TRỰC TIẾP Trực tiếp St. Louis City vs Toronto FC: St. Louis City bị VAR từ chối bàn thắng St. Louis City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 5 với 41 điểm. Cuộc đón tiếp Toronto FC trên sân CITYPARK hứa hẹn mang đến màn so tài kịch tính.

St. Louis City 3 - 0 Toronto FC Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: St. Louis City 3 - 0 Toronto FC.

90+2' Thay người Phút 90+2' (St. Louis City): T. Ostrak vào sân thay C. Holse.

90' VAR Phút 90': Goal Disallowed - video review — D. Downs (St. Louis City).

85' Thay người Phút 85' (St. Louis City): D. Downs vào sân thay Rafael Navarro.

79' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 64% - 36% Toronto FC, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 0 - 5.

79' Thay người Phút 79' (St. Louis City): D. Edelman vào sân thay A. Matan.

78' Thay người Phút 78' (St. Louis City): D. Polvara vào sân thay C. Wallem.

75' Thay người Phút 75' (Toronto FC): L. Morgan vào sân thay J. Sargent.

74' Thẻ vàng Phút 74': A. Coello (Toronto FC) nhận thẻ vàng.

73' Thẻ vàng Phút 73': F. Fall (St. Louis City) nhận thẻ vàng.

68' BÀN THẮNG! St. Louis City (3-0) Phút 68': S. Becher (St. Louis City) lập công (kiến tạo: C. Wallem). Tỷ số: 3 - 0.

65' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 68% - 32% Toronto FC, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 4.

63' Thay người Phút 63' (Toronto FC): Z. Monlouis vào sân thay D. Etienne.

63' Thay người Phút 63' (Toronto FC): J. Osorio vào sân thay N. Dorsch.

63' Thay người Phút 63' (Toronto FC): T. Corbeanu vào sân thay M. Cimermancic.

57' Thay người Phút 57' (Toronto FC): N. Gomis vào sân thay W. Zimmerman.

54' BÀN THẮNG! St. Louis City (2-0) Phút 54': T. Totland (St. Louis City) lập công (kiến tạo: A. Matan). Tỷ số: 2 - 0.

53' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 69% - 31% Toronto FC, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 3.

46' Thay người Phút 46' (St. Louis City): S. Becher vào sân thay S. Jeong.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

41' BÀN THẮNG! St. Louis City (1-0) Phút 41': C. Holse (St. Louis City) lập công (kiến tạo: A. Matan). Tỷ số: 1 - 0.

37' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 66% - 34% Toronto FC, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 2.

28' Thẻ vàng Phút 28': C. Wallem (St. Louis City) nhận thẻ vàng.

25' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 59% - 41% Toronto FC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 2.

23' Thẻ vàng Phút 23': W. Zimmerman (Toronto FC) nhận thẻ vàng.

13' St. Louis City ép sân Cầm bóng: St. Louis City 68% - 32% Toronto FC, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 2.

0' Trận đấu bắt đầu St. Louis City tiếp đón Toronto FC.

Cập nhật lúc 09:36 20/09/2026

Đội hình chính thức St. Louis City Sơ đồ 3-4-3 · HLV Yoann Damet Toronto FC Sơ đồ 5-3-2 · HLV Robin Fraser 1 Roman Bürki 99 Jaziel Orozco 32 Timo Baumgartl 27 Fallou Fall 6 Conrad Wallem 8 Christopher Durkin 23 Alexandru Mățan 14 Tomas Totland 77 Jeong Sang-bin 9 Rafael Navarro 19 Carlo Holse 1 Luka Gavran 11 Derrick Etienne 22 Richie Laryea 25 Walker Zimmerman 13 Benjamin Kuscevic 3 Matheus Pereira 14 Alonso Coello 6 Niklas Dorsch 71 Markus Cimermancic 9 Josh Sargent 20 Dániel Sallói Dự bị St. Louis City 39 Benjamin Lundt 5 Lukas MacNaughton 24 Daniel Edelman 21 Dante Polvara 59 Mykhi Joyner 7 Tomáš Ostrák 20 Rafael Santos 11 Simon Becher 42 Damion Downs Toronto FC 23 William Yarbrough 38 Jackson Gilman 15 Nickseon Gomis 19 Kobe Franklin 12 Zane Monlouis 21 Jonathan Osorio 7 Theo Corbeanu 17 Emilio Aristizábal 90 Lewis Morgan Cập nhật đội hình lúc 07:13 20/09/2026

St. Louis City Thống kê Toronto FC 64% Kiểm soát bóng 36% 14 Dứt điểm 3 8 Trúng đích 0 6 Phạt góc 2 11 Phạm lỗi 6 0 Thủ môn cứu thua 5

St. Louis City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào trận đấu trên sân nhà CITYPARK với sự tự tin rất lớn. Cuộc so tài cùng Toronto FC diễn ra vào lúc 07:30 ngày 20/09/2026 mang tính chất quan trọng đối với nỗ lực củng cố vị thế của đội bóng bang Missouri.

Phong độ thăng hoa của St. Louis City

Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn thi đấu thuyết phục khi duy trì chuỗi bất bại ấn tượng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, St. Louis City giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa, thể hiện sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thế trận lẫn tính hiệu quả ở các thời khắc quyết định.

Hiện tại, St. Louis City đang đứng ở vị trí thứ 5 với 41 điểm. Vị trí này phản ánh đúng sự ổn định mà câu lạc bộ đã xây dựng suốt giai đoạn vừa qua. Lợi thế sân nhà CITYPARK cùng điểm tựa từ sự hưng phấn trong lối chơi sẽ là đòn bẩy lớn để họ tiếp tục gây sức ép lên các đội xếp trên.

Thử thách bản lĩnh dành cho Toronto FC

Bên kia chiến tuyến, Toronto FC bước vào chuyến làm khách với phong độ tương đối ổn định nhưng vẫn còn những điểm gợn. Trong 5 trận gần đây, đại diện đến từ Canada sở hữu 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại.

Sự thiếu ổn định ở các thời điểm then chốt có thể trở thành rào cản lớn đối với Toronto FC khi phải đối đầu với một đối thủ có phong độ cao. Đáng chú ý, ở lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, St. Louis City chính là đội giành trọn vẹn chiến thắng, mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội chủ sân CITYPARK.

Nhận định thế trận và điểm tựa chiến thuật

Với ưu thế sân bãi và phong độ bất bại kéo dài, St. Louis City nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát nhịp độ ngay từ những phút đầu. Khả năng pressing tầm cao và tính kỷ luật trong khâu phòng ngự chính là vũ khí giúp họ thu hẹp không gian hoạt động của đối thủ.

Ngược lại, Toronto FC cần một phương án tiếp cận chặt chẽ và tập trung tối đa ở tuyến giữa nếu muốn tìm kiếm kết quả thuận lợi rời sân khách. Dù vậy, với tinh thần đang lên cùng điểm số vững chắc ở nhóm trên, St. Louis City vẫn nắm trong tay nhiều ưu thế để định đoạt cục diện cuộc so tài này.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất St. Louis City · 1 thắng 0 hòa Toronto FC · 0 thắng Toronto FC 0 - 1 St. Louis City SLC

St. Louis City 25 Trận 11-8-6 T-H-B 42 Ghi (TB 1.7) 35 Thủng lưới Toronto FC 5 trận gần nhất B T H H T 25 Trận 6-11-8 T-H-B 38 Ghi (TB 1.5) 46 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 24 14 4 6 +30 46 B T B T T 2 Houston Dynamo 25 13 4 8 +4 43 B T H H B 3 FC Dallas 25 12 7 6 +7 43 T T T H B 4 San Jose Earthquakes 25 12 5 8 +8 41 T T H H B 5 St. Louis City 25 11 8 6 +7 41 T H T H T 6 Los Angeles FC 26 11 7 8 +14 40 B T H H H …

Tình hình lực lượng St. Louis City ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) ✚ P. Ault (Ankle Injury) ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) ✚ P. Ault (Ankle Injury) Toronto FC ✚ D. Mihailovic (Muscle Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ J. Osorio (Knee Injury) ✚ L. Stefanovic (Foot Injury) ✚ D. Mihailovic (Muscle Injury) ✚ N. Palacio (Lower-Body Injury) ✚ J. Osorio (Knee Injury) ✚ L. Stefanovic (Foot Injury)