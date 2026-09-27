Trực tiếp Seattle Sounders vs Minnesota United FC: Trận đấu đang diễn ra

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Seattle Sounders vs Minnesota United FC: Trận đấu đang diễn ra

Văn Thể27/09/2026 02:34

Chuyến làm khách đến sân Lumen Field của Seattle Sounders trở thành bài toán khó với Minnesota United FC trong nỗ lực cắt đứt chuỗi trận sa sút không phanh gần đây.

Seattle Sounders0 - 0Minnesota United FCHiệp 1 — phút 11'
  • 11'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Seattle Sounders tiếp đón Minnesota United FC.

Cập nhật lúc 07:50 27/09/2026

Đội hình chính thức
Seattle Sounders
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer
Minnesota United FC
Sơ đồ 4-4-2 · HLV C. Knowles
26
A. Thomas
16
A. Roldan
39
S. Hawkins
25
J. Ragen
5
N. Tolo
31
H. Dotson
7
C. Roldan
13
J. Morris
11
A. Rusnák
8
C. Clark
19
D. Musovski
12
D. Callender
3
K. Duncan
28
J. Díaz
15
M. Boxall
23
M. Duggan
13
A. Markanich
20
W. Trapp
30
O. Gene
8
T. Chancalay
22
Marcus Caldeira
9
K. Yeboah
Dự bị
Seattle Sounders
17 P. Arriola85 Kossa-Rienzi37 S. Brunell90 S. Gomez24 S. Frei28 Y. Gómez45 P. Kingston35 Antino Lopez4 R. Sailor
Minnesota United FC
27 D. Taylor11 M. Malone16 A. Jackson21 B. Hlongwane18 M. Gonzalez5 N. Romero24 J. Gressel94 Kayne Rizvanovich52 Cherrion Valerius
Cập nhật đội hình lúc 07:04 27/09/2026

Chuyến hành quân đến sân Lumen Field vào lúc 07:30 ngày 27/09/2026 đặt Minnesota United FC vào tình thế buộc phải tìm kiếm một kết quả tích cực để chặn đứng chuỗi ngày ảm đạm. Đối thủ của họ, Seattle Sounders, dù không quá bùng nổ nhưng lại sở hữu lối chơi vô cùng lỳ lợm và khó bị khuất phục trên sân nhà.

Minnesota United FC trước áp lực chặn đứng đà sa sút

Minnesota United FC đang trải qua giai đoạn thi đấu đầy trắc trở khi phong độ sa sút rõ rệt trong thời gian qua. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này chỉ giành được 1 trận hòa và phải nhận tới 4 thất bại. Khả năng duy trì sự tập trung cùng tính gắn kết trong lối chơi đang là điểm yếu khiến họ liên tục đánh mất những điểm số quan trọng.

Hệ quả từ chuỗi kết quả kém cỏi đã đẩy Minnesota United FC xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng với 29 điểm. Khoảng cách điểm số giữa họ và nhóm xếp trên ngày càng bị nới rộng nếu không sớm cải thiện phong độ. Áp lực tâm lý đang đè nặng lên các cầu thủ đội khách, buộc họ phải thận trọng tối đa nhằm tránh nhận thêm một kết quả bất lợi.

Seattle Sounders và sự lì lợm tại Lumen Field

Ở phía bên kia chiến tuyến, Seattle Sounders đang giữ vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 32 điểm tích lũy được. Đội chủ nhà sở hữu chuỗi trận bất bại đáng chú ý khi giành 1 chiến thắng và có tới 4 trận hòa trong 5 lần ra sân gần nhất. Dù tỷ lệ chia điểm khá cao phản ánh việc hàng công chưa đạt hiệu suất tối đa, cấu trúc phòng ngự vững vàng vẫn là điểm tựa lớn của họ.

Lối đá thực dụng và khả năng kiểm soát nhịp độ tốt giúp Seattle Sounders luôn biết cách làm nản lòng các mũi nhọn tấn công của đối thủ. Trở về thánh địa Lumen Field, đội bóng áo xanh chắc chắn sẽ tiếp tục triển khai thế trận kỷ luật, chủ động hạn chế tối đa sai sót nhằm duy trì sự ổn định về mặt kết quả.

Tương quan đối đầu cân bằng định đoạt cục diện

Thành tích đối đầu giữa hai câu lạc bộ trong quá khứ phản ánh tính chất giằng co quyết liệt mỗi khi chạm trán. Trong 5 lần so tài gần đây nhất, cán cân diễn ra hoàn toàn cân bằng khi Seattle Sounders có 1 chiến thắng, Minnesota United FC thắng 1 trận và hai đội bất phân thắng bại ở 3 trận còn lại.

Minnesota United FC rất khát khao giành trọn vẹn điểm số để ngắt mạch sa sút, nhưng sự vội vàng có thể khiến họ trả giá trước một Seattle Sounders chơi chặt chẽ và kín kẽ. Với ưu thế sân bãi cùng tâm lý thi đấu ổn định hơn, Seattle Sounders nhiều khả năng sẽ kiểm soát tốt thế trận, đẩy các vị khách vào một thế trận bế tắc và khó khăn trong việc tìm kiếm đường vào khung thành.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Seattle Sounders · 1 thắng3 hòaMinnesota United FC · 1 thắng
23/03/2026
Minnesota United FC
0 - 0
Seattle Sounders
Hòa
09/11/2025
Vòng 1/8
Minnesota United FC
3 - 3
Seattle Sounders
Hòa
04/11/2025
Vòng 1/8
Seattle Sounders
4 - 2
Minnesota United FC
SS
28/10/2025
Vòng 1/8
Minnesota United FC
0 - 0
Seattle Sounders
Hòa
17/08/2025
Minnesota United FC
1 - 0
Seattle Sounders
MUF
Seattle Sounders
5 trận gần nhất
THHHH
25
Trận
8-8-9
T-H-B
30
Ghi (TB 1.2)
33
Thủng lưới
Minnesota United FC
5 trận gần nhất
BBBBH
26
Trận
7-8-11
T-H-B
39
Ghi (TB 1.5)
46
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps251546+3349TBTBT
2Houston Dynamo261358+444HBTHH
3St. Louis City261286+944TTHTH
9Portland Timbers269512-132BBHTB
10Seattle Sounders25889-332THHHH
11San Diego268711031HBBBT
13Real Salt Lake268513-729BBBBH
14Minnesota United FC267811-729BBBBH
15Sporting Kansas City255317-3418BTBBB
Tình hình lực lượng
Seattle Sounders
J. Ferreira (Injury)
D. Joveljic (International duty)
N. Petkovic (Knee Injury)
P. Rothrock (Tendon Injury)
P. de La Vega (Calf Injury)
J. Ferreira (Injury)
D. Joveljic (International duty)
N. Petkovic (Knee Injury)
Minnesota United FC
C. Harvey (International duty)
J. Pereyra (Muscle Injury)
A. Smir (International duty)
P. Stroud (Muscle Injury)
N. Triantis (International duty)
C. Harvey (International duty)
J. Pereyra (Muscle Injury)
A. Smir (International duty)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Seattle Sounders vs Minnesota United FC: Trận đấu đang diễn ra
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