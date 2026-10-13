TRỰC TIẾP Trực tiếp SHANGHAI SIPG vs Daejeon Citizen: Daejeon Citizen gỡ hòa 1-1 SHANGHAI SIPG còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 3 và thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Trận gặp Daejeon Citizen diễn ra lúc 17:00 ngày 13/10/2026 tại Shanghai Pudong Football Stadium.

SHANGHAI SIPG 1 - 1 Daejeon Citizen Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: SHANGHAI SIPG 1 - 1 Daejeon Citizen.

89' Thay người Phút 89' (Daejeon Citizen): Kim Jin-ya vào sân thay Park Kyu-Hyun.

85' SHANGHAI SIPG ép sân Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 66% - 34% Daejeon Citizen, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 13 - 16, cứu thua 3 - 4.

84' Thay người Phút 84' (SHANGHAI SIPG): Kodjo Jean Claude vào sân thay Óscar Melendo.

78' Thay người Phút 78' (Daejeon Citizen): Masatoshi Ishida vào sân thay Seo Jin-Su .

76' Thay người Phút 76' (SHANGHAI SIPG): Umidjan Yusup vào sân thay Zhang Linpeng.

73' SHANGHAI SIPG ép sân Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 65% - 35% Daejeon Citizen, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 1; việt vị 2 - 3, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 1 - 4.

63' Thay người Phút 63' (Daejeon Citizen): Gustav Ludwigson vào sân thay Jeong Jae-hee.

63' Thay người Phút 63' (Daejeon Citizen): Um Won-Sang vào sân thay João Victor.

63' Thay người Phút 63' (Daejeon Citizen): Joo Min-Kyu vào sân thay Diogo Oliveira.

63' Thay người Phút 63' (SHANGHAI SIPG): Liu Zhurun vào sân thay Mateus Vital.

63' Thay người Phút 63' (SHANGHAI SIPG): Li Shuai vào sân thay Wang Zhen’ao.

63' Thay người Phút 63' (SHANGHAI SIPG): Leonardo Nascimento Lopes de Souza vào sân thay Wu Lei.

61' SHANGHAI SIPG ép sân Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 65% - 35% Daejeon Citizen, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 12, cứu thua 1 - 2.

60' Thẻ vàng Phút 60': Park Kyu-Hyun (Daejeon Citizen) nhận thẻ vàng (Foul).

54' BÀN THẮNG! Daejeon Citizen (1-1) Phút 54': Diogo Oliveira (Daejeon Citizen) lập công (kiến tạo: Jeong Jae-hee). Tỷ số: 1 - 1.

49' SHANGHAI SIPG ép sân Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 65% - 35% Daejeon Citizen, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 6 - 10, cứu thua 1 - 2.

49' BÀN THẮNG! SHANGHAI SIPG (1-0) Phút 49': Prince Ampem (SHANGHAI SIPG) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': Wei Zhen (SHANGHAI SIPG) nhận thẻ vàng (Argument).

45+2' Thẻ vàng Phút 45+2': João Victor (Daejeon Citizen) nhận thẻ vàng (Foul).

37' SHANGHAI SIPG ép sân Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 61% - 39% Daejeon Citizen, dứt điểm 2 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 1 - 1.

25' SHANGHAI SIPG ép sân Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 58% - 42% Daejeon Citizen, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 1 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: SHANGHAI SIPG 56% - 44% Daejeon Citizen, dứt điểm 1 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu SHANGHAI SIPG tiếp đón Daejeon Citizen.

Cập nhật lúc 18:47 13/10/2026

Đội hình chính thức SHANGHAI SIPG Sơ đồ 3-5-2 · HLV K. Muscat Daejeon Citizen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Hwang Sun-Hong 1 Yan Junling 5 Zhang Linpeng 44 Miguel Campos 13 Wei Zhen 22 Xi Yang Alex 21 Óscar Melendo 16 Jaume Grau 10 Mateus Vital 19 Wang Zhen'ao 7 Wu Lei 17 P. Ampem 25 Lee Jun-Seo 6 Kang Yun-Sung 45 Ha Chang-Rae 98 A. Krivotsyuk 2 Park Kyu-Hyun 44 Lee Soon-Min 30 Kim Bong-Soo 27 Jeong Jae-Hee 77 João Victor 19 Seo Jin-Su 9 Diogo de Oliveira Dự bị SHANGHAI SIPG 47 Jiwen Kuai 45 Leonardo 8 K. Aziangbe 40 Yusup Umidjan 33 Liu Zhurun 6 Zhang Yuan 32 Li Shuai 28 Yue Xin 23 Fu Huan Daejeon Citizen 1 Lee Chang-Geun 3 Kim Min-Duk 4 Jo Seong-Kwon 7 M. Ishida 10 Joo Min-Kyu 11 Um Won-Sang 13 Kim Jin-Ya 14 Kim Jun-Bum 17 G. Ludwigson Cập nhật đội hình lúc 16:32 13/10/2026

SHANGHAI SIPG Thống kê Daejeon Citizen 66% Kiểm soát bóng 34% 9 Dứt điểm 9 5 Trúng đích 4 2 Phạt góc 3 13 Phạm lỗi 16 2 Việt vị 3 3 Thủ môn cứu thua 4

SHANGHAI SIPG bước vào trận gặp Daejeon Citizen với lợi thế rõ ràng về phong độ và vị trí. Đội chủ nhà đang đứng hạng 3 và có chuỗi kết quả tích cực. Một chiến thắng trên sân nhà sẽ giúp họ giữ vững nhịp độ trong cuộc đua bám đuổi ngôi đầu.

Trận đấu diễn ra lúc 17:00 ngày 13/10/2026 trên sân Shanghai Pudong Football Stadium.

SHANGHAI SIPG: Phong độ ổn định, đang ở nhóm đầu bảng

Trong 5 trận gần nhất, SHANGHAI SIPG thắng 4 trận và hòa 1 trận, chưa nếm mùi thất bại. Đó là chuỗi kết quả cho thấy sự chắc chắn của tập thể, khi đội bóng biết cách giành điểm cả lúc thi đấu thuận lợi lẫn khi trận đấu không diễn ra như kỳ vọng.

Hiện SHANGHAI SIPG đứng hạng 3 với 3 điểm. Vị trí này giữ cho họ trong tầm ngắm của ngôi đầu bảng. Vì vậy, mỗi trận đấu trên sân nhà đều có giá trị lớn nếu họ muốn duy trì cuộc đua.

Daejeon Citizen: Bất bại nhưng chưa thể hiện sự áp đảo

Daejeon Citizen cũng không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 3 trận, hòa 2 trận và không để thua trận nào. Đây là một chuỗi bất bại đáng chú ý, cho thấy họ có sự bền bỉ trong cách thi đấu.

Tuy nhiên, so với SHANGHAI SIPG, Daejeon Citizen có hai trận hòa thay vì một và ít hơn một trận thắng. Hiện họ đứng hạng 7 với 3 điểm, kém chủ nhà 4 bậc trên bảng xếp hạng dù hai đội có cùng số điểm.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều bước vào cuộc đối đầu này với tinh thần tốt, nhưng chủ nhà có phong độ nhỉnh hơn. SHANGHAI SIPG có lợi thế sân nhà, vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng và chuỗi trận ấn tượng hơn. Điều này giúp họ nhiều khả năng chủ động nắm thế trận.

Với Daejeon Citizen, thử thách là giữ vững sự chắc chắn đã giúp họ bất bại trong 5 trận gần nhất, đồng thời tìm cách biến các trận hòa thành chiến thắng. Một trận đấu chặt chẽ, nơi từng chi tiết nhỏ có thể tạo ra khác biệt, là kịch bản đáng chú ý.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí hiện tại, SHANGHAI SIPG được đánh giá nhỉnh hơn. Nếu duy trì được sự ổn định như những trận gần đây, đội chủ nhà có cơ sở để giành kết quả tích cực và tiếp tục bám sát nhóm dẫn đầu. Dù vậy, chuỗi bất bại của Daejeon Citizen cho thấy đây sẽ là một thử thách không hề đơn giản.

SHANGHAI SIPG 5 trận gần nhất T T H T T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 6 Ghi (TB 6.0) 4 Thủng lưới Daejeon Citizen 5 trận gần nhất T H T H T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Kashima 1 1 0 0 +6 3 T 2 Gamba Osaka 1 1 0 0 +3 3 T T 3 SHANGHAI SIPG 1 1 0 0 +2 3 T 4 Beijing Guoan 1 1 0 0 +2 3 T … 6 Jeonbuk Motors 1 1 0 0 +1 3 T 7 Daejeon Citizen 1 1 0 0 +1 3 T 8 Buriram United 1 0 1 0 0 1 H …