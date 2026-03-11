TRỰC TIẾP Trực tiếp Shakhtar Donetsk vs Sporting CP: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Shakhtar Donetsk đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi chỉ kém Sporting CP 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 04/11/2026 trên sân Stamford Bridge.

Shakhtar Donetsk 0 - 0 Sporting CP Hiệp 1 — phút 44' 44' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

36' Thế trận giằng co Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 56% - 44% Sporting CP, dứt điểm 2 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 9, cứu thua 0 - 1.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 56% - 44% Sporting CP, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 6, cứu thua 0 - 1.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Shakhtar Donetsk 50% - 50% Sporting CP, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 0 - 3, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Shakhtar Donetsk tiếp đón Sporting CP.

Cập nhật lúc 01:29 04/11/2026

Đội hình chính thức Shakhtar Donetsk Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV A. Turan Sporting CP Sơ đồ 3-5-2 · HLV Rui Borges 31 D. Riznyk 17 Vinícius Tobias 5 V. Bondar 22 M. Matvienko 13 Pedrinho 29 E. Nazaryna 30 Alisson Santana 27 O. Ocheretko 6 Marlon Gomes 77 G. Mendoza 9 Kauã Elias 1 Rui Silva 72 Eduardo Quaresma 73 Eduardo Felicíssimo 25 Gonçalo Inácio 10 Geny Catamo 4 S. Andersen 5 Sergi Altimira 77 I. Doumbia 20 M. Araújo 97 L. Suárez 7 F. Ioannidis Dự bị Shakhtar Donetsk 23 K. Fesyun 16 I. Azarovi 25 Gabriel Carvalho 18 A. Ghram 14 Isaque 20 O. Karavaev 8 D. Kryskiv 49 Luca Meirelles 37 Lucas Ferreira Sporting CP 17 R. Zalazar 8 João Simões 21 Pedro Lima 9 Rafael Ferreira Nel 31 Luis Guilherme 30 Kaique 19 N. Irankunda 58 Flávio Gonçalves 22 Iván Fresneda Cập nhật đội hình lúc 00:17 04/11/2026

Shakhtar Donetsk Thống kê Sporting CP 56% Kiểm soát bóng 44% 2 Dứt điểm 3 1 Trúng đích 1 2 Phạt góc 1 2 Phạm lỗi 9 0 Thủ môn cứu thua 1

Shakhtar Donetsk đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc gặp với Sporting CP là cơ hội để họ thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên. Hiện đội bóng Ukraine đứng thứ 17 với 4 điểm, kém đối thủ 5 bậc và 2 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 00:45 ngày 04/11/2026 trên sân Stamford Bridge.

Khoảng cách nhỏ trên bảng xếp hạng

Sporting CP đang xếp thứ 12 với 6 điểm. Shakhtar Donetsk đứng thứ 17 với 4 điểm. Chênh lệch chỉ là 2 điểm, nên một kết quả tích cực có thể làm thay đổi đáng kể vị trí của cả hai đội.

Với Shakhtar Donetsk, đây là trận đấu mà mỗi điểm số đều có trọng lượng. Với Sporting CP, giữ được khoảng cách an toàn với nhóm đang đuổi theo cũng quan trọng không kém.

Phong độ gần đây: Shakhtar Donetsk nhỉnh hơn về sự ổn định

Shakhtar Donetsk thắng 3, hòa 1 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Họ đang có hai trận thắng liên tiếp, sau đó là một trận hòa và một trận thua, rồi đến một trận thắng ở thời điểm xa nhất trong chuỗi. Đây là chuỗi kết quả giúp họ giữ được sự tự tin trước một đối thủ có thứ hạng cao hơn.

Trong khi đó, Sporting CP cũng thắng 3 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là họ thắng hai trận mới nhất, nhưng trước đó đã để thua hai trận liên tiếp. Phong độ của đội khách vì thế có nhiều biến động hơn so với đối thủ.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hai đội đều đang có mạch hai trận thắng gần nhất. Vì vậy, trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi khả năng duy trì sự tập trung và hiệu quả khi nắm bắt cơ hội.

Shakhtar Donetsk có động lực rõ ràng là rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên. Sporting CP đang ở vị trí cao hơn nên cần thể hiện sự chắc chắn, tránh để chuỗi kết quả thiếu ổn định quay trở lại.

Một đội muốn bám đuổi và một đội cần giữ vị trí thường tạo nên trận đấu giàu cảm xúc. Ở những cuộc đối đầu như vậy, sai sót nhỏ cũng có thể tạo nên khác biệt.

Nhận định

Xét về vị trí, Sporting CP đang nhỉnh hơn với thứ hạng cao hơn và nhiều hơn 2 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách này không lớn, còn phong độ gần đây của Shakhtar Donetsk cho thấy họ hoàn toàn đủ khả năng tạo ra thử thách thực sự.

Trận đấu vì thế được kỳ vọng là cuộc cạnh tranh cân bằng, nơi chuỗi hai trận thắng gần nhất của cả hai đội sẽ được đặt lên bàn cân. Kết quả có thể tác động trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Shakhtar Donetsk 5 trận gần nhất T T H B T 3 Trận 1-1-1 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 3 Thủng lưới Sporting CP 5 trận gần nhất T T B B T 3 Trận 2-0-1 T-H-B 7 Ghi (TB 2.3) 4 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 3 3 0 0 +9 9 T T T 2 Aston Villa 3 3 0 0 +9 9 T T T 3 Liverpool 3 3 0 0 +5 9 T T T … 8 Barcelona 3 2 0 1 +5 6 B T T 9 Como 3 2 0 1 +5 6 T B T … 11 Club Brugge KV 3 2 0 1 +3 6 T T B 12 Sporting CP 3 2 0 1 +3 6 B T T 13 Borussia Dortmund 3 2 0 1 +1 6 T B T … 16 Atletico Madrid 3 1 1 1 +1 4 H T B 17 Shakhtar Donetsk 3 1 1 1 +1 4 B T H 18 PSV Eindhoven 3 1 1 1 0 4 T B H … 24 Lask Linz 3 1 0 2 -3 3 T B B T B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B T B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Shakhtar Donetsk ✚ Eguinaldo (Shoulder Injury) ✚ V. Korniyenko (Off the roster) ✚ Marlon (Muscle Injury) ✚ Pedrinho (Muscle Injury) ✚ T. Puzankov (Off the roster) ✚ M. Shved (Off the roster) ✚ D. Tvardovskyi (Off the roster) ✚ Eguinaldo (Shoulder Injury) Sporting CP ✚ S. Alexandropoulos (Off the roster) ✚ Z. Debast (Injury) ✚ N. Santos (Knee Injury) ✚ S. Alexandropoulos (Off the roster) ✚ Z. Debast (Injury) ✚ N. Santos (Knee Injury)