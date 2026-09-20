Trực tiếp Sporting Kansas City vs Philadelphia Union: Philadelphia Union vượt lên dẫn trước

TRỰC TIẾPTrực tiếp Sporting Kansas City vs Philadelphia Union: Philadelphia Union vượt lên dẫn trước
Philadelphia Union muốn nối dài mạch trận thăng hoa sau chuỗi thắng liên tiếp khi làm khách trên sân của Sporting Kansas City đang đứng thứ 15 với 18 điểm.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Sporting Kansas City 3 - 4 Philadelphia Union.
- 90+6'Thẻ vàng
Phút 90+6': (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng.
- 88'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: Sporting Kansas City 41% - 59% Philadelphia Union, dứt điểm 10 - 10 (trúng đích 6 - 8), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 8 - 12, cứu thua 5 - 3.
- 83'Thay người
Phút 83' (Sporting Kansas City): R. Ramos vào sân thay C. Harris.
- 83'Thay người
Phút 83' (Philadelphia Union): J. Bueno vào sân thay J. Lukic.
- 83'Thay người
Phút 83' (Philadelphia Union): E. Alladoh vào sân thay M. Iloski.
- 82'Thay người
Phút 82' (Philadelphia Union): A. Bedoya vào sân thay C. Sullivan.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': K. Wagner (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng.
- 76'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: Sporting Kansas City 37% - 63% Philadelphia Union, dứt điểm 9 - 10 (trúng đích 6 - 8), phạt góc 3 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 9, cứu thua 5 - 3.
- 73'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (3-4)
Phút 73': Z. Bassong (Sporting Kansas City) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 3 - 4.
- 71'Thay người
Phút 71' (Sporting Kansas City): O. Wolff vào sân thay S. Afrifa.
- 71'Thay người
Phút 71' (Sporting Kansas City): Z. Bassong vào sân thay L. Johnsen.
- 70'Thẻ vàng
Phút 70': C. Sullivan (Philadelphia Union) nhận thẻ vàng.
- 68'Thay người
Phút 68' (Sporting Kansas City): J. Reid vào sân thay T. Calheira.
- 68'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (3-3)
Phút 68': M. Iloski (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: Q. Sullivan). Tỷ số: 3 - 3.
- 66'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (3-2)
Phút 66': C. Sullivan (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: D. Jean Jacques). Tỷ số: 3 - 2.
- 64'BÀN THẮNG! Philadelphia Union (3-1)
Phút 64': B. Damiani (Philadelphia Union) lập công (kiến tạo: F. Westfield). Tỷ số: 3 - 1.
- 62'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: Sporting Kansas City 34% - 66% Philadelphia Union, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 5 - 5), phạt góc 2 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 4, cứu thua 5 - 2.
- 53'Thẻ vàng
Phút 53': L. Johnsen (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng.
- 50'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: Sporting Kansas City 35% - 65% Philadelphia Union, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 4 - 4, cứu thua 5 - 2.
- 46'Thay người
Phút 46' (Philadelphia Union): Q. Sullivan vào sân thay I. Vassilev.
- 46'Thay người
Phút 46' (Sporting Kansas City): J. Bartlett vào sân thay K. Agyabeng.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.
- 45'Thẻ vàng
Phút 45': K. Agyabeng (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng.
- 37'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: Sporting Kansas City 35% - 65% Philadelphia Union, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 2.
- 25'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: Sporting Kansas City 32% - 68% Philadelphia Union, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 1.
- 16'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (3-0)
Phút 16': W. Meyer (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: E. Karic). Tỷ số: 3 - 0.
- 13'Philadelphia Union ép sân
Cầm bóng: Sporting Kansas City 32% - 68% Philadelphia Union, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0.
- 10'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (2-0)
Phút 10': Andre Luiz (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: C. Harris). Tỷ số: 2 - 0.
- 5'BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (1-0)
Phút 5': Andre Luiz (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: L. Johnsen). Tỷ số: 1 - 0.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Sporting Kansas City tiếp đón Philadelphia Union.
Cập nhật lúc 09:40 20/09/2026
Chuyến làm khách đến sân vận động Children's Mercy Park lúc 07:30 ngày 20/09/2026 chứng kiến hai thái cực hoàn toàn trái ngược về mặt phong độ giữa Sporting Kansas City và Philadelphia Union. Trong khi đội khách đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp với chuỗi trận thăng hoa, đội chủ nhà lại ngụp lặn trong áp lực đè nặng bởi thành tích nghèo nàn.
Philadelphia Union hướng tới việc kéo dài mạch trận ấn tượng
Philadelphia Union hành quân đến sân của đối thủ với sự tự tin cao độ. Nhìn vào màn trình diễn thời gian qua, đội bóng này đang thể hiện bản lĩnh của một tập thể khó bị đánh bại. Trong 5 lần ra sân gần nhất, Philadelphia Union duy trì thành tích bất bại với 4 chiến thắng liên tiếp trước khi bị cầm hòa ở trận đấu gần đây.
Sự ổn định xuyên suốt chuỗi trận này là minh chứng rõ nét cho lối chơi gắn kết và khả năng duy trì nhịp độ thi đấu đáng nể. Việc tích lũy trọn vẹn điểm số qua hàng loạt trận thắng liên tiếp giúp đại diện bang Pennsylvania tạo ra đà tâm lý vô cùng thoải mái. Mục tiêu của họ trong chuyến đi lần này không gì khác ngoài việc nối dài mạch trận bất bại và tiếp tục thăng tiến mạnh mẽ.
Sporting Kansas City chật vật tìm lối thoát ở nhóm cuối
Trái ngược với sự hưng phấn của đối thủ, Sporting Kansas City đang trải qua giai đoạn vô cùng ảm đạm. Đội chủ sân Children's Mercy Park hiện dậm chân ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 18 điểm, một vị trí phản ánh đúng sự sa sút kéo dài suốt chặng đường đã qua.
Phong độ trong 5 trận gần nhất của Sporting Kansas City mang đến bức tranh đầy u ám. Họ chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng, sau đó nhận liên tiếp 3 thất bại và vừa trải qua thêm 1 trận hòa. Việc không thể giành chiến thắng ở 4 trận đấu liên tiếp đang bào mòn đáng kể niềm tin của các cầu thủ. Dù được thi đấu trên sân nhà, áp lực phải giành điểm để cải thiện tình hình đang trở thành gánh nặng vô hình bủa vây đội bóng này.
Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách
Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ cũng phản ánh rõ nét sự chênh lệch. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Philadelphia Union chiếm ưu thế khi giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ chấp nhận thất bại đúng 1 lần trước Sporting Kansas City.
Thế đối đầu này, cộng hưởng cùng chuỗi trận thăng hoa gần đây, mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho Philadelphia Union. Về mặt thế trận, đội khách
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)