TRỰC TIẾP Trực tiếp SHANGHAI SIPG vs Buriram United: SHANGHAI SIPG vượt lên dẫn trước SHANGHAI SIPG đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với hạng 5, 7 điểm, trước cuộc tiếp Buriram United lúc 19h15 ngày 24/11/2026 tại Shanghai Pudong Football Stadium.

SHANGHAI SIPG 2 - 1 Buriram United Hiệp 2 — phút 68' 68' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: SHANGHAI SIPG 2 - 1 Buriram United.

64' Thẻ vàng Phút 64': Wei Zhen (SHANGHAI SIPG) nhận thẻ vàng (Foul).

60' SHANGHAI SIPG ép sân Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 58% - 42% Buriram United, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 7 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 2 - 4.

57' Thay người Phút 57' (Buriram United): Kingsley Schindler vào sân thay Uroš Radaković.

50' BÀN THẮNG! SHANGHAI SIPG (2-1) Phút 50': Prince Ampem (SHANGHAI SIPG) lập công (kiến tạo: Wang Zhen’ao). Tỷ số: 2 - 1.

48' SHANGHAI SIPG ép sân Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 59% - 41% Buriram United, dứt điểm 12 - 6 (trúng đích 6 - 3), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

43' BÀN THẮNG! Buriram United (1-1) Phút 43': Lucas Ahijado (Buriram United) lập công (kiến tạo: Sebas Moyano). Tỷ số: 1 - 1.

36' SHANGHAI SIPG ép sân Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 65% - 35% Buriram United, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 3.

31' BÀN THẮNG! SHANGHAI SIPG (1-0) Phút 31': Liu Zhurun (SHANGHAI SIPG) lập công (kiến tạo: Leonardo Nascimento Lopes de Souza). Tỷ số: 1 - 0.

24' SHANGHAI SIPG ép sân Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 72% - 28% Buriram United, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 1 - 2.

23' Thẻ vàng Phút 23': Kenneth Dougall (Buriram United) nhận thẻ vàng (Foul).

12' SHANGHAI SIPG ép sân Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 69% - 31% Buriram United, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 2.

6' Thẻ vàng Phút 6': Miguel Campos (SHANGHAI SIPG) nhận thẻ vàng (Foul).

0' Trận đấu bắt đầu SHANGHAI SIPG tiếp đón Buriram United.

Cập nhật lúc 20:39 24/11/2026

Đội hình chính thức SHANGHAI SIPG Sơ đồ 5-4-1 · HLV K. Muscat Buriram United Sơ đồ 3-5-2 · HLV Caneda 1 Yan Junling 19 Wang Zhen'ao 13 Wei Zhen 44 Miguel Campos 40 Yusup Umidjan 28 Yue Xin 33 Liu Zhurun 10 Mateus Vital 16 Jaume Grau 17 P. Ampem 45 Leonardo 13 N. Etheridge 26 U. Radaković 16 K. Dougall 40 Eduardo Mancha 17 Lucas Ahijado 4 R. Asadi 20 Toni Moya 23 G. Čaušić 31 Caju 7 Bissoli 10 Sebas Moyano Dự bị SHANGHAI SIPG 22 Xi Yang Alex 7 Wu Lei 4 Wang Zhen'ao 23 Fu Huan 32 Li Shuai 12 Chen Wei 6 Zhang Yuan 14 Matt Orr 47 Jiwen Kuai Buriram United 33 Chotmuangpak 37 Darlan 27 Sookjitthammakul 2 S. Haiprakhon 30 S. Schimmer 34 C. Bootprom 99 A. Tudorie 55 T. Bunmathan 19 K. Schindler Cập nhật đội hình lúc 18:49 24/11/2026

SHANGHAI SIPG Thống kê Buriram United 58% Kiểm soát bóng 42% 14 Dứt điểm 6 7 Trúng đích 3 2 Phạt góc 1 7 Phạm lỗi 9 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 4

SHANGHAI SIPG đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 7 điểm. Đội chủ nhà sẽ tiếp Buriram United, đội đang xếp hạng 12 với 3 điểm, lúc 19h15 ngày 24/11/2026 tại Shanghai Pudong Football Stadium. Với khoảng cách 4 điểm và phong độ đang đi theo hai hướng khác nhau, trận đấu này có thể ảnh hưởng đến nhóm đầu bảng xếp hạng.

SHANGHAI SIPG đang ở đà hưng phấn

Phong độ là lợi thế rõ rệt của SHANGHAI SIPG. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 4 trận và chỉ thua 1 trận, trong đó có chuỗi 3 chiến thắng ở những trận mới đây nhất. Một trận thua xen giữa chưa làm gián đoạn mạch kết quả tích cực của đội.

Đà thăng hoa này giúp SHANGHAI SIPG giữ vị trí thứ 5, đủ gần nhóm dự cúp châu lục để xem mỗi trận đấu là cơ hội củng cố vị thế. Việc thi đấu trên sân nhà tại Shanghai Pudong Football Stadium cũng là điều kiện thuận lợi để đội tiếp tục duy trì sự tự tin.

Buriram United cần tìm lại sự ổn định

Ngược lại, Buriram United đang có chuỗi kết quả thiếu thuyết phục. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận, trong đó thất bại xuất hiện ngay ở trận mới nhất.

Với 3 điểm và vị trí thứ 12, Buriram United đang ở nửa dưới bảng xếp hạng. Đội khách cần một kết quả tích cực để thu hẹp khoảng cách với nhóm phía trên, và cũng cần chấm dứt chuỗi trận thiếu chiến thắng.

Thế cân bằng ở hai lần chạm trán gần nhất

Hai đội đã gặp nhau 2 lần gần đây và kết quả cân bằng: SHANGHAI SIPG thắng 1 trận, Buriram United thắng 1 trận, không có trận hòa. Điều này cho thấy Buriram United hoàn toàn có thể gây khó khăn cho chủ nhà, dù phong độ hiện tại của hai đội đang chênh lệch.

Điểm then chốt của trận đấu

Nhìn vào phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng, SHANGHAI SIPG đang ở thế chủ động. Nếu duy trì sự ổn định như chuỗi trận vừa qua, đội chủ nhà có cơ sở để kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ đầu.

Tuy nhiên, Buriram United không có nhiều thứ để mất và cần một màn trình diễn kỷ luật để cải thiện chuỗi kết quả. Nếu đội khách sớm tạo được sức ép hoặc tận dụng tốt những khoảnh khắc then chốt, thế trận có thể trở nên khó lường.

Nhận định

SHANGHAI SIPG được đánh giá nhỉnh hơn nhờ phong độ tốt hơn, thứ hạng cao hơn và lợi thế sân nhà. Dù vậy, hai lần chạm trán gần nhất cân bằng cho thấy Buriram United vẫn đủ khả năng tạo ra thử thách. Trận đấu vì thế là phép thử đáng chú ý đối với tham vọng của đội chủ nhà trong cuộc đua nhóm đầu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất SHANGHAI SIPG · 1 thắng 0 hòa Buriram United · 1 thắng Buriram United 2 - 0 SHANGHAI SIPG BU SHANGHAI SIPG 3 - 0 Buriram United SS

SHANGHAI SIPG 5 trận gần nhất T T T B T 4 Trận 2-1-1 T-H-B 13 Ghi (TB 3.3) 10 Thủng lưới Buriram United 5 trận gần nhất B T H H B 4 Trận 0-3-1 T-H-B 2 Ghi (TB 0.5) 3 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vissel Kobe 4 4 0 0 +5 12 T T T T 2 Kashima 4 3 1 0 +10 10 H T T T 3 Gamba Osaka 4 2 2 0 +5 8 H H T T T 4 Kashiwa Reysol 4 2 1 1 +5 7 T H T B 5 SHANGHAI SIPG 4 2 1 1 +3 7 T B H T 6 Kyoto Sanga 4 2 1 1 +3 7 H T T B … 11 Công an Hà Nội 4 1 1 2 -3 4 H T B B T 12 Buriram United 4 0 3 1 -1 3 H H B H 13 Port FC 4 1 0 3 -5 3 T B B B …