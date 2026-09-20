TRỰC TIẾP Trực tiếp Sporting Kansas City vs Philadelphia Union: Sporting Kansas City nới rộng cách biệt 3-0 Philadelphia Union muốn nối dài mạch trận thăng hoa sau chuỗi thắng liên tiếp khi làm khách trên sân của Sporting Kansas City đang đứng thứ 15 với 18 điểm.

Sporting Kansas City 3 - 0 Philadelphia Union Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sporting Kansas City 3 - 0 Philadelphia Union.

45' Thẻ vàng Phút 45': (Sporting Kansas City) nhận thẻ vàng.

37' Philadelphia Union ép sân Cầm bóng: Sporting Kansas City 35% - 65% Philadelphia Union, dứt điểm 5 - 3 (trúng đích 5 - 2), phạt góc 2 - 2; phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 2.

25' Philadelphia Union ép sân Cầm bóng: Sporting Kansas City 32% - 68% Philadelphia Union, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 2 - 1.

16' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (3-0) Phút 16': W. Meyer (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: E. Karic). Tỷ số: 3 - 0.

13' Philadelphia Union ép sân Cầm bóng: Sporting Kansas City 32% - 68% Philadelphia Union, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 1 - 0.

10' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (2-0) Phút 10': Andre Luiz (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: C. Harris). Tỷ số: 2 - 0.

5' BÀN THẮNG! Sporting Kansas City (1-0) Phút 5': Andre Luiz (Sporting Kansas City) lập công (kiến tạo: L. Johnsen). Tỷ số: 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Sporting Kansas City tiếp đón Philadelphia Union.

Cập nhật lúc 08:26 20/09/2026

Đội hình chính thức Sporting Kansas City Sơ đồ 4-4-2 · HLV Raphael Wicky Philadelphia Union Sơ đồ 4-4-2 · HLV Ryan Richter 30 Stefan Cleveland 13 Justin Reynolds 3 Moises Mosquera 28 Wyatt Meyer 18 Emir Karić 11 André Luiz 4 Lasse Berg Johnsen 20 Kwaku Agyabeng 14 Calvin Harris 19 Taylor Calheira 17 Stephen Afrifa 18 Andre Blake 39 Frankie Westfield 44 Neil Pierre 26 Nathan Harriel 27 Kai Wagner 6 Cavan Sullivan 21 Danley Jean Jacques 4 Jovan Lukić 19 Indiana Vassilev 10 Milan Iloski 9 Bruno Damiani Dự bị Sporting Kansas City 1 John Pulskamp 15 Jansen Miller 57 Diego Borges 99 Jayden Reid 33 Owen Wolff 16 Jacob Bartlett 22 Zorhan Bassong 24 Ruben Ramos 29 Seymour Garfield-Reid Philadelphia Union 31 George Marks 5 Japhet Sery Larsen 11 Alejandro Bedoya 28 Agustin Anello 33 Quinn Sullivan 8 Jesus Bueno 16 Ben Bender 51 Malik Jakupovic 23 Ezekiel Alladoh Cập nhật đội hình lúc 07:14 20/09/2026

Sporting Kansas City Thống kê Philadelphia Union 35% Kiểm soát bóng 65% 5 Dứt điểm 3 5 Trúng đích 2 2 Phạt góc 2 2 Phạm lỗi 3 2 Thủ môn cứu thua 2

Chuyến làm khách đến sân vận động Children's Mercy Park lúc 07:30 ngày 20/09/2026 chứng kiến hai thái cực hoàn toàn trái ngược về mặt phong độ giữa Sporting Kansas City và Philadelphia Union. Trong khi đội khách đang trải qua những ngày tháng tươi đẹp với chuỗi trận thăng hoa, đội chủ nhà lại ngụp lặn trong áp lực đè nặng bởi thành tích nghèo nàn.

Philadelphia Union hướng tới việc kéo dài mạch trận ấn tượng

Philadelphia Union hành quân đến sân của đối thủ với sự tự tin cao độ. Nhìn vào màn trình diễn thời gian qua, đội bóng này đang thể hiện bản lĩnh của một tập thể khó bị đánh bại. Trong 5 lần ra sân gần nhất, Philadelphia Union duy trì thành tích bất bại với 4 chiến thắng liên tiếp trước khi bị cầm hòa ở trận đấu gần đây.

Sự ổn định xuyên suốt chuỗi trận này là minh chứng rõ nét cho lối chơi gắn kết và khả năng duy trì nhịp độ thi đấu đáng nể. Việc tích lũy trọn vẹn điểm số qua hàng loạt trận thắng liên tiếp giúp đại diện bang Pennsylvania tạo ra đà tâm lý vô cùng thoải mái. Mục tiêu của họ trong chuyến đi lần này không gì khác ngoài việc nối dài mạch trận bất bại và tiếp tục thăng tiến mạnh mẽ.

Sporting Kansas City chật vật tìm lối thoát ở nhóm cuối

Trái ngược với sự hưng phấn của đối thủ, Sporting Kansas City đang trải qua giai đoạn vô cùng ảm đạm. Đội chủ sân Children's Mercy Park hiện dậm chân ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 18 điểm, một vị trí phản ánh đúng sự sa sút kéo dài suốt chặng đường đã qua.

Phong độ trong 5 trận gần nhất của Sporting Kansas City mang đến bức tranh đầy u ám. Họ chỉ giành được vỏn vẹn 1 chiến thắng, sau đó nhận liên tiếp 3 thất bại và vừa trải qua thêm 1 trận hòa. Việc không thể giành chiến thắng ở 4 trận đấu liên tiếp đang bào mòn đáng kể niềm tin của các cầu thủ. Dù được thi đấu trên sân nhà, áp lực phải giành điểm để cải thiện tình hình đang trở thành gánh nặng vô hình bủa vây đội bóng này.

Cán cân đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ cũng phản ánh rõ nét sự chênh lệch. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Philadelphia Union chiếm ưu thế khi giành được 2 chiến thắng, hòa 2 trận và chỉ chấp nhận thất bại đúng 1 lần trước Sporting Kansas City.

Thế đối đầu này, cộng hưởng cùng chuỗi trận thăng hoa gần đây, mang lại lợi thế tâm lý rất lớn cho Philadelphia Union. Về mặt thế trận, đội khách

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sporting Kansas City · 1 thắng 2 hòa Philadelphia Union · 2 thắng Sporting Kansas City 1 - 1 Philadelphia Union Hòa Philadelphia Union 0 - 0 Sporting Kansas City Hòa Philadelphia Union 3 - 1 Sporting Kansas City PU Sporting Kansas City 2 - 0 Philadelphia Union SKC Philadelphia Union 2 - 0 Sporting Kansas City PU

Sporting Kansas City 24 Trận 5-3-16 T-H-B 26 Ghi (TB 1.1) 59 Thủng lưới Philadelphia Union 25 Trận 9-6-10 T-H-B 46 Ghi (TB 1.8) 39 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 24 14 4 6 +30 46 B T B T T 2 Houston Dynamo 25 13 4 8 +4 43 B T H H B 3 FC Dallas 25 12 7 6 +7 43 T T T H B … 14 Seattle Sounders 23 7 7 9 -5 28 H H H H B 15 Sporting Kansas City 24 5 3 16 -33 18 T B B B H

Tình hình lực lượng Sporting Kansas City ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Capita (Hamstring Injury) ✚ J. Davis (Injury) ✚ I. James (Knee Injury) ✚ Z. Bassong (Calf Injury) ✚ O. Wolff (Ankle Injury) ✚ O. Blorian (Chest Injury) ✚ Capita (Hamstring Injury) Philadelphia Union ✚ P. Ndinga (Hamstring Injury) ✚ P. Ndinga (Hamstring Injury)