TRỰC TIẾPTrực tiếp Sparta Rotterdam vs AZ Alkmaar: AZ Alkmaar gỡ hòa 1-1
AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 23 điểm, trước chuyến làm khách Sparta Rotterdam lúc 20h30 ngày 22/11/2026.
- 45'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Sparta Rotterdam 1 - 1 AZ Alkmaar.
- 45'Thẻ vàng
Phút 45': Isaac Achmed Koroma Junior Babadi (Sparta Rotterdam) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Sparta Rotterdam 56% - 44% AZ Alkmaar, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 3.
- 25'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Sparta Rotterdam 54% - 46% AZ Alkmaar, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 3.
- 17'BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-1)
Phút 17': Mateo Chávez (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Ro Zangelo Daal). Tỷ số: 1 - 1.
- 15'BÀN THẮNG! Sparta Rotterdam (1-0)
Phút 15': Isaac Achmed Koroma Junior Babadi (Sparta Rotterdam) lập công (kiến tạo: Shunsuke Mito). Tỷ số: 1 - 0.
- 13'Sparta Rotterdam ép sân
Cầm bóng: Sparta Rotterdam 61% - 39% AZ Alkmaar, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Sparta Rotterdam tiếp đón AZ Alkmaar.
Cập nhật lúc 21:19 22/11/2026
AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 23 điểm. Chuyến làm khách trên sân Sparta Stadium Het Kasteel của Sparta Rotterdam lúc 20h30 ngày 22/11/2026 vì thế là phép thử đáng chú ý với đội khách. Chủ nhà hiện xếp hạng 14 với 12 điểm.
Khoảng cách 11 điểm trên bảng xếp hạng
Hai đội đang ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng. AZ Alkmaar có 23 điểm và đứng thứ 6, trong khi Sparta Rotterdam có 12 điểm và đứng thứ 14. Khoảng cách giữa hai đội là 11 điểm.
Với AZ Alkmaar, trận này là cơ hội để củng cố vị trí trong nhóm bám đuổi phía trên. Sparta Rotterdam cần điểm số để kéo gần khoảng cách với những đội đang ở phía trước.
Phong độ trái chiều, cùng thiếu ổn định
Trong 5 trận gần nhất, Sparta Rotterdam thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đội chủ nhà vừa thua ở trận mới nhất, trước đó thắng một trận rồi hòa một trận. Chuỗi kết quả đan xen thắng và thua cho thấy họ chưa tìm được nhịp ổn định.
AZ Alkmaar cũng thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách đang có đà tốt hơn một chút khi thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ đã thua liên tiếp 3 trận. Phong độ biến động mạnh khiến vị thế của họ chưa thật vững chắc, dù thứ hạng khá cao.
Thế đối đầu nghiêng về AZ Alkmaar
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AZ Alkmaar thắng 3, Sparta Rotterdam thắng 1 và còn lại 1 trận hòa. Như vậy đội khách chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đối đầu gần đây.
Tuy vậy, Sparta Rotterdam sẽ thi đấu trên sân nhà. Đây là yếu tố giúp họ có thêm động lực để cắt chuỗi thế yếu trước đối thủ này.
Điểm then chốt của trận đấu
Sự ổn định sẽ là yếu tố quyết định. AZ Alkmaar cần chứng minh họ đã thoát khỏi giai đoạn thua liên tiếp, và chiến thắng ở trận gần nhất là tín hiệu tích cực. Ngược lại, Sparta Rotterdam cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu để không lặp lại những trận thua xen giữa các kết quả tốt.
Với đội chủ nhà, ở vị trí thứ 14, mỗi điểm giành được đều quan trọng để kéo gần khoảng cách với nhóm trên. Với đội khách, một kết quả tích cực sẽ giúp họ giữ vững vị trí thứ 6 và tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.
Nhận định
Xét về thứ hạng và thành tích đối đầu, AZ Alkmaar nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ của cả hai đội đều biến động, và lợi thế sân nhà giúp Sparta Rotterdam có cơ hội gây khó khăn cho đối thủ. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu giằng co, trong đó đội nào giữ được sự ổn định tốt hơn sẽ có lợi thế.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)