TRỰC TIẾP Trực tiếp Slavia Praha vs Arsenal: Hết hiệp 1, Arsenal dẫn 2-0 Arsenal đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 9 với 7 điểm, trước chuyến làm khách của Slavia Praha tại Sinobo Stadium lúc 03:00 ngày 05/11/2026.

Slavia Praha 0 - 2 Arsenal Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

40' Arsenal ép sân Cầm bóng: Slavia Praha 38% - 62% Arsenal, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 4), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 6 - 3, cứu thua 2 - 0.

38' BÀN THẮNG! Arsenal (0-2) Phút 38': Viktor Gyökeres (Arsenal) lập công (kiến tạo: Mikel Merino). Tỷ số: 0 - 2.

26' Arsenal ép sân Cầm bóng: Slavia Praha 32% - 68% Arsenal, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 1, cứu thua 1 - 0.

20' Thẻ vàng Phút 20': David Moses (Slavia Praha) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Arsenal ép sân Cầm bóng: Slavia Praha 27% - 73% Arsenal, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 1); việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0.

9' BÀN THẮNG! Arsenal (0-1) Phút 9': Noni Madueke (Arsenal) lập công (kiến tạo: Viktor Gyökeres). Tỷ số: 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Slavia Praha tiếp đón Arsenal.

Cập nhật lúc 03:49 05/11/2026

Đội hình chính thức Slavia Praha Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV J. Trpišovský Arsenal Sơ đồ 4-3-3 · HLV Mikel Arteta 29 N. Domchak 3 T. Holeš 4 D. Zima 27 T. Vlček 15 E. Suleiman 16 D. Moses 23 M. Sadílek 8 Oskar Kubiak 20 E. Ayaosi 10 D. Šturm 30 W. Nowak 1 David Raya 4 B. White 15 E. Konsa 6 Gabriel Magalhães 5 P. Hincapié 23 Mikel Merino 36 Martín Zubimendi 41 D. Rice 20 N. Madueke 14 V. Gyökeres 10 E. Eze Dự bị Slavia Praha 2 Š. Chaloupek 47 D. Barcot 13 M. Chytil 22 T. Diakité 39 D. Jurásek 32 Pavel Kacor 42 M. Konečný 53 Matěj Kotrba 35 J. Markovič Arsenal 17 C. Tzolis 12 J. Timber 2 W. Saliba 8 M. Ødegaard 3 Cristhian Mosquera 30 I. Meslier 49 Lewis-Skelly 29 K. Havertz 56 M. Dowman Cập nhật đội hình lúc 02:32 05/11/2026

Slavia Praha Thống kê Arsenal 38% Kiểm soát bóng 62% 1 Dứt điểm 7 0 Trúng đích 4 0 Phạt góc 1 6 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 0

Arsenal bước vào chuyến làm khách trên sân Slavia Praha với vị thế của đội đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội bóng thành London đứng hạng 9 với 7 điểm, trong khi chủ nhà Slavia Praha đang ở hạng 32 với 1 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 05/11/2026 tại Sinobo Stadium.

Arsenal bám sát nhóm dự cúp châu lục

Vị trí hạng 9 cho thấy Arsenal đang ở khá gần nhóm đầu bảng xếp hạng. Với 7 điểm, đội khách có nền tảng điểm số vững hơn hẳn đối thủ. Khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng là 6 điểm và 23 bậc.

Vì vậy, mỗi trận đấu lúc này đều có trọng lượng lớn với Arsenal. Một kết quả tích cực ở Praha sẽ giúp họ giữ nhịp trong nhóm bám đuổi phía trên.

Phong độ gần đây: Arsenal ổn định hơn

Arsenal thắng 3 trận, hòa 2 trận và không thua trận nào trong 5 trận gần nhất. Trận gần đây nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy đội bóng đang giữ được sự ổn định cần thiết ở giai đoạn quan trọng.

Slavia Praha cũng không biết thua trong 5 trận gần nhất, với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Tuy nhiên, chuỗi 3 trận hòa liên tiếp gần đây cho thấy chủ nhà đang gặp khó khăn trong việc chuyển thế trận cân bằng thành chiến thắng. Bức tranh trên bảng xếp hạng và phong độ gần đây của Slavia Praha vì thế chưa hoàn toàn đồng nhất.

Thế đối đầu nghiêng về Arsenal

Trong 3 lần đối đầu gần nhất, Arsenal thắng 2 trận và hòa 1 trận. Slavia Praha chưa thắng lần nào trong khoảng thời gian này. Xu hướng đó mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội khách trước khi bước vào trận đấu.

Dù vậy, lợi thế lịch sử không đồng nghĩa với kết quả chắc chắn. Slavia Praha thi đấu trên sân nhà và có chuỗi không thua, đủ để tạo ra những khó khăn thực sự cho Arsenal.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với Slavia Praha, bài toán là biến sự chắc chắn thành điểm số. Chuỗi hòa gần đây cho thấy họ khó bị đánh bại, nhưng chưa đủ sắc bén để kết thúc các trận đấu bằng chiến thắng. Đội chủ nhà đang ở cuối bảng xếp hạng với 1 điểm nên rất cần một kết quả để cải thiện tình hình.

Arsenal cần giữ sự điềm tĩnh và duy trì mạch phong độ không thua. Đội bóng đang đứng cao hơn đối thủ rất nhiều, nên việc kiểm soát nhịp độ trận đấu và tránh những sai lầm không đáng có sẽ là yếu tố quan trọng.

Nhận định

Xét trên bảng xếp hạng, phong độ và thành tích đối đầu, Arsenal được đánh giá nhỉnh hơn. Đội khách có vị trí cao hơn, chuỗi trận ổn định hơn và lợi thế trong các lần gặp gần đây. Tuy nhiên, Slavia Praha không phải đối thủ dễ bắt nạt trên sân nhà khi họ chưa thua trong 5 trận gần nhất. Một trận đấu giằng co là khả năng hoàn toàn có thể xảy ra tại Sinobo Stadium.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Slavia Praha · 0 thắng 1 hòa Arsenal · 2 thắng Slavia Praha 0 - 3 Arsenal ARS Slavia Praha 0 - 4 Arsenal ARS Arsenal 1 - 1 Slavia Praha Hòa

Slavia Praha 5 trận gần nhất T T H H H 3 Trận 0-1-2 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 7 Thủng lưới Arsenal 5 trận gần nhất T H T H T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 4 4 0 0 +15 12 T T T T 2 Barcelona 4 3 0 1 +8 9 T B T T 3 Aston Villa 4 3 0 1 +6 9 B T T T … 8 Bayern München 4 2 2 0 +7 8 T H H T 9 Arsenal 3 2 1 0 +4 7 H T T 10 VfB Stuttgart 4 2 1 1 +3 7 B H T T … 24 Napoli 3 1 0 2 -2 3 T B B 25 Sabah FA 3 1 0 2 -3 3 B T B … 31 Fenerbahçe 3 0 2 1 -6 2 H B H 32 Slavia Praha 3 0 1 2 -3 1 H B B 33 Viking 3 0 1 2 -4 1 B H B … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Slavia Praha ✚ T. Chory (Coach's decision) ✚ H. Kante (Off the roster) ✚ O. Kolar (Off the roster) ✚ I. Ogbu (Achilles Tendon Injury) ✚ A. Ouanda (Injury) ✚ I. Schranz (Illness) ✚ S. Isife (Illness) ✚ E. Pitak (Health problems) Arsenal ✚ B. Saka (Thigh Injury) ✚ B. Saka (Thigh Injury)