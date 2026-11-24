TRỰC TIẾP Trực tiếp Shabab Al Ahli Dubai vs Al-Qadisiyah FC: Al-Qadisiyah FC nới rộng cách biệt 0-3 Al-Qadisiyah FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, chỉ kém Shabab Al Ahli Dubai 1 điểm trên bảng xếp hạng. Hai đội gặp nhau lúc 23:00 ngày 24/11/2026 tại Al-Rashid Stadium.

Shabab Al Ahli Dubai 0 - 3 Al-Qadisiyah FC Hiệp 2 — phút 70' 70' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Shabab Al Ahli Dubai 0 - 3 Al-Qadisiyah FC.

69' Thẻ vàng Phút 69': Gastón Álvarez (Al-Qadisiyah FC) nhận thẻ vàng (Foul).

65' Thay người Phút 65' (Al-Qadisiyah FC): Turki Al-Ammar vào sân thay Suleman Sani.

61' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-3) Phút 61': Tijjani Reijnders (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Musab Al-Juwayr). Tỷ số: 0 - 3.

60' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Shabab Al Ahli Dubai 38% - 62% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 7 - 4; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 2 - 10, cứu thua 1 - 2.

58' Thay người Phút 58' (Shabab Al Ahli Dubai): Federico Nicolas Cartabia vào sân thay Juan Alvina.

48' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Shabab Al Ahli Dubai 39% - 61% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 5 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Shabab Al Ahli Dubai): Jahnoah Markelo vào sân thay Nemanja Maksimović.

36' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Shabab Al Ahli Dubai 40% - 60% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 4 - 9 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 0 - 4; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 2 - 5, cứu thua 1 - 0.

24' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Shabab Al Ahli Dubai 37% - 63% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 3 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 1 - 0.

13' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-2) Phút 13': Julián Quiñones (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Tijjani Reijnders). Tỷ số: 0 - 2.

12' Al-Qadisiyah FC ép sân Cầm bóng: Shabab Al Ahli Dubai 36% - 64% Al-Qadisiyah FC, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 0.

12' Thẻ vàng Phút 12': Suleman Sani (Al-Qadisiyah FC) nhận thẻ vàng (Foul).

3' BÀN THẮNG! Al-Qadisiyah FC (0-1) Phút 3': Julián Quiñones (Al-Qadisiyah FC) lập công (kiến tạo: Musab Al-Juwayr). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Shabab Al Ahli Dubai tiếp đón Al-Qadisiyah FC.

Cập nhật lúc 00:29 25/11/2026

Đội hình chính thức Shabab Al Ahli Dubai Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV André Jardine Al-Qadisiyah FC Sơ đồ 3-5-2 · HLV Brendan Rodgers 22 Hamad Abdullah 75 Mateus Henrique 44 Jorge Fernandes 4 W. Faes 31 Kauan Santos 6 S. Ezatolahi 80 Breno Cascardo 55 Juan Alvina 88 N. Maksimović 77 Guilherme Bala 20 S. Azmoun 1 K. Casteels 12 Yasir Al Shahrani 6 Nacho 17 G. Álvarez 2 Mohammed Abu Al Shamat 14 T. Reijnders 5 J. Weigl 10 Musab Al Juwayr 70 S. Suleiman 33 J. Quiñones 30 M. Sangare Dự bị Shabab Al Ahli Dubai 16 Rikelme 19 Mateusão 24 J. Markelo 5 E. Irala 3 Igor Gomes 9 R. Ghandipour 10 F. Cartabia 26 Eid Khamis Al-Nuaimi 1 Rakaan Waleed Al-Qadisiyah FC 7 Turki Al Ammar 4 Jehad Abdullatif Ahm 18 Abdulmalik Al-Jaber 28 Ahmed Al Kassar 15 Mohammed Al Qahtani 9 Abdullah Al Salem 35 A. Al Siyahi 19 Haitham Asiri 27 E. Houssa Cập nhật đội hình lúc 22:34 24/11/2026

Shabab Al Ahli Dubai Thống kê Al-Qadisiyah FC 38% Kiểm soát bóng 62% 12 Dứt điểm 11 2 Trúng đích 3 7 Phạt góc 4 2 Phạm lỗi 10 2 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Al-Qadisiyah FC đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội thu hẹp khoảng cách với chủ nhà Shabab Al Ahli Dubai. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 24/11/2026 tại Al-Rashid Stadium. Hai đội đứng liền kề nhau trên bảng xếp hạng, nên mỗi điểm số đều có trọng lượng lớn.

Al-Qadisiyah FC bám đuổi sát sao

Khách Al-Qadisiyah FC đang đứng thứ 5 với 8 điểm, kém đội chủ nhà đúng 1 điểm. Đội cũng đang có chuỗi phong độ tốt hơn: trong 5 trận gần nhất, họ thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận.

Đáng chú ý, hai trận gần đây nhất của Al-Qadisiyah FC đều kết thúc bằng chiến thắng. Chuỗi này giúp họ đến Al-Rashid Stadium với tâm thế hưng phấn. Nếu giữ được mạch thắng, đội khách hoàn toàn có thể vượt lên ngay trong đêm nay.

Shabab Al Ahli Dubai giữ lợi thế nhỏ

Shabab Al Ahli Dubai đang xếp thứ 4 với 9 điểm. Phong độ của đội dao động hơn: 5 trận gần nhất có 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua.

Tuy nhiên, chủ nhà vừa có chiến thắng ở trận gần nhất, sau khi hòa một trận và thua hai trận liền trước đó. Kết quả này giúp họ giữ được vị trí trong nhóm đầu. Việc đá trên sân nhà cũng là điểm tựa để họ bảo vệ khoảng cách mong manh với đối thủ.

Điểm then chốt của cuộc đối đầu

Khoảng cách chỉ 1 điểm giữa hạng 4 và hạng 5 khiến trận đấu mang tính cạnh tranh trực tiếp. Chủ nhà thắng sẽ nới rộng khoảng cách với đối thủ. Ngược lại, nếu Al-Qadisiyah FC giành 3 điểm, họ sẽ đảo vị trí trên bảng xếp hạng.

Xét về phong độ, Al-Qadisiyah FC có phần nhỉnh hơn với 3 chiến thắng trong 5 trận gần nhất so với 2 của Shabab Al Ahli Dubai. Dù vậy, lợi thế sân nhà và thứ hạng cao hơn khiến chủ nhà chưa thể bị xem là lép vế.

Nhận định

Hai đội đang ở thế cân bằng, với chênh lệch nhỏ về điểm số và phong độ. Al-Qadisiyah FC có đà đi lên rõ rệt hơn, trong khi Shabab Al Ahli Dubai nắm lợi thế sân nhà và đang đứng trên đối thủ một bậc. Một trận đấu giằng co, quyết liệt là kịch bản được kỳ vọng ở Al-Rashid Stadium.

Shabab Al Ahli Dubai 5 trận gần nhất T H B B T 4 Trận 3-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới Al-Qadisiyah FC 5 trận gần nhất T T H B T 4 Trận 2-2-0 T-H-B 9 Ghi (TB 2.3) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 5 4 1 0 +11 13 H T T T T 2 Al-Hilal Saudi FC 5 3 1 1 +3 10 H T B T T 3 Esteghlal FC 5 3 1 1 +3 10 H T B T T 4 Shabab Al Ahli Dubai 4 3 0 1 +2 9 B T T T 5 Al-Qadisiyah FC 4 2 2 0 +6 8 T H H T 6 Al-Ahli Jeddah 5 2 2 1 +2 8 B H T T H …