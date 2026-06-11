Trực tiếp Sevilla vs Alaves: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Sevilla vs Alaves: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể06/11/2026 22:15

Alaves phải chặn đà sa sút khi làm khách trước Sevilla, với 5 trận gần nhất chưa thắng: thua 3, hòa 2. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 07/11/2026 tại Sevilla.

Sevilla0 - 0AlavesHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 89'Sevilla ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 60% - 40% Alaves, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 3; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 15 - 18, cứu thua 2 - 2.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Alaves): Aitor Mañas vào sân thay Lucas Boyé.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Sevilla): Alfonso González Martínez vào sân thay Felix Correia.

  • 85'Thay người

    Phút 85' (Alaves): Jonny Otto vào sân thay Youssef Enriquez.

  • 75'Sevilla ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 60% - 40% Alaves, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 13 - 14, cứu thua 2 - 2.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Sevilla): Robbie Ure vào sân thay Isaac Romero.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Sevilla): Andrés Castrín vào sân thay Arouna Sangante.

  • 74'Thay người

    Phút 74' (Alaves): Mariano Díaz vào sân thay Toni Martínez.

  • 64'Thẻ vàng

    Phút 64': Nicolas Valentini (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 63'Sevilla ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 61% - 39% Alaves, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 2 - 2.

  • 63'Thẻ vàng

    Phút 63': Toni Martínez (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Alaves): Abderrahmane Rebbach vào sân thay Angel Pérez Hidalgo.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Alaves): Carlos Protesoni vào sân thay Ander Guevara.

  • 59'Thay người

    Phút 59' (Sevilla): Chidera Ejuke vào sân thay Rubén Vargas.

  • 49'Sevilla ép sân

    Cầm bóng: Sevilla 61% - 39% Alaves, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 2 - 1.

  • 47'Thẻ vàng

    Phút 47': Arouna Sangante (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 36'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sevilla 57% - 43% Alaves, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 1.

  • 32'Hỏng phạt đền

    Phút 32': Rubén Vargas (Sevilla) sút hỏng phạt đền.

  • 30'Thẻ vàng

    Phút 30': Pablo Ibanez Lumbreras (Alaves) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sevilla 48% - 52% Alaves, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 4.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sevilla 52% - 48% Alaves, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 3.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sevilla tiếp đón Alaves.

Cập nhật lúc 04:53 07/11/2026

Đội hình chính thức
Sevilla
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis García
Alaves
Sơ đồ 4-4-2 · HLV Quique Sánchez Flores
1
Vlachodimos
2
Juan Iglesias
12
A. Sangante
4
Kike Salas
17
G. Suazo
6
L. Agoumé
24
Y. Fofana
11
R. Vargas
16
Isaac
20
Félix Correia
19
L. Stassin
1
Sivera
14
N. Tenaglia
16
V. Koski
2
N. Valentini
3
Yusi
7
Angel Pérez
8
Antonio Blanco
6
Guevara
19
Pablo Ibáñez
11
Toni Martínez
15
L. Boyé
Dự bị
Sevilla
3 Julio Díaz del Romo21 C. Ejuke7 Alfon González13 Fran González27 N. Guillen18 Jon Guridi8 Kochorashvili5 Andrés Castrín34 Iker Ortín Muñoz
Alaves
23 C. Benavídez17 Jonny24 Selu Diallo9 M. Díaz20 Aitor Mañas12 Hugo Novoa27 X. Olaiz21 A. Rebbach13 A. Giménez
Cập nhật đội hình lúc 02:32 07/11/2026
SevillaThống kêAlaves
60%
Kiểm soát bóng
40%
12
Dứt điểm
9
3
Trúng đích
2
5
Phạt góc
3
15
Phạm lỗi
18
3
Việt vị
2
2
Thủ môn cứu thua
2

Alaves phải chặn đà sa sút ngay trong chuyến làm khách trước Sevilla. Đội khách chưa biết thắng ở 5 trận gần nhất, trong đó thua 3 và hòa 2. Trong khi đó, chủ nhà đang đứng ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 07/11/2026 trên sân Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Alaves cần một tín hiệu để thoát khỏi chuỗi trận thiếu niềm vui

Phong độ gần đây là điểm khiến Alaves phải bận tâm nhất. Trong 5 trận gần nhất, đội khách không có chiến thắng nào, thua 3 trận và hòa 2 trận. Chuỗi kết quả này tạo áp lực tâm lý lớn khi họ phải hành quân đến một sân đấu khó.

Dù vậy, Alaves vẫn đang ở vị trí thứ 11 với 12 điểm. Thứ hạng ấy chưa quá tệ, nhưng nếu đà đi xuống kéo dài, khoảng cách với nhóm trên sẽ ngày càng lớn. Vì thế, một kết quả tích cực trước Sevilla có thể giúp họ lấy lại sự tự tin.

Sevilla có lợi thế về thứ hạng nhưng phong độ chưa thật vững

Sevilla đang xếp thứ 6 với 17 điểm, hơn Alaves 5 hạng và 5 điểm. Lợi thế sân nhà cùng vị trí trên bảng xếp hạng khiến họ được đánh giá nhỉnh hơn trước trận này.

Tuy nhiên, phong độ của chủ nhà không hoàn toàn ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Sevilla thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một thất bại. Nếu muốn giữ nhịp bám nhóm đầu, đội chủ nhà cần tránh để chuỗi kết quả thất thường kéo dài thêm.

Thế đối đầu cho thấy Alaves không phải đối thủ dễ chịu

Lịch sử đối đầu gần đây khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sevilla thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Alaves thắng 2 trận. Như vậy, Alaves thực tế đã giành nhiều chiến thắng hơn trong giai đoạn này.

Con số đó là lý do để đội khách có thể giữ niềm tin dù phong độ hiện tại không tốt. Ngược lại, Sevilla cũng hiểu rằng đây không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Alaves là cải thiện sự chắc chắn trong thi đấu để thoát chuỗi 5 trận không thắng. Một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai sót có thể giúp họ kéo trận đấu về thế cân bằng, nhất là khi lịch sử đối đầu gần đây không bất lợi cho họ.

Về phía Sevilla, họ cần tận dụng sân nhà và khoảng cách thứ hạng để giành thế chủ động từ sớm. Một chiến thắng sẽ giúp họ vượt qua thất bại ở trận gần nhất và củng cố vị trí thứ 6.

Nhận định

Sevilla có lợi thế về thứ hạng, điểm số và yếu tố sân nhà. Tuy nhiên, phong độ chưa ổn định cùng thành tích đối đầu không mấy thuận lợi khiến họ chưa thể chủ quan. Alaves đang ở thế phải tìm lại niềm tin, và đây là cơ hội để họ chặn đà sa sút trước một đối thủ không hoàn hảo.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Sevilla · 1 thắng2 hòaAlaves · 2 thắng
15/02/2026
Sevilla
1 - 1
Alaves
Hòa
18/12/2025
Vòng 1/16
Alaves
1 - 0
Sevilla
ALA
20/09/2025
Alaves
1 - 2
Sevilla
SEV
20/04/2025
Sevilla
1 - 1
Alaves
Hòa
21/09/2024
Alaves
2 - 1
Sevilla
ALA
Sevilla
5 trận gần nhất
BTTBH
11
Trận
5-2-4
T-H-B
17
Ghi (TB 1.5)
19
Thủng lưới
Alaves
5 trận gần nhất
BHBBH
11
Trận
3-3-5
T-H-B
15
Ghi (TB 1.4)
17
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Barcelona111001+3430TBTTT
2Atletico Madrid11911+1428TTTTT
3Real Madrid11902+1827TTTTB
5Real Sociedad11614019BTTTT
6Sevilla11524-217BTBHB
7Athletic Club10433+415TTBHH
10Celta Vigo11263012BHTHT
11Alaves11335-212BHBBH
12Rayo Vallecano10334-512TBHHT
Tình hình lực lượng
Sevilla
M. Bueno (Red Card)
Marcao (Muscle Injury)
Peque (Hamstring Injury)
I. Romero (Knee Injury)
M. Sierra (Shoulder Injury)
M. Bueno (Red Card)
Marcao (Muscle Injury)
Peque (Hamstring Injury)
Alaves
M. Rodriguez (Ankle Injury)
M. Rodriguez (Ankle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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