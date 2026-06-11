TRỰC TIẾP Trực tiếp Sevilla vs Alaves: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Alaves phải chặn đà sa sút khi làm khách trước Sevilla, với 5 trận gần nhất chưa thắng: thua 3, hòa 2. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 07/11/2026 tại Sevilla.

Sevilla 0 - 0 Alaves Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

89' Sevilla ép sân Cầm bóng: Sevilla 60% - 40% Alaves, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 3; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 15 - 18, cứu thua 2 - 2.

85' Thay người Phút 85' (Alaves): Aitor Mañas vào sân thay Lucas Boyé.

85' Thay người Phút 85' (Sevilla): Alfonso González Martínez vào sân thay Felix Correia.

85' Thay người Phút 85' (Alaves): Jonny Otto vào sân thay Youssef Enriquez.

75' Sevilla ép sân Cầm bóng: Sevilla 60% - 40% Alaves, dứt điểm 12 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 13 - 14, cứu thua 2 - 2.

74' Thay người Phút 74' (Sevilla): Robbie Ure vào sân thay Isaac Romero.

74' Thay người Phút 74' (Sevilla): Andrés Castrín vào sân thay Arouna Sangante.

74' Thay người Phút 74' (Alaves): Mariano Díaz vào sân thay Toni Martínez.

64' Thẻ vàng Phút 64': Nicolas Valentini (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

63' Sevilla ép sân Cầm bóng: Sevilla 61% - 39% Alaves, dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 5 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 12, cứu thua 2 - 2.

63' Thẻ vàng Phút 63': Toni Martínez (Alaves) nhận thẻ vàng (Foul).

60' Thay người Phút 60' (Alaves): Abderrahmane Rebbach vào sân thay Angel Pérez Hidalgo.

60' Thay người Phút 60' (Alaves): Carlos Protesoni vào sân thay Ander Guevara.

59' Thay người Phút 59' (Sevilla): Chidera Ejuke vào sân thay Rubén Vargas.

49' Sevilla ép sân Cầm bóng: Sevilla 61% - 39% Alaves, dứt điểm 5 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 9 - 10, cứu thua 2 - 1.

47' Thẻ vàng Phút 47': Arouna Sangante (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sevilla 57% - 43% Alaves, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 0 - 1.

32' Hỏng phạt đền Phút 32': Rubén Vargas (Sevilla) sút hỏng phạt đền.

30' Thẻ vàng Phút 30': Pablo Ibanez Lumbreras (Alaves) nhận thẻ vàng (Dissent).

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sevilla 48% - 52% Alaves, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 4.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sevilla 52% - 48% Alaves, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 1 - 3.

0' Trận đấu bắt đầu Sevilla tiếp đón Alaves.

Cập nhật lúc 04:53 07/11/2026

Đội hình chính thức Sevilla Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis García Alaves Sơ đồ 4-4-2 · HLV Quique Sánchez Flores 1 Vlachodimos 2 Juan Iglesias 12 A. Sangante 4 Kike Salas 17 G. Suazo 6 L. Agoumé 24 Y. Fofana 11 R. Vargas 16 Isaac 20 Félix Correia 19 L. Stassin 1 Sivera 14 N. Tenaglia 16 V. Koski 2 N. Valentini 3 Yusi 7 Angel Pérez 8 Antonio Blanco 6 Guevara 19 Pablo Ibáñez 11 Toni Martínez 15 L. Boyé Dự bị Sevilla 3 Julio Díaz del Romo 21 C. Ejuke 7 Alfon González 13 Fran González 27 N. Guillen 18 Jon Guridi 8 Kochorashvili 5 Andrés Castrín 34 Iker Ortín Muñoz Alaves 23 C. Benavídez 17 Jonny 24 Selu Diallo 9 M. Díaz 20 Aitor Mañas 12 Hugo Novoa 27 X. Olaiz 21 A. Rebbach 13 A. Giménez Cập nhật đội hình lúc 02:32 07/11/2026

Sevilla Thống kê Alaves 60% Kiểm soát bóng 40% 12 Dứt điểm 9 3 Trúng đích 2 5 Phạt góc 3 15 Phạm lỗi 18 3 Việt vị 2 2 Thủ môn cứu thua 2

Alaves phải chặn đà sa sút ngay trong chuyến làm khách trước Sevilla. Đội khách chưa biết thắng ở 5 trận gần nhất, trong đó thua 3 và hòa 2. Trong khi đó, chủ nhà đang đứng ở nhóm đầu bảng xếp hạng. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 07/11/2026 trên sân Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Alaves cần một tín hiệu để thoát khỏi chuỗi trận thiếu niềm vui

Phong độ gần đây là điểm khiến Alaves phải bận tâm nhất. Trong 5 trận gần nhất, đội khách không có chiến thắng nào, thua 3 trận và hòa 2 trận. Chuỗi kết quả này tạo áp lực tâm lý lớn khi họ phải hành quân đến một sân đấu khó.

Dù vậy, Alaves vẫn đang ở vị trí thứ 11 với 12 điểm. Thứ hạng ấy chưa quá tệ, nhưng nếu đà đi xuống kéo dài, khoảng cách với nhóm trên sẽ ngày càng lớn. Vì thế, một kết quả tích cực trước Sevilla có thể giúp họ lấy lại sự tự tin.

Sevilla có lợi thế về thứ hạng nhưng phong độ chưa thật vững

Sevilla đang xếp thứ 6 với 17 điểm, hơn Alaves 5 hạng và 5 điểm. Lợi thế sân nhà cùng vị trí trên bảng xếp hạng khiến họ được đánh giá nhỉnh hơn trước trận này.

Tuy nhiên, phong độ của chủ nhà không hoàn toàn ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Sevilla thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, trận gần nhất của họ là một thất bại. Nếu muốn giữ nhịp bám nhóm đầu, đội chủ nhà cần tránh để chuỗi kết quả thất thường kéo dài thêm.

Thế đối đầu cho thấy Alaves không phải đối thủ dễ chịu

Lịch sử đối đầu gần đây khá cân bằng. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sevilla thắng 1 trận, hòa 2 trận, còn Alaves thắng 2 trận. Như vậy, Alaves thực tế đã giành nhiều chiến thắng hơn trong giai đoạn này.

Con số đó là lý do để đội khách có thể giữ niềm tin dù phong độ hiện tại không tốt. Ngược lại, Sevilla cũng hiểu rằng đây không phải đối thủ dễ bị khuất phục.

Điểm then chốt của trận đấu

Bài toán lớn nhất của Alaves là cải thiện sự chắc chắn trong thi đấu để thoát chuỗi 5 trận không thắng. Một khởi đầu thận trọng, hạn chế sai sót có thể giúp họ kéo trận đấu về thế cân bằng, nhất là khi lịch sử đối đầu gần đây không bất lợi cho họ.

Về phía Sevilla, họ cần tận dụng sân nhà và khoảng cách thứ hạng để giành thế chủ động từ sớm. Một chiến thắng sẽ giúp họ vượt qua thất bại ở trận gần nhất và củng cố vị trí thứ 6.

Nhận định

Sevilla có lợi thế về thứ hạng, điểm số và yếu tố sân nhà. Tuy nhiên, phong độ chưa ổn định cùng thành tích đối đầu không mấy thuận lợi khiến họ chưa thể chủ quan. Alaves đang ở thế phải tìm lại niềm tin, và đây là cơ hội để họ chặn đà sa sút trước một đối thủ không hoàn hảo.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sevilla · 1 thắng 2 hòa Alaves · 2 thắng Sevilla 1 - 1 Alaves Hòa Alaves 1 - 0 Sevilla ALA Alaves 1 - 2 Sevilla SEV Sevilla 1 - 1 Alaves Hòa Alaves 2 - 1 Sevilla ALA

Sevilla 5 trận gần nhất B T T B H 11 Trận 5-2-4 T-H-B 17 Ghi (TB 1.5) 19 Thủng lưới Alaves 5 trận gần nhất B H B B H 11 Trận 3-3-5 T-H-B 15 Ghi (TB 1.4) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 11 10 0 1 +34 30 T B T T T 2 Atletico Madrid 11 9 1 1 +14 28 T T T T T 3 Real Madrid 11 9 0 2 +18 27 T T T T B … 5 Real Sociedad 11 6 1 4 0 19 B T T T T 6 Sevilla 11 5 2 4 -2 17 B T B H B 7 Athletic Club 10 4 3 3 +4 15 T T B H H … 10 Celta Vigo 11 2 6 3 0 12 B H T H T 11 Alaves 11 3 3 5 -2 12 B H B B H 12 Rayo Vallecano 10 3 3 4 -5 12 T B H H T …

Tình hình lực lượng Sevilla ✚ M. Bueno (Red Card) ✚ Marcao (Muscle Injury) ✚ Peque (Hamstring Injury) ✚ I. Romero (Knee Injury) ✚ M. Sierra (Shoulder Injury) ✚ M. Bueno (Red Card) ✚ Marcao (Muscle Injury) ✚ Peque (Hamstring Injury) Alaves ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury) ✚ M. Rodriguez (Ankle Injury)