H H H H 11 San Diego 26 8 7 11 0 31 H B B B T … 13 Real Salt Lake 26 8 5 13 -7 29 B B B B H 14 Minnesota United FC 26 7 8 11 -7 29 B B B B H 15 Sporting Kansas City 25 5 3 17 -34 18 B T B B B

Tình hình lực lượng Seattle Sounders ✚ J. Ferreira (Injury) ✚ D. Joveljic (International duty) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Tendon Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ J. Ferreira (Injury) ✚ D. Joveljic (International duty) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) Minnesota United FC ✚ C. Harvey (International duty) ✚ J. Pereyra (Muscle Injury) ✚ A. Smir (International duty) ✚ P. Stroud (Muscle Injury) ✚ N. Triantis (International duty) ✚ C. Harvey (International duty) ✚ J. Pereyra (Muscle Injury) ✚ A. Smir (International duty)