Trực tiếp Sheriff vs Maccabi Tel Aviv: Maccabi Tel Aviv nới rộng cách biệt 0-3

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Sheriff vs Maccabi Tel Aviv: Maccabi Tel Aviv nới rộng cách biệt 0-3

Văn Thể24/07/2026 00:25

Sheriff đối đầu Maccabi Tel Aviv tại UEFA Europa League trên sân Sheriff Stadium. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026.

Sheriff0 - 3Maccabi Tel AvivHiệp 2 — phút 59'
  • 59'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Sheriff 0 - 3 Maccabi Tel Aviv.

  • 53'BÀN THẮNG! Maccabi Tel Aviv (0-3)

    Phút 53': Sagiv Jehezkel () lập công (kiến tạo: Roy Revivo). Tỷ số: 0 - 3.

  • 52'Maccabi Tel Aviv ép sân

    Cầm bóng: Sheriff 33 - 67 Maccabi Tel Aviv, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 5 - 7.

  • 48'Thẻ vàng

    Phút 48': Sagiv Jehezkel () nhận thẻ vàng.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Bourama Fomba vào sân thay Baye Assane Ciss.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (): Vladimir Fratea vào sân thay Sapata.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 40'Maccabi Tel Aviv ép sân

    Cầm bóng: Sheriff 35 - 65 Maccabi Tel Aviv, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 3 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 4 - 4.

  • 29'BÀN THẮNG! Maccabi Tel Aviv (0-2)

    Phút 29': Dor Peretz  () lập công (kiến tạo: Roy Revivo). Tỷ số: 0 - 2.

  • 28'Maccabi Tel Aviv ép sân

    Cầm bóng: Sheriff 29 - 71 Maccabi Tel Aviv, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 3 - 0, phạm lỗi 3 - 4.

  • 17'Thẻ vàng

    Phút 17': Baye Assane Ciss () nhận thẻ vàng.

  • 5'BÀN THẮNG! Maccabi Tel Aviv (0-1)

    Phút 5': Sayed Abu Farkhi () lập công (kiến tạo: Ido Shahar). Tỷ số: 0 - 1.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sheriff tiếp đón Maccabi Tel Aviv.

Cập nhật lúc 01:18 24/07/2026

SheriffThống kêMaccabi Tel Aviv
33%
Kiểm soát bóng
67%
2
Dứt điểm
10
1
Trúng đích
4
3
Phạt góc
3
5
Phạm lỗi
7
3
Việt vị
0

Thông tin trận đấu

Sheriff sẽ đối đầu Maccabi Tel Aviv tại UEFA Europa League. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trên sân Sheriff Stadium.

Đây là cuộc chạm trán được chờ đợi giữa hai đội trong khuôn khổ giải đấu châu Âu. Sheriff có lợi thế sân nhà, trong khi Maccabi Tel Aviv sẽ phải thích nghi với điều kiện thi đấu trên sân khách.

Nhận định trước trận

Dữ liệu hiện có chưa cung cấp thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí tại giải, lực lượng hoặc đội hình dự kiến của hai đội. Vì vậy, chưa thể đưa ra đánh giá định lượng về ưu thế chuyên môn, cũng như không có đủ cơ sở để dự đoán tỷ số cụ thể.

Ở góc độ chiến thuật, lợi thế sân nhà có thể giúp Sheriff chủ động hơn trong cách nhập cuộc. Tuy nhiên, mức độ hiệu quả của yếu tố này còn phụ thuộc vào cách đội bóng tổ chức tấn công và kiểm soát khu vực giữa sân. Maccabi Tel Aviv sẽ cần duy trì sự chắc chắn khi phòng ngự và tận dụng tốt những thời điểm chuyển trạng thái.

Trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi khả năng duy trì cự ly đội hình, hạn chế sai lầm ở hai đầu sân và tận dụng các cơ hội tạo ra. Khi chưa có dữ liệu cụ thể về nhân sự và phong độ, việc đánh giá cán cân giữa Sheriff và Maccabi Tel Aviv cần được tiếp cận thận trọng.

Nhận định

Sheriff có điểm tựa Sheriff Stadium, nhưng Maccabi Tel Aviv vẫn là đối thủ có thể tạo ra thế trận cạnh tranh. Kết quả sẽ phụ thuộc lớn vào sự chuẩn bị, khả năng thích ứng với diễn biến trận đấu và hiệu suất xử lý cơ hội của mỗi bên.

Sheriff
5 trận gần nhất
TH
Maccabi Tel Aviv
5 trận gần nhất
BTB
Tình hình lực lượng
Sheriff
Không có thông tin
Maccabi Tel Aviv
Denny Gropper (Fitness)
Ion Nicolaescu (Cruciate Ligament Tear)
Hisham Layous (Unknown Injury)
Kervin Andrade (Unknown Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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