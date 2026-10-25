TRỰC TIẾP Trực tiếp Sparta Rotterdam vs Ajax: Hiệp 2 bắt đầu, Ajax dẫn 2-1 Ajax mang bản lĩnh sân khách đáng nể đến Sparta Rotterdam, đứng hạng 4 với 18 điểm và chưa thua đối thủ trong 5 lần đối đầu gần nhất. Giờ đấu 22h45.

Sparta Rotterdam 1 - 2 Ajax Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sparta Rotterdam 1 - 2 Ajax.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': Lucas Oliveira·Rosa (Ajax) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

89' Thẻ vàng Phút 89': Isaac Achmed Koroma Junior Babadi (Sparta Rotterdam) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Thay người Phút 84' (Sparta Rotterdam): Teo Quintero León vào sân thay Marvin Young.

84' Thay người Phút 84' (Sparta Rotterdam): Casper Terho vào sân thay Bruno Martins Indi.

81' Ajax ép sân Cầm bóng: Sparta Rotterdam 41% - 59% Ajax, dứt điểm 8 - 14 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 4 - 3; việt vị 3 - 1, phạm lỗi 12 - 6, cứu thua 2 - 3.

79' Thay người Phút 79' (Ajax): Owen Wijndal vào sân thay Youri Baas.

70' Thay người Phút 70' (Sparta Rotterdam): Andrej Kostić vào sân thay Robin van Cruijsen.

67' Ajax ép sân Cầm bóng: Sparta Rotterdam 37% - 63% Ajax, dứt điểm 5 - 14 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 2 - 3; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 5, cứu thua 2 - 2.

64' Thẻ vàng Phút 64': Julian Brandt (Ajax) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Thay người Phút 61' (Ajax): Oscar Gloukh vào sân thay Abdellah Ouazane.

61' Thay người Phút 61' (Ajax): Yves Bissouma vào sân thay Jorthy Mokio.

56' Thay người Phút 56' (Sparta Rotterdam): Mitchell Van Bergen vào sân thay Jens Toornstra.

53' Ajax ép sân Cầm bóng: Sparta Rotterdam 35% - 65% Ajax, dứt điểm 3 - 11 (trúng đích 2 - 3), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 2.

45+1' BÀN THẮNG! Ajax (1-2) Phút 45+1': Tolu Arokodare (Ajax) lập công (kiến tạo: Julian Brandt). Tỷ số: 1 - 2.

45' Thay người Phút 45' (Ajax): Davy Klaassen vào sân thay Viktor Tsygankov.

43' BÀN THẮNG! Sparta Rotterdam (1-1) Phút 43': Jens Toornstra (Sparta Rotterdam) lập công (kiến tạo: Isaac Achmed Koroma Junior Babadi). Tỷ số: 1 - 1.

40' Ajax ép sân Cầm bóng: Sparta Rotterdam 31% - 69% Ajax, dứt điểm 2 - 8 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 1.

26' Ajax ép sân Cầm bóng: Sparta Rotterdam 23% - 77% Ajax, dứt điểm 1 - 7 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; phạm lỗi 4 - 1.

22' BÀN THẮNG! Ajax (0-1) Phút 22': Abdellah Ouazane (Ajax) lập công (kiến tạo: Julian Brandt). Tỷ số: 0 - 1.

12' Ajax ép sân Cầm bóng: Sparta Rotterdam 27% - 73% Ajax, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 2 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Sparta Rotterdam tiếp đón Ajax.

Cập nhật lúc 00:41 26/10/2026

Đội hình chính thức Sparta Rotterdam Sơ đồ 5-4-1 · HLV R. Meijer Ajax Sơ đồ 4-3-3 · HLV Míchel 1 M. Brouwer 2 L. Martes 3 M. Young 6 N. Verschuren 4 Martins Indi 5 B. Kuipers 7 Robin van Cruijsen 10 Cedric Hatenboer 8 J. Toornstra 11 I. Babadi 9 M. Zonneveld 1 M. ter Stegen 2 Lucas Rosa 6 T. Kehrer 36 D. Janse 15 Y. Baas 8 J. Brandt 4 S. Amrabat 24 J. Mokio 11 V. Tsygankov 99 T. Arokodare 68 A. Ouazane Dự bị Sparta Rotterdam 15 G. Vianello 17 M. van Bergen 21 C. Terho 18 A. Roaldsøy 12 B. Reith 14 Teo Quintero 30 P. Kuiper 19 Andrej Kostić 22 Joel Ideho Ajax 17 D. Blind 28 Y. Bissouma 43 Rayane Bounida 30 A. Bouwman 10 O. Gloukh 22 J. Heerkens 18 D. Klaassen 26 M. Paes 38 Marcos Leonardo Cập nhật đội hình lúc 22:17 25/10/2026

Sparta Rotterdam Thống kê Ajax 41% Kiểm soát bóng 59% 8 Dứt điểm 14 4 Trúng đích 4 4 Phạt góc 3 12 Phạm lỗi 6 3 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 3

Ajax đến Sparta Stadium Het Kasteel với tư cách đội khách và mang theo bản lĩnh đáng nể. Đội bóng thủ đô đang đứng hạng 4 với 18 điểm, hơn Sparta Rotterdam 9 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 22h45 ngày 25/10/2026.

Ajax mang bản lĩnh của đội khách giàu tham vọng

Ajax hiện nằm trong nhóm đầu bảng xếp hạng với 18 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Hai trận gần đây nhất đều là chiến thắng, cho thấy đội đang đi vào trận này với tinh thần tích cực.

Chuỗi kết quả cũng cho thấy sự bền bỉ của Ajax. Trong 5 trận đó, đội chỉ nếm một thất bại và giữ được kết quả hòa ở hai trận xa nhất. Đó là lý do chuyến làm khách này được xem như phép thử cho bản lĩnh của họ.

Sparta Rotterdam chưa tìm được sự ổn định

Sparta Rotterdam đứng hạng 14 với 9 điểm. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Chiến thắng ở trận gần nhất là điểm sáng, nhưng chuỗi kết quả chung vẫn chưa thật sự ổn định.

Hai trận thua nằm ở giữa chuỗi phong độ, trong khi các kết quả hòa xen kẽ cho thấy đội chủ nhà khó thua đậm nhưng cũng chưa dễ bứt phá. Với lợi thế sân nhà, Sparta Rotterdam sẽ muốn biến chiến thắng gần nhất thành bước đệm.

Thế đối đầu nghiêng về Ajax

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Sparta Rotterdam chưa thắng trận nào. Hai đội hòa 3 trận, còn Ajax thắng 2 trận. Nói cách khác, Ajax chưa thua Sparta Rotterdam trong giai đoạn này.

Điều đáng chú ý là ba kết quả hòa cho thấy chủ nhà vẫn đủ khả năng gây khó khăn cho Ajax. Các cuộc đối đầu gần đây thường không có kết quả dễ dàng cho bên nào.

Điểm then chốt của trận đấu

Khoảng cách 9 điểm và 10 bậc trên bảng xếp hạng phản ánh chênh lệch về phong độ giữa hai đội. Ajax có lợi thế về vị trí, chuỗi kết quả và thành tích đối đầu. Dù vậy, họ phải chứng tỏ bản lĩnh trên sân khách trước một đối thủ có lợi thế sân nhà.

Với Sparta Rotterdam, mục tiêu là tận dụng sự cổ vũ của khán giả và kết quả tích cực ở trận gần nhất để cản bước đối thủ mạnh hơn. Nếu Ajax giữ được sự chắc chắn như trong các trận gần đây, họ có nhiều cơ sở để rời sân với kết quả tốt.

Nhận định

Xét tổng thể phong độ, thứ hạng và lịch sử đối đầu gần đây, Ajax được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, các kết quả hòa trong những lần gặp nhau gần nhất cho thấy Sparta Rotterdam sẽ không dễ bị khuất phục trên sân nhà.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sparta Rotterdam · 0 thắng 3 hòa Ajax · 2 thắng Ajax 4 - 0 Sparta Rotterdam AJA Sparta Rotterdam 3 - 3 Ajax Hòa Ajax 1 - 1 Sparta Rotterdam Hòa Sparta Rotterdam 0 - 2 Ajax AJA Sparta Rotterdam 2 - 2 Ajax Hòa

Sparta Rotterdam 5 trận gần nhất T H B B H 9 Trận 2-3-4 T-H-B 16 Ghi (TB 1.8) 22 Thủng lưới Ajax 5 trận gần nhất T T B H H 9 Trận 5-3-1 T-H-B 27 Ghi (TB 3.0) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 9 7 2 0 +21 23 T T T T T 2 AZ Alkmaar 9 6 2 1 +10 20 H B T H T 3 PSV Eindhoven 9 6 1 2 +15 19 B T B T T 4 Ajax 9 5 3 1 +15 18 T H H T T 5 Twente 9 5 2 2 +7 17 B H T T T … 13 NEC Nijmegen 9 2 4 3 -1 10 H H H B H 14 Sparta Rotterdam 9 2 3 4 -6 9 T H B B H 15 PEC Zwolle 10 2 2 6 -12 8 H T B B B …

Tình hình lực lượng Sparta Rotterdam ✚ S. Mito (Injury) ✚ S. Mito (Injury) Ajax ✚ S. Adingra (Lacking Match Fitness) ✚ Caio Henrique (Thigh Injury) ✚ K. Dolberg (Knee Injury) ✚ O. Edvardsen (Inactive) ✚ A. Gaaei (Injury) ✚ S. Berghuis (Injury) ✚ D. Blind (Back Injury) ✚ S. Adingra (Lacking Match Fitness)