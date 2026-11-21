TRỰC TIẾP Trực tiếp Sevilla vs Real Betis: Real Betis ép sân, chưa có bàn thắng Sevilla đang thiếu hụt lực lượng khi đón Real Betis tại Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán lúc 00:30 ngày 22/11/2026, trong thế kém hơn 8 điểm trên bảng xếp hạng.

Sevilla 0 - 0 Real Betis Hiệp 1 — phút 36' 36' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

26' Real Betis ép sân Cầm bóng: Sevilla 41% - 59% Real Betis, dứt điểm 7 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 5 - 3.

18' Thẻ vàng Phút 18': Kike Salas (Sevilla) nhận thẻ vàng (Foul).

15' Thẻ vàng Phút 15': Lucien Agoumé (Sevilla) nhận thẻ vàng (Dissent).

14' Real Betis ép sân Cầm bóng: Sevilla 41% - 59% Real Betis, dứt điểm 3 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 2.

11' Thẻ vàng Phút 11': Junior Firpo (Real Betis) nhận thẻ vàng (Dissent).

11' Thẻ vàng Phút 11': Cucho Hernández (Real Betis) nhận thẻ vàng (Dissent).

0' Trận đấu bắt đầu Sevilla tiếp đón Real Betis.

Cập nhật lúc 01:09 22/11/2026

Đội hình chính thức Sevilla Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Luis García Real Betis Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV M. Pellegrini 1 Vlachodimos 2 Juan Iglesias 5 Andrés Castrín 4 Kike Salas 17 G. Suazo 24 Y. Fofana 6 L. Agoumé 11 R. Vargas 18 Jon Guridi 20 Félix Correia 19 L. Stassin 1 Álvaro Vallés 2 Héctor Bellerín 5 Marc Bartra 4 Natan 11 Fran García 8 Pablo Fornals 21 Marc Roca 7 Antony 22 Isco 10 A. Ezzalzouli 24 Aitor Ruibal Dự bị Sevilla 9 R. Ure 12 A. Sangante 16 Isaac 10 Peque Fernández 8 Kochorashvili 13 Fran González 21 C. Ejuke 3 Julio Díaz del Romo 15 Fábio Cardoso Real Betis 13 Diego Conde 17 Rodrigo Riquelme 18 N. Deossa 15 Álvaro Fidalgo 23 Junior Firpo 16 V. Gómez 9 C. Hernández 3 Diego Llorente 20 G. Lo Celso Cập nhật đội hình lúc 00:04 22/11/2026

Sevilla Thống kê Real Betis 41% Kiểm soát bóng 59% 7 Dứt điểm 0 0 Trúng đích 0 0 Phạt góc 1 5 Phạm lỗi 3

Sevilla bước vào trận tiếp đón Real Betis trong tình trạng thiếu hụt lực lượng. Điều đó khiến bài toán nhân sự trở thành yếu tố đáng chú ý nhất của chủ nhà. Trận đấu diễn ra lúc 00:30 ngày 22/11/2026 tại Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, nơi Sevilla cần cân đối từng vị trí để đối đầu một đối thủ đang xếp trên mình hai bậc.

Khó khăn về lực lượng càng đáng bận tâm khi phong độ của hai đội đang nghiêng về phía khách. Real Betis vào trận với tâm thế tốt hơn cả về kết quả lẫn vị trí trên bảng xếp hạng.

Sevilla và bài toán duy trì sự ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Sevilla thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà chưa tạo được nền tảng đủ vững. Ở những thời điểm lực lượng mỏng, việc giữ sự ổn định lại càng khó.

Diễn biến gần đây cũng không mấy thuận lợi cho Sevilla. Hai trận mới nhất của họ là một trận hòa và một trận thua. Đội bóng của sân Ramón Sánchez-Pizjuán vì thế cần một kết quả tích cực để lấy lại nhịp độ.

Real Betis mang theo phong độ tốt hơn

Ngược lại, Real Betis thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Hai trận thắng liên tiếp ở thời điểm hiện tại giúp đội khách có đà hưng phấn. Với tâm lý thoải mái hơn, họ có thể chơi chủ động và gây sức ép lên chủ nhà ngay từ đầu trận.

Trên bảng xếp hạng, Real Betis đang đứng hạng 4 với 26 điểm. Sevilla xếp hạng 6 với 18 điểm, tức kém đối thủ 8 điểm. Khoảng cách này phản ánh sự chênh lệch về độ ổn định giữa hai đội ở giai đoạn đầu mùa.

Thế đối đầu cân bằng

Dù phong độ hiện tại nghiêng về Real Betis, lịch sử gặp nhau gần đây lại khá cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sevilla thắng 1 trận, hòa 2 trận và Real Betis thắng 2 trận. Hai trận hòa cho thấy cuộc đọ sức giữa họ thường khó phân thắng bại.

Con số đó cũng là lý do để Sevilla vẫn có cơ sở hy vọng. Dù kém điểm, họ từng giữ được thế cân bằng trước chính đối thủ này.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với một đội hình thiếu hụt, Sevilla nhiều khả năng phải ưu tiên sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự và sự kỷ luật trong từng khoảng cách giữa các tuyến. Ở sân nhà, họ cần tận dụng sự cổ vũ của khán giả để duy trì cường độ. Đồng thời, họ phải tránh những sai lầm khiến đối thủ dễ dàng kiểm soát nhịp trận đấu.

Về phần Real Betis, đà thắng gần đây là lợi thế tinh thần đáng kể. Nếu giữ được sự chắc chắn khi di chuyển trên sân khách, họ hoàn toàn có thể tạo ra áp lực lớn lên hàng thủ chủ nhà.

Nhận định

Xét trên phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, Real Betis đang nhỉnh hơn. Đội khách có chuỗi kết quả tốt hơn, đứng cao hơn 2 bậc và hơn 8 điểm. Trong khi đó, Sevilla phải xoay xở với bài toán lực lượng, điều có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì cường độ suốt 90 phút.

Tuy nhiên, thành tích đối đầu cân bằng gần đây nhắc rằng trận đấu này khó có thể được quyết định chỉ bằng thứ hạng. Sevilla có lợi thế sân nhà và từng cầm chân hoặc đánh bại đối thủ trong những lần gặp nhau trước. Sự bền bỉ của chủ nhà trong việc xử lý khó khăn về nhân sự sẽ là chìa khóa để họ cạnh tranh với Real Betis.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sevilla · 1 thắng 2 hòa Real Betis · 2 thắng Real Betis 2 - 2 Sevilla Hòa Sevilla 0 - 2 Real Betis RB Real Betis 2 - 1 Sevilla RB Sevilla 1 - 0 Real Betis SEV Real Betis 1 - 1 Sevilla Hòa

Sevilla 5 trận gần nhất H B T T B 12 Trận 5-3-4 T-H-B 17 Ghi (TB 1.4) 19 Thủng lưới Real Betis 5 trận gần nhất T T B T H 12 Trận 8-2-2 T-H-B 20 Ghi (TB 1.7) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Barcelona 12 11 0 1 +35 33 T T B T T 2 Real Madrid 12 10 0 2 +21 30 T T T T T 3 Atletico Madrid 12 9 1 2 +13 28 B T T T T 4 Real Betis 12 8 2 2 +5 26 T T H B T 5 Real Sociedad 12 7 1 4 +1 22 T B T T T 6 Sevilla 12 5 3 4 -2 18 H B T B H 7 Athletic Club 12 4 4 4 +3 16 B H T T B …

Tình hình lực lượng Sevilla ✚ J. A. Carmona (Broken Leg) ✚ A. Gonzalez (Knee Injury) ✚ Marcao (Muscle Injury) ✚ M. Sierra (Shoulder Injury) Real Betis ✚ D. Ceballos (Injury) ✚ I. Losada (Injury) ✚ J. Morante (Hip Injury)