TRỰC TIẾP Trực tiếp Spain U21 vs Japan U21: Hiệp 2 bắt đầu, Spain U21 dẫn 1-0 Spain U21 đang duy trì phong độ cao với 4 trận thắng trong 5 lần ra sân gần nhất, trong đó có 2 chiến thắng liên tiếp gần đây. Họ tiếp Japan U21 lúc 01:00 ngày 14/11/2026, đội vừa lấy lại nhịp thắng sau chuỗi thua.

Spain U21 1 - 0 Japan U21 Hiệp 2 — phút 89' 89' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Spain U21 1 - 0 Japan U21.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

22' BÀN THẮNG! Spain U21 (1-0) Phút 22': A. Alarcon (Spain U21) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Spain U21 tiếp đón Japan U21.

Cập nhật lúc 02:48 14/11/2026

Spain U21 đang duy trì phong độ cao và bước vào trận gặp Japan U21 lúc 01:00 ngày 14/11/2026 với tâm thế của đội bóng thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Câu hỏi đặt ra là chủ nhà có tiếp tục nối dài mạch thăng hoa trước một đối thủ cũng đang lấy lại cảm giác chiến thắng hay không.

Spain U21: ổn định và biết phục hồi

Trong 5 trận gần nhất, Spain U21 thắng 4 trận và thua 1 trận. Hai trận mới nhất đều là chiến thắng, cho thấy đội đang giữ được nhịp độ tốt khi bước vào cuộc đối đầu này.

Điểm đáng chú ý là cách đội bóng phản ứng sau thất bại. Trận thua duy nhất nằm ở vị trí thứ ba tính từ trận gần nhất, và ngay sau đó Spain U21 trở lại với hai trận thắng liên tiếp. Chuỗi kết quả này phản ánh một tập thể khó bị cuốn vào vòng xoáy sa sút khi gặp trở ngại.

Japan U21: đã thoát chuỗi thua

Japan U21 có hành trình thăng trầm hơn. Trong 4 trận gần nhất, đội thắng 2 trận và thua 2 trận. Hai trận cũ hơn đều là thất bại, nhưng hai trận mới nhất đã mang về chiến thắng.

Nhìn theo diễn biến, Japan U21 đang đi lên sau giai đoạn chững lại. Hai trận thắng liên tiếp giúp đội có thêm niềm tin, và đó là yếu tố họ sẽ mang theo trong chuyến làm khách.

Điểm then chốt của cuộc gặp

Cả hai đội cùng bước vào trận với hai chiến thắng liên tiếp gần nhất, nên cuộc gặp hứa hẹn là sự va chạm giữa hai tinh thần đang lên. Tuy nhiên, bức tranh phong độ dài hơi nghiêng về Spain U21: tỷ lệ thắng 4/5 so với 2/4 của Japan U21.

Với đội chủ nhà, thử thách là giữ sự ổn định đã tạo nên chuỗi kết quả tích cực và không để đối thủ đang hưng phấn làm xáo trộn nhịp thi đấu. Với Japan U21, cơ hội nằm ở việc biến đà hồi phục gần đây thành một kết quả có giá trị trên sân khách.

Nhận định

Xét về phong độ, Spain U21 có lợi thế nhờ chuỗi kết quả vững vàng hơn và khả năng bật dậy nhanh sau trận thua duy nhất. Dù vậy, Japan U21 đang trong giai đoạn lấy lại tự tin nên khó có chuyện đội khách bước vào trận với tâm lý e dè. Cuộc đối đầu vì thế nhiều khả năng sẽ cân bằng hơn những gì con số tổng quát gợi ý, nhưng đội chủ nhà vẫn là bên có cơ sở tốt hơn để nối dài mạch thăng hoa.

Spain U21 5 trận gần nhất T T B T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Japan U21 5 trận gần nhất T T B B 4 Trận 2-0-2 T-H-B 5 Ghi (TB 1.3) 4 Thủng lưới