TRỰC TIẾP Trực tiếp Spalding United vs Bury Town: Hiệp 2 bắt đầu, Spalding United dẫn 3-0 Spalding United và Bury Town chạm trán vào lúc 01:45 ngày 07/10/2026 khi cả hai bên đều duy trì thành tích bất bại cùng phong độ thi đấu rất ổn định gần đây.

Spalding United 3 - 0 Bury Town Hiệp 2 — phút 52' 52' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Spalding United 3 - 0 Bury Town.

51' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Spalding United 54% - 46% Bury Town, dứt điểm 7 - 6 (trúng đích 3 - 1), phạt góc 3 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

38' BÀN THẮNG! Spalding United (3-0) Phút 38': (Spalding United) lập công. Tỷ số: 3 - 0.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Spalding United 51% - 49% Bury Town, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Spalding United 53% - 47% Bury Town, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0.

20' BÀN THẮNG! Spalding United (2-0) Phút 20': (Spalding United) lập công. Tỷ số: 2 - 0.

12' Spalding United ép sân Cầm bóng: Spalding United 64% - 36% Bury Town, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0.

4' BÀN THẮNG! Spalding United (1-0) Phút 4': (Spalding United) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Spalding United tiếp đón Bury Town.

Cập nhật lúc 02:54 07/10/2026

Spalding United Thống kê Bury Town 54% Kiểm soát bóng 46% 7 Dứt điểm 6 3 Trúng đích 1 3 Phạt góc 1

Trận đấu giữa Spalding United và Bury Town diễn ra vào lúc 01:45 ngày 07/10/2026 hứa hẹn mang đến diễn biến hấp dẫn khi cả hai câu lạc bộ đều đang duy trì màn trình diễn đầy thuyết phục. Điểm tựa phong độ cao chính là cơ sở để đôi bên tự tin triển khai lối chơi và hướng đến một kết quả tích cực trong 90 phút sắp tới.

Phong độ thăng hoa của hai câu lạc bộ

Bury Town đang có được nhịp độ thi đấu vô cùng ấn tượng. Đội bóng này thể hiện sự ổn định đáng nể qua chuỗi trận gần đây với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Sự liên kết chặt chẽ trong lối chơi cùng cảm hứng chiến thắng giúp Bury Town trở thành thử thách không hề dễ chịu cho bất kỳ đối thủ nào vào thời điểm hiện tại.

Ở bên kia chiến tuyến, Spalding United cũng không hề kém cạnh về mặt tinh thần. Đội chủ nhà tiếp tục cho thấy bản lĩnh khi bất bại trong các lần ra sân gần nhất, cụ thể là giành 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Sự tập trung và tính kỷ luật giúp Spalding United luôn giữ được sự chủ động cần thiết khi kiểm soát thế trận trên sân.

Lợi thế từ lịch sử đối đầu của Spalding United

Dù Bury Town đang thể hiện phong độ thi đấu ấn tượng, tiếng nói từ lịch sử lại đang nghiêng về phía đội chủ nhà. Trong 3 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội, Spalding United áp đảo với thành tích giành 2 chiến thắng và có 1 kết quả hòa, trong khi Bury Town vẫn chưa một lần được tận hưởng niềm vui trọn vẹn.

Yếu tố thành tích đối đầu trong quá khứ sẽ mang lại điểm tựa tâm lý đáng kể cho Spalding United. Khi một tập thể vừa có phong độ ổn định, vừa sở hữu sự tự tin trước đối thủ quen mặt, họ hoàn toàn có khả năng tạo dựng thế trận thuận lợi.

Cục diện chặt chẽ và toan tính chiến thuật

Cuộc đối đầu tới đây nhiều khả năng sẽ diễn ra với thế trận giằng co nghẹt thở. Cả Spalding United lẫn Bury Town đều sở hữu nền tảng phong độ vững vàng, đồng nghĩa với việc không bên nào muốn sớm đánh mất sự hưng phấn đang có.

Bury Town với mạch 2 chiến thắng trong 3 trận gần nhất sẽ tìm cách phá vỡ cái dớp không thắng trước đối thủ. Tuy nhiên, bản lĩnh cùng ưu thế đối đầu vượt trội nhiều khả năng vẫn sẽ giúp Spalding United kiểm soát tốt những thời khắc then chốt trên sân.

Lịch sử đối đầu 3 trận gần nhất Spalding United · 2 thắng 1 hòa Bury Town · 0 thắng Bury Town 1 - 1 Spalding United Hòa Spalding United 2 - 1 Bury Town SU Bury Town 1 - 2 Spalding United SU

Spalding United 5 trận gần nhất H B T T T 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới Bury Town 5 trận gần nhất H T B T T 3 Trận 2-1-0 T-H-B 9 Ghi (TB 3.0) 6 Thủng lưới