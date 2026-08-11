TRỰC TIẾP Trực tiếp Sporting CP vs Moreirense: Hết hiệp 1, hòa 0-0 Sporting CP có thành tích đối đầu vượt trội trước Moreirense, thắng 4 trong 5 lần gặp gần nhất. Hai đội đá lúc 03h30 ngày 08/11/2026 tại Estádio José Alvalade.

Sporting CP 0 - 0 Moreirense Nghỉ giữa hiệp 45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

39' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 78% - 22% Moreirense, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 2.

25' Sporting CP ép sân Cầm bóng: Sporting CP 74% - 26% Moreirense, dứt điểm 9 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 4 - 2; phạm lỗi 2 - 0, cứu thua 0 - 1.

14' BÀN THẮNG! Sporting CP (1-0) Phút 14': (Sporting CP) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sporting CP 56% - 44% Moreirense, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 1.

0' Trận đấu bắt đầu Sporting CP tiếp đón Moreirense.

Cập nhật lúc 04:17 08/11/2026

Đội hình chính thức Sporting CP Sơ đồ 4-3-3 · HLV Paulo Fonseca Moreirense Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vasco Costa 30 Kaique 22 Iván Fresneda 72 Eduardo Quaresma 25 Gonçalo Inácio 20 M. Araújo 4 S. Andersen 5 Sergi Altimira 77 I. Doumbia 31 Luis Guilherme 97 L. Suárez 19 N. Irankunda 13 André Ferreira 76 Dinis Pinto 66 Gilberto Batista 4 Kevyn Monteiro 17 Álvaro Martínez 23 N. John 65 Guilherme Liberato 11 Landerson 7 Manuel Ascenção Bebiano Mendonça 28 Chipyoka Songa 79 L. Vonić Dự bị Sporting CP 13 Vagiannidis 8 João Simões 1 Rui Silva 17 R. Zalazar 18 M. Zekri 10 Geny Catamo 21 Pedro Lima 55 Ibrahima Ba 28 J. Derry Moreirense 26 Maracás 21 Rodri Alonso 2 Leandro Henrique Sousa Santos 8 Stjepanović 89 Afonso Vieira 25 Afonso Assis 1 Aranha 99 Maranhão 32 José Cập nhật đội hình lúc 03:02 08/11/2026

Sporting CP Thống kê Moreirense 78% Kiểm soát bóng 22% 12 Dứt điểm 4 2 Trúng đích 1 4 Phạt góc 3 2 Phạm lỗi 3 1 Thủ môn cứu thua 2

Sporting CP có thành tích đối đầu vượt trội trước Moreirense: trong 5 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 lần, không hòa trận nào và chỉ để thua 1 lần. Lợi thế lịch sử ấy là điểm tựa tâm lý đáng kể cho Sporting CP khi tiếp đón đối thủ tại Estádio José Alvalade vào 03h30 ngày 08/11/2026.

Thế đối đầu nghiêng hẳn về Sporting CP

Nhìn vào 5 lần chạm trán gần nhất, cán cân gần như một chiều. Sporting CP thắng 4 trận, còn Moreirense chỉ có đúng 1 chiến thắng và hai đội chưa lần nào chia điểm.

Con số này cho thấy Moreirense rất khó tìm được lời giải trước Sporting CP. Dù vậy, một chiến thắng duy nhất trong chuỗi đối đầu cũng là lời nhắc rằng đội khách từng làm được điều đó.

Phong độ: Sporting CP chững lại, Moreirense đang lên

Trong 5 trận gần nhất, Sporting CP thắng 3 và thua 2. Ba trận thắng đến ở những lượt đấu mới nhất, còn hai trận thua nằm ở giai đoạn trước đó. Như vậy đội chủ nhà đang trên đà hồi phục tốt sau thời điểm sa sút.

Trong khi đó, Moreirense thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Điểm đáng chú ý là họ đang có hai chiến thắng liên tiếp ở các trận mới nhất, sau chuỗi hai trận thua và một trận hòa trước đó. Tinh thần của đội khách vì thế khá tích cực khi đến Lisbon.

Khoảng cách trên bảng xếp hạng

Sporting CP đang xếp hạng 3 với 21 điểm, còn Moreirense đứng thứ 9 với 14 điểm. Khoảng cách 7 điểm phản ánh sự chênh lệch về sự ổn định giữa hai đội ở thời điểm hiện tại.

Với Sporting CP, trận đấu này là cơ hội để củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng. Với Moreirense, một kết quả tích cực trên sân đối thủ có thể giúp họ rút ngắn khoảng cách với nhóm phía trên.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Sporting CP thi đấu trên sân nhà, có lợi thế đối đầu và đang trong mạch thắng ba trận gần nhất. Nhiều khả năng họ sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ và gây áp lực ngay từ đầu để sớm tạo lợi thế.

Moreirense nhiều khả năng sẽ phải nỗ lực để giữ sự chắc chắn ở khu vực phòng ngự, đồng thời tận dụng đà hưng phấn từ hai chiến thắng gần nhất để tìm cơ hội trong những pha chuyển trạng thái. Tâm lý thoải mái sẽ là yếu tố giúp đội khách thi đấu thoáng hơn, nhưng họ phải đối mặt với đối thủ từng thắng 4 trong 5 lần đối đầu gần nhất.

Nhận định

Mọi chỉ dấu đều nghiêng về Sporting CP: thứ hạng cao hơn, nhiều điểm hơn, thành tích đối đầu vượt trội và lợi thế sân nhà. Moreirense không phải đối thủ dễ bị xem nhẹ khi đang có hai chiến thắng liên tiếp, nhưng họ cần một màn trình diễn thật sự bền bỉ để phá vỡ thế trận bất lợi trong lịch sử gặp gỡ.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sporting CP · 4 thắng 0 hòa Moreirense · 1 thắng Moreirense 0 - 3 Sporting CP SC Sporting CP 3 - 0 Moreirense SC Sporting CP 3 - 1 Moreirense SC Moreirense 2 - 1 Sporting CP MOR Moreirense 0 - 2 Sporting CP SC

Sporting CP 5 trận gần nhất T T T B B 10 Trận 6-3-1 T-H-B 23 Ghi (TB 2.3) 11 Thủng lưới Moreirense 5 trận gần nhất T T B B H 10 Trận 4-2-4 T-H-B 13 Ghi (TB 1.3) 17 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 FC Porto 10 10 0 0 +21 30 T T T T T 2 Benfica 10 8 1 1 +19 25 T T T B T 3 Sporting CP 10 6 3 1 +12 21 T B T H H 4 Santa Clara 10 6 3 1 +9 21 T B T H T … 8 SC Braga 10 4 2 4 +1 14 T B B B H 9 Moreirense 10 4 2 4 -4 14 T T B H T 10 Famalicao 11 3 4 4 +1 13 T B T B T …