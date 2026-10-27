Trực tiếp Shabab Al Ahli Dubai vs Esteghlal FC: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Shabab Al Ahli Dubai vs Esteghlal FC: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể27/10/2026 18:14

Esteghlal FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 6 điểm, trước chuyến làm khách của Shabab Al Ahli Dubai lúc 23h00 ngày 27/10/2026.

Shabab Al Ahli Dubai0 - 0Esteghlal FCHiệp 2 — phút 57'
  • 57'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 53'Thẻ vàng

    Phút 53': Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli Dubai) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 51'Shabab Al Ahli Dubai ép sân

    Cầm bóng: Shabab Al Ahli Dubai 58% - 42% Esteghlal FC, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 45+3'Thẻ vàng

    Phút 45+3': S. Bakhtiarizadeh (Esteghlal FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 41'Thẻ vàng

    Phút 41': Saleh Hardani (Esteghlal FC) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 38'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Shabab Al Ahli Dubai 54% - 46% Esteghlal FC, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 0.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Shabab Al Ahli Dubai 45% - 55% Esteghlal FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 12'Shabab Al Ahli Dubai ép sân

    Cầm bóng: Shabab Al Ahli Dubai 61% - 39% Esteghlal FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Shabab Al Ahli Dubai tiếp đón Esteghlal FC.

Cập nhật lúc 00:15 28/10/2026

Đội hình chính thức
Shabab Al Ahli Dubai
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV André Jardine
Esteghlal FC
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sohrab Bakhtiarizadeh
33
Matheus Donelli
75
Mateus Henrique
3
Igor Gomes
4
W. Faes
31
Kauan Santos
88
N. Maksimović
80
Breno Cascardo
24
J. Markelo
6
S. Ezatolahi
8
Mohammad Juma
20
S. Azmoun
76
H. Far Abbasi
6
S. Fallah
33
A. Aghasi
5
R. Ashurmatov
2
Saleh Hardani
4
R. Cheshmi
8
Razzaghinia
27
H. Goudarzi
7
J. Asani
11
Saharkhizan
87
Saitmuratov
Dự bị
Shabab Al Ahli Dubai
21 Sultan Adil1 Rakaan Waleed10 F. Cartabia44 Jorge Fernandes5 E. Irala79 João Marcelo55 Juan Alvina19 Mateusão16 Rikelme
Esteghlal FC
18 A. Zoleikhaei15 A. Zamani10 J. Masharipov60 Hosseinifar80 M. Eslami88 M. Ahmadi26 Mohammad Mehdi Ghayedi Heydari45 Hossein Gharloghi36 Alireza Mohebali
Cập nhật đội hình lúc 22:32 27/10/2026
Shabab Al Ahli DubaiThống kêEsteghlal FC
58%
Kiểm soát bóng
42%
3
Dứt điểm
3
0
Trúng đích
1
1
Phạt góc
1
3
Phạm lỗi
8
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
0

Esteghlal FC bước vào trận gặp Shabab Al Ahli Dubai với cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội khách đang đứng hạng 3 với 6 điểm và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 27/10/2026 trên sân Al-Rashid Stadium.

Esteghlal FC giữ nhịp ổn định ở nhóm đầu

Esteghlal FC hiện xếp hạng 3 với 6 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào. Chuỗi kết quả này giúp họ duy trì vị trí ở nhóm trên của bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, đội khách có hai trận hòa xen giữa các chiến thắng. Điều đó cho thấy họ khó bị đánh bại nhưng đôi lúc chưa dứt điểm được những trận đấu đang cầm hòa. Nếu muốn áp sát nhóm đầu, Esteghlal FC cần biến thế trận ổn định thành chiến thắng trong những trận như thế này.

Shabab Al Ahli Dubai mang phong độ cao vào trận

Chủ nhà không hề kém cạnh về phong độ. Shabab Al Ahli Dubai thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, một chuỗi không có thất bại. Đây là phong độ tốt hơn Esteghlal FC xét về số trận thắng.

Hiện đội chủ nhà đứng hạng 5 với 6 điểm, bằng điểm Esteghlal FC nhưng thấp hơn hai bậc. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu và vượt qua chính đối thủ trong trận này.

Hai lần gặp nhau gần nhất nghiêng về chủ nhà

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Shabab Al Ahli Dubai thắng 1 trận và hòa 1 trận, còn Esteghlal FC chưa giành chiến thắng nào. Con số này mang lại chút lợi thế tâm lý cho chủ nhà. Tuy nhiên, với chỉ hai trận, đây chưa thể là cơ sở để kết luận chắc chắn về cục diện lần này.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội cùng có 6 điểm và cùng đang có chuỗi trận không thua, nên trận đấu hứa hẹn cân bằng. Với Esteghlal FC, mục tiêu rõ ràng là giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí thứ ba và tiếp tục bám đuổi nhóm đầu. Với Shabab Al Ahli Dubai, lợi thế sân nhà cùng chuỗi 4 trận thắng trong 5 trận gần nhất là nền tảng để tìm kiếm kết quả tích cực.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang đứng trên về thứ hạng và một đội có phong độ nhỉnh hơn về số trận thắng. Đội nào giữ được sự chắc chắn trong những tình huống quyết định sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Shabab Al Ahli Dubai · 1 thắng1 hòaEsteghlal FC · 0 thắng
25/04/2017
Esteghlal FC
1 - 1
Shabab Al Ahli Dubai
Hòa
20/02/2017
Shabab Al Ahli Dubai
2 - 1
Esteghlal FC
SAA
Shabab Al Ahli Dubai
5 trận gần nhất
TTTTH
2
Trận
2-0-0
T-H-B
3
Ghi (TB 1.5)
1
Thủng lưới
Esteghlal FC
5 trận gần nhất
HTTHT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
1
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Al Ain3300+89TTT
2Al-Ahli Jeddah3210+37TTH
3Esteghlal FC2200+46TT
4Al-Hilal Saudi FC2200+36TT
5Shabab Al Ahli Dubai2200+26TT
6Al-Qadisiyah FC3120+15HHT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Shabab Al Ahli Dubai vs Esteghlal FC: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
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