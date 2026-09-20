TRỰC TIẾP Trực tiếp Sporting CP vs Arouca: Sporting CP nhân đôi cách biệt Sporting CP đứng trước cơ hội lớn để bám đuổi ngôi đầu khi tiếp đón Arouca lúc 02:30 ngày 20/09/2026, nhờ phong độ ấn tượng với chuỗi 4 chiến thắng gần đây.

Sporting CP 2 - 0 Arouca Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sporting CP 2 - 0 Arouca.

44' Thẻ vàng Phút 44': Javi Sánchez (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).

36' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 58% - 42% Arouca, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 3 - 5.

36' Thẻ vàng Phút 36': Espen van Ee (Arouca) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 59% - 41% Arouca, dứt điểm 4 - 5 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 2 - 0.

17' BÀN THẮNG! Sporting CP (2-0) Phút 17': Luis Suárez (Sporting CP) lập công (kiến tạo: Iván Fresneda). Tỷ số: 2 - 0.

12' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 61% - 39% Arouca, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

3' BÀN THẮNG! Sporting CP (1-0) Phút 3': Gonçalo Inácio (Sporting CP) lập công (kiến tạo: Maximiliano Araujo). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Sporting CP tiếp đón Arouca.

Cập nhật lúc 03:18 20/09/2026

Đội hình chính thức Sporting CP Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rui Borges Arouca Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Seabra 1 Rui Silva 22 Iván Fresneda 6 Z. Debast 25 Gonçalo Inácio 20 M. Araújo 5 Sergi Altimira 77 I. Doumbia 10 Geny Catamo 17 R. Zalazar 19 N. Irankunda 97 L. Suárez 12 de Arruabarrena 28 Tiago Esgaio 15 Javi Sánchez 3 José Fontán 18 O. Lebedenko 6 E. van Ee 8 T. Fukui 19 A. Trezza 21 Mateo Flores 7 N. Djouahra 17 Barbero Dự bị Sporting CP 28 J. Derry 4 S. Andersen 50 Rodrigo Dias 58 Flávio Gonçalves 7 F. Ioannidis 30 Kaique 31 Luis Guilherme 9 Rafael Ferreira Nel 21 Pedro Lima Arouca 37 Mario Climent 1 J. Vinarčík 20 G. Rukavina 5 B. Popović 89 Pedro Santos 77 S. Park 23 D. Nandín 4 Diogo Monteiro 9 F. Mayulu Cập nhật đội hình lúc 02:03 20/09/2026

Sporting CP Thống kê Arouca 58% Kiểm soát bóng 42% 4 Dứt điểm 5 2 Trúng đích 0 1 Phạt góc 1 3 Phạm lỗi 5 2 Việt vị 0

Cuộc so tài giữa Sporting CP và Arouca diễn ra lúc 02:30 ngày 20/09/2026 trên sân vận động Estádio José Alvalade mang ý nghĩa quan trọng đối với nhóm dẫn đầu. Đội chủ nhà Sporting CP đang đứng trước cơ hội rất lớn để thu hẹp khoảng cách và duy trì thế bám đuổi ngôi đầu bảng, trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đều đang gia tăng sức ép qua từng vòng đấu.

Vị thế cạnh tranh và mục tiêu bám đuổi ngôi đầu của Sporting CP

Bước vào trận đấu này, Sporting CP hiện nắm giữ vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 14 điểm. Việc có mặt trong top 3 phản ánh nền tảng điểm số vững chắc mà đội bóng thủ đô đã tích lũy được kể từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, để tiếp tục nuôi hy vọng bám đuổi vị trí số một, thầy trò đội chủ sân Estádio José Alvalade không được phép đánh rơi điểm số khi thi đấu trên sân nhà.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Arouca cũng đang cho thấy họ là đối thủ không dễ bị khuất phục. Đội khách hiện đứng ở vị trí thứ 5 với 10 điểm, chỉ kém Sporting CP đúng 4 điểm. Cách biệt này đồng nghĩa với việc Arouca hoàn toàn có thể gây áp lực lên nhóm xếp trên nếu giành được kết quả thuận lợi, khiến cuộc chạm trán tại Lisbon hứa hẹn diễn ra với sự toan tính chặt chẽ từ cả hai phía.

Phân tích phong độ ổn định của đội chủ nhà

Điểm tựa lớn nhất của Sporting CP trước giờ bóng lăn chính là màn trình diễn thăng hoa trong thời gian qua. Đội chủ sân Estádio José Alvalade đang thể hiện sự ổn định cao với thành tích thắng 4 trận và hòa 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất. Mạch trận bất bại này cho thấy sự đồng đều giữa các tuyến cũng như khả năng duy trì nhịp độ thi đấu hiệu quả.

Sự chắc chắn trong cách vận hành lối chơi giúp Sporting CP làm chủ tốt thế trận và biết cách định đoạt cục diện ở những thời điểm then chốt. Việc chỉ để hòa duy nhất 1 trận và giành trọn vẹn 4 chiến thắng trong chuỗi 5 trận vừa qua tạo nên đà tâm lý rất hưng phấn, tiếp thêm sự tự tin cho các cầu thủ khi bước vào trận đấu then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu bám đuổi ngôi đầu.

Sự khó lường và dấu hiệu thất thường từ phía Arouca

Trái ngược với sự ổn định của đội chủ nhà, Arouca lại thể hiện bộ mặt tương đối thất thường qua từng vòng đấu. Thống kê trong 5 trận gần nhất cho thấy đội bóng này giành được 2 chiến thắng, 1 trận hòa và để thua 2 trận. Kết quả xen kẽ này phản ánh rõ sự thiếu ổn định trong việc duy trì phong độ qua các giai đoạn thi đấu liên tiếp.

Dẫu vậy, việc tích lũy được 10 điểm để xếp ở vị trí thứ 5 chứng minh Arouca vẫn sở hữu những thời điểm bùng nổ đáng gờm. Đội khách luôn biết cách tận dụng cơ hội trước những đối thủ sơ hở, song việc phải nhận 2 thất bại trong 5 trận gần đây cho thấy hệ thống phòng ngự của họ vẫn bộc lộ những khoảng trống nhất định khi gặp các đối thủ có tính tổ chức cao.

Đánh giá xu hướng thế trận trên sân Estádio José Alvalade

Dựa trên tương quan vị trí và phong độ hiện tại, Sporting CP nắm giữ nhiều lợi thế để làm chủ diễn biến cuộc đối đầu. Lợi thế sân bãi cùng chuỗi 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất sẽ là cơ sở để đội chủ nhà chủ động thiết lập quyền kiểm soát bóng, gia tăng áp lực liên tục nhằm tìm kiếm sơ hở bên phía hàng thủ đối phương.

Trong khi đó, Arouca nhiều khả năng sẽ nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, ưu tiên sự an toàn nơi phần sân nhà trước khi nghĩ đến việc phản công. Dẫu vậy, trước một Sporting CP đang đạt phong độ cao và đặt quyết tâm tối đa cho mục tiêu bám đuổi ngôi đầu, đội khách chắc chắn sẽ phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn trong suốt 90 phút thi đấu tại Estádio José Alvalade.

Sporting CP 5 trận gần nhất H T T T T 6 Trận 4-2-0 T-H-B 15 Ghi (TB 2.5) 6 Thủng lưới Arouca 5 trận gần nhất B H T B T 6 Trận 3-1-2 T-H-B 8 Ghi (TB 1.3) 5 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 6 6 0 0 +13 18 T T T T T 2 Benfica 6 5 1 0 +17 16 T T T T T 3 Sporting CP 6 4 2 0 +9 14 H T T T T 4 Santa Clara 6 4 2 0 +7 14 T T H T T 5 Arouca 6 3 1 2 +3 10 B H T B T 6 Estrela 6 2 4 0 +2 10 H T H T H …