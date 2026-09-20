Trực tiếp St. Louis City vs Toronto FC: St. Louis City bị VAR từ chối bàn thắng

TRỰC TIẾPTrực tiếp St. Louis City vs Toronto FC: St. Louis City bị VAR từ chối bàn thắng
St. Louis City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 5 với 41 điểm. Cuộc đón tiếp Toronto FC trên sân CITYPARK hứa hẹn mang đến màn so tài kịch tính.
- 90'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: St. Louis City 3 - 0 Toronto FC.
- 90+2'Thay người
Phút 90+2' (St. Louis City): T. Ostrak vào sân thay C. Holse.
- 90'VAR
Phút 90': Goal Disallowed - video review — D. Downs (St. Louis City).
- 85'Thay người
Phút 85' (St. Louis City): D. Downs vào sân thay Rafael Navarro.
- 79'St. Louis City ép sân
Cầm bóng: St. Louis City 64% - 36% Toronto FC, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 0 - 5.
- 79'Thay người
Phút 79' (St. Louis City): D. Edelman vào sân thay A. Matan.
- 78'Thay người
Phút 78' (St. Louis City): D. Polvara vào sân thay C. Wallem.
- 75'Thay người
Phút 75' (Toronto FC): L. Morgan vào sân thay J. Sargent.
- 74'Thẻ vàng
Phút 74': A. Coello (Toronto FC) nhận thẻ vàng.
- 73'Thẻ vàng
Phút 73': F. Fall (St. Louis City) nhận thẻ vàng.
- 68'BÀN THẮNG! St. Louis City (3-0)
Phút 68': S. Becher (St. Louis City) lập công (kiến tạo: C. Wallem). Tỷ số: 3 - 0.
- 65'St. Louis City ép sân
Cầm bóng: St. Louis City 68% - 32% Toronto FC, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 4.
- 63'Thay người
Phút 63' (Toronto FC): Z. Monlouis vào sân thay D. Etienne.
- 63'Thay người
Phút 63' (Toronto FC): J. Osorio vào sân thay N. Dorsch.
- 63'Thay người
Phút 63' (Toronto FC): T. Corbeanu vào sân thay M. Cimermancic.
- 57'Thay người
Phút 57' (Toronto FC): N. Gomis vào sân thay W. Zimmerman.
- 54'BÀN THẮNG! St. Louis City (2-0)
Phút 54': T. Totland (St. Louis City) lập công (kiến tạo: A. Matan). Tỷ số: 2 - 0.
- 53'St. Louis City ép sân
Cầm bóng: St. Louis City 69% - 31% Toronto FC, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 3.
- 46'Thay người
Phút 46' (St. Louis City): S. Becher vào sân thay S. Jeong.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.
- 41'BÀN THẮNG! St. Louis City (1-0)
Phút 41': C. Holse (St. Louis City) lập công (kiến tạo: A. Matan). Tỷ số: 1 - 0.
- 37'St. Louis City ép sân
Cầm bóng: St. Louis City 66% - 34% Toronto FC, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 2.
- 28'Thẻ vàng
Phút 28': C. Wallem (St. Louis City) nhận thẻ vàng.
- 25'St. Louis City ép sân
Cầm bóng: St. Louis City 59% - 41% Toronto FC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 2.
- 23'Thẻ vàng
Phút 23': W. Zimmerman (Toronto FC) nhận thẻ vàng.
- 13'St. Louis City ép sân
Cầm bóng: St. Louis City 68% - 32% Toronto FC, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 2.
- 0'Trận đấu bắt đầu
St. Louis City tiếp đón Toronto FC.
Cập nhật lúc 09:36 20/09/2026
St. Louis City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào trận đấu trên sân nhà CITYPARK với sự tự tin rất lớn. Cuộc so tài cùng Toronto FC diễn ra vào lúc 07:30 ngày 20/09/2026 mang tính chất quan trọng đối với nỗ lực củng cố vị thế của đội bóng bang Missouri.
Phong độ thăng hoa của St. Louis City
Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn thi đấu thuyết phục khi duy trì chuỗi bất bại ấn tượng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, St. Louis City giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa, thể hiện sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thế trận lẫn tính hiệu quả ở các thời khắc quyết định.
Hiện tại, St. Louis City đang đứng ở vị trí thứ 5 với 41 điểm. Vị trí này phản ánh đúng sự ổn định mà câu lạc bộ đã xây dựng suốt giai đoạn vừa qua. Lợi thế sân nhà CITYPARK cùng điểm tựa từ sự hưng phấn trong lối chơi sẽ là đòn bẩy lớn để họ tiếp tục gây sức ép lên các đội xếp trên.
Thử thách bản lĩnh dành cho Toronto FC
Bên kia chiến tuyến, Toronto FC bước vào chuyến làm khách với phong độ tương đối ổn định nhưng vẫn còn những điểm gợn. Trong 5 trận gần đây, đại diện đến từ Canada sở hữu 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại.
Sự thiếu ổn định ở các thời điểm then chốt có thể trở thành rào cản lớn đối với Toronto FC khi phải đối đầu với một đối thủ có phong độ cao. Đáng chú ý, ở lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, St. Louis City chính là đội giành trọn vẹn chiến thắng, mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội chủ sân CITYPARK.
Nhận định thế trận và điểm tựa chiến thuật
Với ưu thế sân bãi và phong độ bất bại kéo dài, St. Louis City nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát nhịp độ ngay từ những phút đầu. Khả năng pressing tầm cao và tính kỷ luật trong khâu phòng ngự chính là vũ khí giúp họ thu hẹp không gian hoạt động của đối thủ.
Ngược lại, Toronto FC cần một phương án tiếp cận chặt chẽ và tập trung tối đa ở tuyến giữa nếu muốn tìm kiếm kết quả thuận lợi rời sân khách. Dù vậy, với tinh thần đang lên cùng điểm số vững chắc ở nhóm trên, St. Louis City vẫn nắm trong tay nhiều ưu thế để định đoạt cục diện cuộc so tài này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)