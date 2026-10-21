Trực tiếp Sporting CP vs Lask Linz: Lask Linz gỡ hòa 1-1

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Sporting CP vs Lask Linz: Lask Linz gỡ hòa 1-1

Văn Thể21/10/2026 21:16

Sporting CP đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 6 điểm, trong khi Lask Linz đứng thứ 32 và chưa có điểm. Trận đấu diễn ra lúc 02h00 ngày 22/10/2026.

Sporting CP1 - 1Lask LinzHiệp 1 — phút 45'
  • 45'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Sporting CP 1 - 1 Lask Linz.

  • 45'Thẻ vàng

    Phút 45': Sascha Horvath (Lask Linz) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 42'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sporting CP 57% - 43% Lask Linz, dứt điểm 5 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 0 - 8.

  • 33'Thẻ vàng

    Phút 33': Christoph Lang (Lask Linz) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 26'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Sporting CP 56% - 44% Lask Linz, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 0 - 5.

  • 15'BÀN THẮNG! Lask Linz (1-1)

    Phút 15': Christoph Lang (Lask Linz) lập công (kiến tạo: Kasper Jorgensen). Tỷ số: 1 - 1.

  • 14'Lask Linz ép sân

    Cầm bóng: Sporting CP 38% - 62% Lask Linz, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 0 - 3.

  • 5'BÀN THẮNG! Sporting CP (1-0)

    Phút 5': Luis Suárez (Sporting CP) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sporting CP tiếp đón Lask Linz.

Cập nhật lúc 02:47 22/10/2026

Đội hình chính thức
Sporting CP
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Rui Borges
Lask Linz
Sơ đồ 5-4-1 · HLV D. Kühbauer
30
Kaique
22
Iván Fresneda
72
Eduardo Quaresma
25
Gonçalo Inácio
20
M. Araújo
77
I. Doumbia
5
Sergi Altimira
8
João Simões
10
Geny Catamo
97
L. Suárez
19
N. Irankunda
1
L. Jungwirth
20
K. Jørgensen
4
X. Mbuyamba
43
Alemão
16
A. Andrade
25
Y. Dibango
9
K. Daněk
10
R. Ljubičić
30
S. Horvath
27
C. Lang
11
S. Kalajdzic
Dự bị
Sporting CP
1 Rui Silva55 Ibrahima Ba28 J. Derry58 Flávio Gonçalves9 Rafael Ferreira Nel7 F. Ioannidis21 Pedro Lima31 Luis Guilherme4 S. Andersen
Lask Linz
21 M. Verhaeghe7 S. Adeniran6 M. Bogarde23 Daniel Elfadli29 F. Flecker3 M. Freckleton45 N. Kane39 Christof Katzmayr18 A. Schöpf
Cập nhật đội hình lúc 01:32 22/10/2026
Sporting CPThống kêLask Linz
57%
Kiểm soát bóng
43%
5
Dứt điểm
2
1
Trúng đích
1
4
Phạt góc
1
0
Phạm lỗi
8
2
Việt vị
0

Sporting CP đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với vị trí thứ 7 và 6 điểm trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Bồ Đào Nha đón Lask Linz trên sân Estádio José Alvalade lúc 02h00 ngày 22/10/2026, trong một trận đấu mà từng điểm số đều có thể làm thay đổi vị thế của họ ở nhóm đầu.

Sporting CP giữ vị thế bám đuổi nhóm đầu

Hạng 7 với 6 điểm cho thấy Sporting CP đang ở khu vực rất gần nhóm dẫn đầu. Họ không còn phải nhìn lên từ khoảng cách xa mà đang hiện diện ngay trong cuộc cạnh tranh trực tiếp. Lợi thế sân nhà tại Estádio José Alvalade càng củng cố thêm vai trò ứng viên nặng ký của đội chủ nhà trong trận này.

Phong độ gần đây cũng ủng hộ cho vị trí ấy. Trong 5 trận gần nhất, Sporting CP thắng 3 trận, hòa 2 trận và chưa để thua trận nào. Chuỗi kết quả này phản ánh một tập thể vận hành ổn định, biết giành điểm cả khi trận đấu không diễn ra thuận lợi.

Lask Linz mang theo gánh nặng của vị trí cuối bảng

Ở chiều ngược lại, Lask Linz đang đứng hạng 32 và chưa có điểm nào. Khoảng cách 25 bậc xếp hạng và 6 điểm so với chủ nhà khiến họ bước vào trận đấu với vai trò kẻ chịu áp lực nhiều hơn.

Tuy nhiên, phong độ của đội khách không hoàn toàn u ám. Trong 5 trận gần nhất, Lask Linz thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Đó là bức tranh thất thường, nhưng cho thấy họ vẫn có khả năng tạo ra kết quả tích cực khi vào đúng nhịp thi đấu.

Thế đối đầu không hoàn toàn nghiêng về chủ nhà

Đáng chú ý, lịch sử đối đầu gần đây lại tạo nên một chi tiết thú vị. Trong 3 lần gặp nhau gần nhất, Sporting CP thắng 1 lần, còn Lask Linz thắng 2 lần. Dù vậy, hai đội đang ở hai vị trí hoàn toàn khác nhau trên bảng xếp hạng, nên thế đối đầu này khó có thể phản ánh đúng cán cân hiện tại.

Với Lask Linz, đây có thể là điểm tựa tinh thần để tin rằng họ không phải đối thủ xa lạ với Sporting CP. Với đội chủ nhà, đó là lời nhắc rằng việc xếp trên không đồng nghĩa với một trận đấu dễ dàng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Nhiều khả năng Sporting CP sẽ là bên chủ động kiểm soát nhịp độ, tận dụng sân nhà và chuỗi 5 trận bất bại để gây áp lực sớm. Với một đội đang bám sát nhóm đầu, việc giành trọn điểm trước đối thủ cuối bảng là yêu cầu tự nhiên.

Lask Linz, trong khi đó, cần sự chắc chắn trong tổ chức phòng ngự để không sớm bị bỏ lại phía sau. Một kết quả tích cực từ chuyến làm khách sẽ là bước ngoặt về mặt tinh thần cho đội bóng chưa có điểm nào này.

Nhận định

Nhìn chung, Sporting CP có lợi thế rõ rệt về vị trí xếp hạng, phong độ và yếu tố sân nhà. Lask Linz có thành tích đối đầu gần đây khá tốt và một chuỗi kết quả không quá tệ, nhưng khoảng cách về thứ hạng cho thấy thử thách trước mắt là rất lớn.

Đối với Sporting CP, trận đấu này là cơ hội để củng cố vị thế bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đối với Lask Linz, đó là dịp để chứng minh họ xứng đáng có mặt ở cuộc chơi này và sớm mở tài khoản điểm số.

Lịch sử đối đầu3 trận gần nhất
Sporting CP · 1 thắng0 hòaLask Linz · 2 thắng
02/10/2020
Sporting CP
1 - 4
Lask Linz
LL
13/12/2019
Lask Linz
3 - 0
Sporting CP
LL
04/10/2019
Sporting CP
2 - 1
Lask Linz
SC
Sporting CP
5 trận gần nhất
TTHHT
2
Trận
2-0-0
T-H-B
5
Ghi (TB 2.5)
1
Thủng lưới
Lask Linz
5 trận gần nhất
TBBTH
4
Trận
1-0-3
T-H-B
8
Ghi (TB 2.0)
11
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Paris Saint Germain3300+99TTT
2Liverpool3300+59TTT
3VfB Stuttgart3210+57HTT
6Manchester City3201+46TBT
7Sporting CP2200+46TT
8Arsenal2200+46TT
9Real Madrid2200+26TT
24Feyenoord2101-33TB
25Sabah FA3102-33BTB
31Inter2002-20BB
32Lask Linz2002-40BB
33FC Porto3003-40BBB
Top 8 vào thẳng vòng 1/8Hạng 9-24 đá play-offHạng 25-36 bị loại
Tình hình lực lượng
Sporting CP
Z. Debast (Injury)
N. Santos (Knee Injury)
R. Zalazar (Thigh Injury)
Z. Debast (Injury)
N. Santos (Knee Injury)
R. Zalazar (Thigh Injury)
Lask Linz
K. Cheikne (Off the roster)
R. Harakate (Knee Injury)
A. Smakaj (Off the roster)
G. Bello (Muscle Injury)
M. Usor (Shoulder Injury)
K. Cheikne (Off the roster)
R. Harakate (Knee Injury)
A. Smakaj (Off the roster)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Sporting CP vs Lask Linz: Lask Linz gỡ hòa 1-1
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO