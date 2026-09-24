TRỰC TIẾP Trực tiếp Solomon Islands vs Vanuatu: Solomon Islands gỡ hòa 3-3 Vanuatu đang duy trì chuỗi trận bất bại ấn tượng trước chuyến hành quân gặp Solomon Islands lúc 11h00 ngày 24/09, hứa hẹn màn so tài cân bằng và đầy kịch tính.

Solomon Islands 3 - 3 Vanuatu Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Solomon Islands 3 - 3 Vanuatu.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': (Vanuatu) nhận thẻ vàng.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': (Vanuatu) nhận thẻ vàng.

88' Thẻ vàng Phút 88': (Vanuatu) nhận thẻ vàng.

88' Thẻ vàng Phút 88': (Vanuatu) nhận thẻ vàng.

87' Solomon Islands ép sân Cầm bóng: Solomon Islands 59% - 41% Vanuatu, dứt điểm 11 - 16 (trúng đích 4 - 12), phạt góc 4 - 4.

85' BÀN THẮNG! Solomon Islands (3-3) Phút 85': (Solomon Islands) lập công. Tỷ số: 3 - 3.

75' Solomon Islands ép sân Cầm bóng: Solomon Islands 58% - 42% Vanuatu, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 2 - 10), phạt góc 4 - 4.

72' BÀN THẮNG! Vanuatu (2-3) Phút 72': (Vanuatu) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

71' Thẻ vàng Phút 71': (Solomon Islands) nhận thẻ vàng.

68' BÀN THẮNG! Solomon Islands (2-2) Phút 68': (Solomon Islands) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

66' Thẻ vàng Phút 66': (Solomon Islands) nhận thẻ vàng.

63' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Solomon Islands 56% - 44% Vanuatu, dứt điểm 9 - 13 (trúng đích 2 - 10), phạt góc 4 - 4.

51' Thế trận giằng co Cầm bóng: Solomon Islands 54% - 46% Vanuatu, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1.

48' BÀN THẮNG! Vanuatu (1-2) Phút 48': (Vanuatu) lập công. Tỷ số: 1 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

43' BÀN THẮNG! Solomon Islands (1-1) Phút 43': D. Keana (Solomon Islands) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

39' Thế trận giằng co Cầm bóng: Solomon Islands 54% - 46% Vanuatu, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1.

33' BÀN THẮNG! Vanuatu (0-1) Phút 33': A. Malakai (Vanuatu) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Solomon Islands 54% - 46% Vanuatu, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1.

15' Thế trận giằng co Cầm bóng: Solomon Islands 53% - 47% Vanuatu, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Solomon Islands tiếp đón Vanuatu.

Cập nhật lúc 12:58 24/09/2026

Đội hình chính thức Solomon Islands Sơ đồ · HLV J. Smith Vanuatu Sơ đồ · HLV Juliano Schmeling Cập nhật đội hình lúc 10:44 24/09/2026

Solomon Islands Thống kê Vanuatu 59% Kiểm soát bóng 41% 11 Dứt điểm 16 4 Trúng đích 12 4 Phạt góc 4

Cuộc so tài giữa Solomon Islands và Vanuatu diễn ra vào lúc 11h00 ngày 24/09/2026 mang đến nhiều sự chú ý khi đội khách bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn. Thành tích thi đấu xa nhà đầy thuyết phục thời gian qua chính là điểm tựa then chốt giúp Vanuatu sẵn sàng đương đầu với thử thách tại sào huyệt của Solomon Islands.

Vanuatu và điểm tựa từ phong độ ổn định

Vanuatu đang thể hiện bộ mặt tích cực với chuỗi phong độ đáng nể trong các lần ra sân gần đây. Thành tích thắng 2 trận và hòa 1 trận cho thấy sự gắn kết cũng như tính kỷ luật cao trong cấu trúc đội hình, đặc biệt là sự vững vàng trong những chuyến làm khách.

Sự ổn định này không chỉ giúp Vanuatu duy trì được nhịp độ thi đấu mong muốn mà còn tạo ra sự chủ động lớn về mặt tâm lý. Lối chơi kiên nhẫn, đề cao sự chắc chắn trước khi tổ chức phản công sắc nét sẽ là chìa khóa để đội khách tiếp tục nuôi hy vọng giành kết quả có lợi.

Solomon Islands quyết tâm bảo vệ sân nhà

Ở chiều ngược lại, Solomon Islands cũng bước vào trận đấu này với tâm lý hưng phấn sau khi giành trọn vẹn chiến thắng ở lần xuất quân gần nhất. Điểm tựa sân bãi luôn mang lại cho họ nguồn năng lượng dồi dào cùng khả năng áp đặt nhịp độ trong các thời điểm then chốt.

Dẫu vậy, việc đối đầu với một đối thủ có lối đá chặt chẽ như Vanuatu đòi hỏi Solomon Islands phải duy trì sự tập trung tối đa ở tuyến dưới. Kiểm soát tốt tuyến giữa và chuyển trạng thái nhanh sẽ là phương án then chốt giúp họ hóa giải các đợt pressing từ đối phương.

Cục diện đối đầu cân bằng

Lịch sử chạm trán gần đây đang phản ánh sự giằng co rất lớn giữa hai bên. Trong 5 lần gặp gỡ gần nhất, cán cân hoàn toàn ngang bằng khi Solomon Islands thắng 2 trận, không có kết quả hòa và Vanuatu cũng giành 2 chiến thắng. Điều này cho thấy không có bên nào thực sự vượt trội rõ rệt khi bước vào các cuộc đọ sức tay đôi.

Nhìn chung, với phong độ ổn định và bản lĩnh sân khách đã được khẳng định, Vanuatu được kỳ vọng sẽ tạo ra thế trận chặt chẽ và gây ra không ít khó khăn cho Solomon Islands trong cuộc so tài sắp tới.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Solomon Islands · 2 thắng 0 hòa Vanuatu · 2 thắng Vanuatu 2 - 1 Solomon Islands VAN Solomon Islands 0 - 1 Vanuatu VAN Solomon Islands 1 - 0 Vanuatu SI Solomon Islands 2 - 0 Vanuatu SI Solomon Islands - Vanuatu Hòa

Solomon Islands 5 trận gần nhất T B B H B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 0 Thủng lưới Vanuatu 5 trận gần nhất T H T H T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 3 Thủng lưới