TRỰC TIẾP Trực tiếp Shabab Al Ahli Dubai vs Esteghlal FC: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Esteghlal FC còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 với 6 điểm, trước chuyến làm khách của Shabab Al Ahli Dubai lúc 23h00 ngày 27/10/2026.

Shabab Al Ahli Dubai 0 - 0 Esteghlal FC Hiệp 2 — phút 57' 57' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

53' Thẻ vàng Phút 53': Saeid Ezatolahi (Shabab Al Ahli Dubai) nhận thẻ vàng (Foul).

51' Shabab Al Ahli Dubai ép sân Cầm bóng: Shabab Al Ahli Dubai 58% - 42% Esteghlal FC, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 8, cứu thua 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+3' Thẻ vàng Phút 45+3': S. Bakhtiarizadeh (Esteghlal FC) nhận thẻ vàng (Dissent).

41' Thẻ vàng Phút 41': Saleh Hardani (Esteghlal FC) nhận thẻ vàng (Foul).

38' Thế trận giằng co Cầm bóng: Shabab Al Ahli Dubai 54% - 46% Esteghlal FC, dứt điểm 3 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 6, cứu thua 1 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Shabab Al Ahli Dubai 45% - 55% Esteghlal FC, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

12' Shabab Al Ahli Dubai ép sân Cầm bóng: Shabab Al Ahli Dubai 61% - 39% Esteghlal FC, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Shabab Al Ahli Dubai tiếp đón Esteghlal FC.

Cập nhật lúc 00:15 28/10/2026

Đội hình chính thức Shabab Al Ahli Dubai Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV André Jardine Esteghlal FC Sơ đồ 3-4-3 · HLV Sohrab Bakhtiarizadeh 33 Matheus Donelli 75 Mateus Henrique 3 Igor Gomes 4 W. Faes 31 Kauan Santos 88 N. Maksimović 80 Breno Cascardo 24 J. Markelo 6 S. Ezatolahi 8 Mohammad Juma 20 S. Azmoun 76 H. Far Abbasi 6 S. Fallah 33 A. Aghasi 5 R. Ashurmatov 2 Saleh Hardani 4 R. Cheshmi 8 Razzaghinia 27 H. Goudarzi 7 J. Asani 11 Saharkhizan 87 Saitmuratov Dự bị Shabab Al Ahli Dubai 21 Sultan Adil 1 Rakaan Waleed 10 F. Cartabia 44 Jorge Fernandes 5 E. Irala 79 João Marcelo 55 Juan Alvina 19 Mateusão 16 Rikelme Esteghlal FC 18 A. Zoleikhaei 15 A. Zamani 10 J. Masharipov 60 Hosseinifar 80 M. Eslami 88 M. Ahmadi 26 Mohammad Mehdi Ghayedi Heydari 45 Hossein Gharloghi 36 Alireza Mohebali Cập nhật đội hình lúc 22:32 27/10/2026

Shabab Al Ahli Dubai Thống kê Esteghlal FC 58% Kiểm soát bóng 42% 3 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 8 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 0

Esteghlal FC bước vào trận gặp Shabab Al Ahli Dubai với cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Đội khách đang đứng hạng 3 với 6 điểm và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu diễn ra lúc 23h00 ngày 27/10/2026 trên sân Al-Rashid Stadium.

Esteghlal FC giữ nhịp ổn định ở nhóm đầu

Esteghlal FC hiện xếp hạng 3 với 6 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào. Chuỗi kết quả này giúp họ duy trì vị trí ở nhóm trên của bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, đội khách có hai trận hòa xen giữa các chiến thắng. Điều đó cho thấy họ khó bị đánh bại nhưng đôi lúc chưa dứt điểm được những trận đấu đang cầm hòa. Nếu muốn áp sát nhóm đầu, Esteghlal FC cần biến thế trận ổn định thành chiến thắng trong những trận như thế này.

Shabab Al Ahli Dubai mang phong độ cao vào trận

Chủ nhà không hề kém cạnh về phong độ. Shabab Al Ahli Dubai thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, một chuỗi không có thất bại. Đây là phong độ tốt hơn Esteghlal FC xét về số trận thắng.

Hiện đội chủ nhà đứng hạng 5 với 6 điểm, bằng điểm Esteghlal FC nhưng thấp hơn hai bậc. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu và vượt qua chính đối thủ trong trận này.

Hai lần gặp nhau gần nhất nghiêng về chủ nhà

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Shabab Al Ahli Dubai thắng 1 trận và hòa 1 trận, còn Esteghlal FC chưa giành chiến thắng nào. Con số này mang lại chút lợi thế tâm lý cho chủ nhà. Tuy nhiên, với chỉ hai trận, đây chưa thể là cơ sở để kết luận chắc chắn về cục diện lần này.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội cùng có 6 điểm và cùng đang có chuỗi trận không thua, nên trận đấu hứa hẹn cân bằng. Với Esteghlal FC, mục tiêu rõ ràng là giành trọn 3 điểm để củng cố vị trí thứ ba và tiếp tục bám đuổi nhóm đầu. Với Shabab Al Ahli Dubai, lợi thế sân nhà cùng chuỗi 4 trận thắng trong 5 trận gần nhất là nền tảng để tìm kiếm kết quả tích cực.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang đứng trên về thứ hạng và một đội có phong độ nhỉnh hơn về số trận thắng. Đội nào giữ được sự chắc chắn trong những tình huống quyết định sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua phía trên bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Shabab Al Ahli Dubai · 1 thắng 1 hòa Esteghlal FC · 0 thắng Esteghlal FC 1 - 1 Shabab Al Ahli Dubai Hòa Shabab Al Ahli Dubai 2 - 1 Esteghlal FC SAA

Shabab Al Ahli Dubai 5 trận gần nhất T T T T H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới Esteghlal FC 5 trận gần nhất H T T H T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 5 Ghi (TB 2.5) 1 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Al Ain 3 3 0 0 +8 9 T T T 2 Al-Ahli Jeddah 3 2 1 0 +3 7 T T H 3 Esteghlal FC 2 2 0 0 +4 6 T T 4 Al-Hilal Saudi FC 2 2 0 0 +3 6 T T 5 Shabab Al Ahli Dubai 2 2 0 0 +2 6 T T 6 Al-Qadisiyah FC 3 1 2 0 +1 5 H H T …