TRỰC TIẾP Trực tiếp Sparta Rotterdam vs AZ Alkmaar: Sparta Rotterdam mất người AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 23 điểm, trước chuyến làm khách Sparta Rotterdam lúc 20h30 ngày 22/11/2026.

Sparta Rotterdam 1 - 4 AZ Alkmaar Hiệp 2 — phút 87' 87' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sparta Rotterdam 1 - 4 AZ Alkmaar.

85' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sparta Rotterdam 51% - 49% AZ Alkmaar, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 5 - 2; phạm lỗi 12 - 8, cứu thua 1 - 1.

83' Thay người Phút 83' (AZ Alkmaar): Seiya Maikuma vào sân thay Elijah Dijkstra.

82' Thẻ vàng Phút 82': Julian Baas (Sparta Rotterdam) nhận thẻ vàng (Foul).

80' Thay người Phút 80' (AZ Alkmaar): Valdemar Byskov Andreasen vào sân thay Dave Kwakman.

80' Thay người Phút 80' (Sparta Rotterdam): Djomar Giersthove vào sân thay Milan Zonneveld.

80' Thay người Phút 80' (AZ Alkmaar): Wassim bouziane vào sân thay Ro Zangelo Daal.

78' Thẻ đỏ Phút 78': Bruno Martins Indi (Sparta Rotterdam) nhận thẻ đỏ.

77' Thay người Phút 77' (Sparta Rotterdam): Casper Terho vào sân thay Shunsuke Mito.

77' Thay người Phút 77' (Sparta Rotterdam): Alwande Benedict Roaldsøy vào sân thay Cedric Hatenboer.

75' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-4) Phút 75': Ro Zangelo Daal (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Mateo Chávez). Tỷ số: 1 - 4.

74' Thẻ vàng Phút 74': Andrej Kostić (Sparta Rotterdam) nhận thẻ vàng (Foul).

73' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sparta Rotterdam 53% - 47% AZ Alkmaar, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 1 - 4), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 1 - 0.

72' Thẻ vàng Phút 72': Bruno Martins Indi (Sparta Rotterdam) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thay người Phút 67' (AZ Alkmaar): Jordy Clasie vào sân thay Calvin Stengs.

67' Thay người Phút 67' (AZ Alkmaar): Bendegúz Kovács vào sân thay Mexx Meerdink.

67' Thay người Phút 67' (Sparta Rotterdam): Andrej Kostić vào sân thay Isaac Achmed Koroma Junior Babadi.

67' Thay người Phút 67' (Sparta Rotterdam): Giannino Vianello vào sân thay Bas Kuipers.

64' VAR Phút 64': Bàn thắng không được công nhận — Ro Zangelo Daal (AZ Alkmaar).

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sparta Rotterdam 53% - 47% AZ Alkmaar, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 4 - 1; phạm lỗi 3 - 5.

61' Thẻ vàng Phút 61': Peer Koopmeiners (AZ Alkmaar) nhận thẻ vàng (Foul).

54' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-3) Phút 54': Dave Kwakman (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Mateo Chávez). Tỷ số: 1 - 3.

50' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-2) Phút 50': Calvin Stengs (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Ro Zangelo Daal). Tỷ số: 1 - 2.

49' Sparta Rotterdam ép sân Cầm bóng: Sparta Rotterdam 51% - 49% AZ Alkmaar, dứt điểm 8 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 3.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

45' Thẻ vàng Phút 45': Isaac Achmed Koroma Junior Babadi (Sparta Rotterdam) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sparta Rotterdam 56% - 44% AZ Alkmaar, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 2 - 3.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sparta Rotterdam 54% - 46% AZ Alkmaar, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 3.

17' BÀN THẮNG! AZ Alkmaar (1-1) Phút 17': Mateo Chávez (AZ Alkmaar) lập công (kiến tạo: Ro Zangelo Daal). Tỷ số: 1 - 1.

15' BÀN THẮNG! Sparta Rotterdam (1-0) Phút 15': Isaac Achmed Koroma Junior Babadi (Sparta Rotterdam) lập công (kiến tạo: Shunsuke Mito). Tỷ số: 1 - 0.

13' Sparta Rotterdam ép sân Cầm bóng: Sparta Rotterdam 61% - 39% AZ Alkmaar, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 0); phạm lỗi 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Sparta Rotterdam tiếp đón AZ Alkmaar.

Cập nhật lúc 22:15 22/11/2026

Đội hình chính thức Sparta Rotterdam Sơ đồ 4-3-3 · HLV R. Meijer AZ Alkmaar Sơ đồ 4-3-3 · HLV L. Echteld 1 F. Bednarek 2 L. Martes 3 M. Young 4 Martins Indi 5 B. Kuipers 6 J. Baas 11 I. Babadi 8 Cedric Hatenboer 7 M. van Bergen 9 M. Zonneveld 10 S. Mito 28 J. De Busser 22 E. Dijkstra 3 W. Goes 29 W. Hoedt 5 M. Chávez 14 C. Stengs 21 D. Kwakman 6 Koopmeiners 24 A. Oufkir 9 M. Meerdink 11 R. Daal Dự bị Sparta Rotterdam 12 B. Reith 16 A. Roaldsøy 30 R. Suur 17 C. Terho 21 J. Toornstra 15 G. Vianello 18 Robin van Cruijsen 20 P. Kuiper 19 Andrej Kostić AZ Alkmaar 31 R. Ichihara 8 J. Clasie 17 V. Byskov 27 Wassim bouziane 45 Jerolldino Bergraaf 30 D. Kasius 18 B. Kovacs 2 S. Maikuma 20 A. Natali Cập nhật đội hình lúc 20:04 22/11/2026

Sparta Rotterdam Thống kê AZ Alkmaar 51% Kiểm soát bóng 49% 11 Dứt điểm 11 2 Trúng đích 5 5 Phạt góc 2 12 Phạm lỗi 8 1 Thủ môn cứu thua 1

AZ Alkmaar đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 23 điểm. Chuyến làm khách trên sân Sparta Stadium Het Kasteel của Sparta Rotterdam lúc 20h30 ngày 22/11/2026 vì thế là phép thử đáng chú ý với đội khách. Chủ nhà hiện xếp hạng 14 với 12 điểm.

Khoảng cách 11 điểm trên bảng xếp hạng

Hai đội đang ở hai nửa khác nhau của bảng xếp hạng. AZ Alkmaar có 23 điểm và đứng thứ 6, trong khi Sparta Rotterdam có 12 điểm và đứng thứ 14. Khoảng cách giữa hai đội là 11 điểm.

Với AZ Alkmaar, trận này là cơ hội để củng cố vị trí trong nhóm bám đuổi phía trên. Sparta Rotterdam cần điểm số để kéo gần khoảng cách với những đội đang ở phía trước.

Phong độ trái chiều, cùng thiếu ổn định

Trong 5 trận gần nhất, Sparta Rotterdam thắng 2, hòa 1 và thua 2. Đội chủ nhà vừa thua ở trận mới nhất, trước đó thắng một trận rồi hòa một trận. Chuỗi kết quả đan xen thắng và thua cho thấy họ chưa tìm được nhịp ổn định.

AZ Alkmaar cũng thắng 2 và thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách đang có đà tốt hơn một chút khi thắng ở trận mới nhất, nhưng trước đó họ đã thua liên tiếp 3 trận. Phong độ biến động mạnh khiến vị thế của họ chưa thật vững chắc, dù thứ hạng khá cao.

Thế đối đầu nghiêng về AZ Alkmaar

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, AZ Alkmaar thắng 3, Sparta Rotterdam thắng 1 và còn lại 1 trận hòa. Như vậy đội khách chiếm ưu thế rõ rệt trong các cuộc đối đầu gần đây.

Tuy vậy, Sparta Rotterdam sẽ thi đấu trên sân nhà. Đây là yếu tố giúp họ có thêm động lực để cắt chuỗi thế yếu trước đối thủ này.

Điểm then chốt của trận đấu

Sự ổn định sẽ là yếu tố quyết định. AZ Alkmaar cần chứng minh họ đã thoát khỏi giai đoạn thua liên tiếp, và chiến thắng ở trận gần nhất là tín hiệu tích cực. Ngược lại, Sparta Rotterdam cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu để không lặp lại những trận thua xen giữa các kết quả tốt.

Với đội chủ nhà, ở vị trí thứ 14, mỗi điểm giành được đều quan trọng để kéo gần khoảng cách với nhóm trên. Với đội khách, một kết quả tích cực sẽ giúp họ giữ vững vị trí thứ 6 và tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục.

Nhận định

Xét về thứ hạng và thành tích đối đầu, AZ Alkmaar nhỉnh hơn. Tuy nhiên, phong độ của cả hai đội đều biến động, và lợi thế sân nhà giúp Sparta Rotterdam có cơ hội gây khó khăn cho đối thủ. Trận đấu vì thế hứa hẹn là cuộc đối đầu giằng co, trong đó đội nào giữ được sự ổn định tốt hơn sẽ có lợi thế.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sparta Rotterdam · 1 thắng 1 hòa AZ Alkmaar · 3 thắng AZ Alkmaar 3 - 1 Sparta Rotterdam AA Sparta Rotterdam 0 - 1 AZ Alkmaar AA AZ Alkmaar 1 - 2 Sparta Rotterdam SR Sparta Rotterdam 1 - 2 AZ Alkmaar AA Sparta Rotterdam 1 - 1 AZ Alkmaar Hòa

Sparta Rotterdam 5 trận gần nhất B T H B T 12 Trận 3-3-6 T-H-B 21 Ghi (TB 1.8) 29 Thủng lưới AZ Alkmaar 5 trận gần nhất T B B B T 12 Trận 7-2-3 T-H-B 24 Ghi (TB 2.0) 16 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 PSV Eindhoven 13 9 2 2 +28 29 T T T H B 2 Ajax 12 7 4 1 +17 25 H T T T H 3 Feyenoord 13 7 4 2 +18 25 B B H H T … 5 Heerenveen 13 7 3 3 +10 24 T T T T T 6 AZ Alkmaar 12 7 2 3 +8 23 T B B H B 7 Fortuna Sittard 12 5 5 2 0 20 H H T H H … 13 Excelsior 13 4 2 7 -12 14 T B B B B 14 Sparta Rotterdam 12 3 3 6 -8 12 B T B T H 15 Utrecht 13 3 3 7 -14 12 B B B H T …

Tình hình lực lượng Sparta Rotterdam ✚ M. Brouwer (Injury) ✚ T. Quintero (Thigh Injury) ✚ N. Verschuren (Injury) AZ Alkmaar ✚ J. Hornkamp (Injury) ✚ S. Resink (Knee Injury) ✚ L. Schouten (Injury) ✚ K. Smit (Groin Injury) ✚ Weslley Patati (Injury)