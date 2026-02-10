TRỰC TIẾP Trực tiếp Seattle Sounders vs Sporting Kansas City: Đội hình xuất phát Các cuộc chạm trán gần đây giữa Seattle Sounders và Sporting Kansas City luôn cống hiến thế trận cởi mở, tạo nên màn so tài đáng chờ đợi tại sân Lumen Field.

Seattle Sounders vs Sporting Kansas City SẮP BẮT ĐẦU • 08:30 08:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Seattle Sounders và Sporting Kansas City đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 08:30.

Cập nhật lúc 08:03 02/10/2026

Đội hình chính thức Seattle Sounders Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV B. Schmetzer Sporting Kansas City Sơ đồ 4-4-2 · HLV R. Wicky 26 A. Thomas 16 A. Roldan 39 S. Hawkins 25 J. Ragen 5 N. Tolo 45 P. Kingston 7 C. Roldan 13 J. Morris 11 A. Rusnák 17 P. Arriola 19 D. Musovski 30 S. Cleveland 13 J. Reynolds 15 Jansen Miller 28 Wyatt Meyer 18 E. Karić 11 André Luiz 4 L. Johnsen 20 K. Agyabeng 14 C. Harris 19 T. Calheira 17 S. Afrifa Dự bị Seattle Sounders 8 C. Clark 24 S. Frei 28 Y. Gómez 90 S. Gomez 85 Kossa-Rienzi 4 R. Sailor 35 Antino Lopez 81 M. Bronnik Sporting Kansas City 1 J. Pulskamp 99 J. Reid 29 S. Reid 93 M. Suleymanov 2 I. James 22 Z. Bassong 23 E. Bartlow 16 J. Bartlett 42 Alexander Cunningham Cập nhật đội hình lúc 08:03 02/10/2026

Những cuộc đối đầu gần đây giữa Seattle Sounders và Sporting Kansas City thường xuyên mang đến kịch bản đôi công hấp dẫn và xuất hiện nhiều bàn thắng. Cuộc chạm trán diễn ra vào lúc 08h30 ngày 02/10 trên sân vận động Lumen Field tiếp tục thu hút sự chú ý khi đôi bên đều hướng tới mục tiêu tích lũy điểm số ở giai đoạn hiện tại.

Lợi thế từ lịch sử đối đầu và điểm tựa sân nhà

Lịch sử đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất đang nghiêng về phía Seattle Sounders. Cụ thể, đội chủ sân Lumen Field đã giành được 3 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để thua duy nhất 1 lần trước đại diện đến từ Kansas City. Thống kê này mang lại sự tự tin đáng kể cho các cầu thủ Seattle Sounders khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà.

Bên cạnh yếu tố đối đầu thuận lợi, Seattle Sounders cũng duy trì được sự ổn định nhất định về mặt kết quả. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này không phải nhận bất kỳ thất bại nào khi có được 2 chiến thắng và trải qua 3 trận hòa liên tiếp. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ xây dựng vị trí vững vàng ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Tương quan vị trí và phong độ hai đội

Hiện tại, Seattle Sounders đang xếp ở vị trí thứ 9 với 35 điểm. Khoảng cách giữa họ và nhóm bám đuổi phía dưới phản ánh lối chơi tương đối chặt chẽ và biết cách bảo toàn điểm số. Việc đối đầu với một đối thủ đang có thứ hạng thấp hơn là cơ hội để Seattle Sounders gia tăng quỹ điểm của mình.

Ở bên kia chiến tuyến, Sporting Kansas City hiện đứng ở vị trí thứ 15 với 21 điểm. Phong độ gần đây của đội khách chưa thực sự ổn định khi họ có 2 chiến thắng nhưng phải nhận tới 3 thất bại trong 5 trận gần nhất. Đáng chú ý, Sporting Kansas City vừa trải qua 2 trận thua liên tiếp, điều này phản ánh những khó khăn nhất định mà họ đang phải đối mặt khi hành quân xa nhà.

Kỳ vọng thế trận cởi mở

Dù có sự chênh lệch về điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng, thói quen thi đấu cởi mở mỗi khi hai đội gặp nhau hứa hẹn sẽ mang đến 90 phút sôi nổi. Sporting Kansas City với 21 điểm đang nỗ lực tìm kiếm kết quả tích cực để giải tỏa áp lực từ chuỗi trận không tốt vừa qua, trong khi Seattle Sounders luôn chủ động áp đặt lối chơi tại Lumen Field.

Với phong độ bất bại trong 5 trận vừa qua cùng ưu thế áp đảo về thành tích đối đầu, Seattle Sounders nắm giữ nhiều lợi thế trước giờ bóng lăn. Tuy nhiên, lối chơi không ngại va chạm và xu hướng dâng cao của Sporting Kansas City vẫn sẽ là bài toán mà hàng thủ đội chủ nhà cần tập trung hóa giải trong suốt trận đấu.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Seattle Sounders · 3 thắng 1 hòa Sporting Kansas City · 1 thắng Sporting Kansas City 1 - 1 Seattle Sounders Hòa Seattle Sounders 5 - 2 Sporting Kansas City SS Sporting Kansas City 2 - 3 Seattle Sounders SS Seattle Sounders 2 - 0 Sporting Kansas City SS Sporting Kansas City 2 - 1 Seattle Sounders SKC

Seattle Sounders 5 trận gần nhất T T H H H 26 Trận 9-8-9 T-H-B 33 Ghi (TB 1.3) 34 Thủng lưới Sporting Kansas City 5 trận gần nhất T B T B B 26 Trận 6-3-17 T-H-B 31 Ghi (TB 1.2) 63 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 26 15 5 6 +33 50 H T B T B 2 St. Louis City 27 13 8 6 +12 47 T T T H T 3 FC Dallas 27 13 8 6 +8 47 T H T T T … 8 Los Angeles Galaxy 28 9 9 10 -7 36 T T H B T 9 Seattle Sounders 26 9 8 9 -1 35 T T H H H 10 Portland Timbers 27 9 5 13 -3 32 B B B H T … 14 Minnesota United FC 27 7 8 12 -9 29 B B B B B 15 Sporting Kansas City 26 6 3 17 -32 21 T B T B B

Tình hình lực lượng Seattle Sounders ✚ S. Brunell (International duty) ✚ H. Dotson (Yellow Cards) ✚ J. Ferreira (Muscle Injury) ✚ D. Joveljic (International duty) ✚ N. Petkovic (Knee Injury) ✚ P. Rothrock (Tendon Injury) ✚ P. de La Vega (Calf Injury) ✚ S. Brunell (International duty) Sporting Kansas City ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Capita (Hamstring Injury) ✚ J. Davis (Injury) ✚ Diego Borges (Groin Injury) ✚ M. Mosquera (Hamstring Injury) ✚ O. Wolff (Muscle Injury) ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Capita (Hamstring Injury)