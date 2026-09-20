Trực tiếp St. Louis City vs Toronto FC: St. Louis City bị VAR từ chối bàn thắng

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp St. Louis City vs Toronto FC: St. Louis City bị VAR từ chối bàn thắng

Văn Thể20/09/2026 03:06

St. Louis City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng thứ 5 với 41 điểm. Cuộc đón tiếp Toronto FC trên sân CITYPARK hứa hẹn mang đến màn so tài kịch tính.

St. Louis City3 - 0Toronto FCHiệp 2 — phút 90'
  • 90'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: St. Louis City 3 - 0 Toronto FC.

  • 90+2'Thay người

    Phút 90+2' (St. Louis City): T. Ostrak vào sân thay C. Holse.

  • 90'VAR

    Phút 90': Goal Disallowed - video review — D. Downs (St. Louis City).

  • 85'Thay người

    Phút 85' (St. Louis City): D. Downs vào sân thay Rafael Navarro.

  • 79'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 64% - 36% Toronto FC, dứt điểm 14 - 3 (trúng đích 8 - 0), phạt góc 6 - 2; phạm lỗi 11 - 6, cứu thua 0 - 5.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (St. Louis City): D. Edelman vào sân thay A. Matan.

  • 78'Thay người

    Phút 78' (St. Louis City): D. Polvara vào sân thay C. Wallem.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Toronto FC): L. Morgan vào sân thay J. Sargent.

  • 74'Thẻ vàng

    Phút 74': A. Coello (Toronto FC) nhận thẻ vàng.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': F. Fall (St. Louis City) nhận thẻ vàng.

  • 68'BÀN THẮNG! St. Louis City (3-0)

    Phút 68': S. Becher (St. Louis City) lập công (kiến tạo: C. Wallem). Tỷ số: 3 - 0.

  • 65'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 68% - 32% Toronto FC, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 6 - 0), phạt góc 5 - 0; phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 4.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Toronto FC): Z. Monlouis vào sân thay D. Etienne.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Toronto FC): J. Osorio vào sân thay N. Dorsch.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Toronto FC): T. Corbeanu vào sân thay M. Cimermancic.

  • 57'Thay người

    Phút 57' (Toronto FC): N. Gomis vào sân thay W. Zimmerman.

  • 54'BÀN THẮNG! St. Louis City (2-0)

    Phút 54': T. Totland (St. Louis City) lập công (kiến tạo: A. Matan). Tỷ số: 2 - 0.

  • 53'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 69% - 31% Toronto FC, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 4 - 0), phạt góc 4 - 0; phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 0 - 3.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (St. Louis City): S. Becher vào sân thay S. Jeong.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

  • 41'BÀN THẮNG! St. Louis City (1-0)

    Phút 41': C. Holse (St. Louis City) lập công (kiến tạo: A. Matan). Tỷ số: 1 - 0.

  • 37'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 66% - 34% Toronto FC, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 1, cứu thua 0 - 2.

  • 28'Thẻ vàng

    Phút 28': C. Wallem (St. Louis City) nhận thẻ vàng.

  • 25'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 59% - 41% Toronto FC, dứt điểm 3 - 2 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 3 - 0; phạm lỗi 3 - 0, cứu thua 0 - 2.

  • 23'Thẻ vàng

    Phút 23': W. Zimmerman (Toronto FC) nhận thẻ vàng.

  • 13'St. Louis City ép sân

    Cầm bóng: St. Louis City 68% - 32% Toronto FC, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 2 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 0 - 2.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    St. Louis City tiếp đón Toronto FC.

Cập nhật lúc 09:36 20/09/2026

Đội hình chính thức
St. Louis City
Sơ đồ 3-4-3 · HLV Yoann Damet
Toronto FC
Sơ đồ 5-3-2 · HLV Robin Fraser
1
Roman Bürki
99
Jaziel Orozco
32
Timo Baumgartl
27
Fallou Fall
6
Conrad Wallem
8
Christopher Durkin
23
Alexandru Mățan
14
Tomas Totland
77
Jeong Sang-bin
9
Rafael Navarro
19
Carlo Holse
1
Luka Gavran
11
Derrick Etienne
22
Richie Laryea
25
Walker Zimmerman
13
Benjamin Kuscevic
3
Matheus Pereira
14
Alonso Coello
6
Niklas Dorsch
71
Markus Cimermancic
9
Josh Sargent
20
Dániel Sallói
Dự bị
St. Louis City
39 Benjamin Lundt5 Lukas MacNaughton24 Daniel Edelman21 Dante Polvara59 Mykhi Joyner7 Tomáš Ostrák20 Rafael Santos11 Simon Becher42 Damion Downs
Toronto FC
23 William Yarbrough38 Jackson Gilman15 Nickseon Gomis19 Kobe Franklin12 Zane Monlouis21 Jonathan Osorio7 Theo Corbeanu17 Emilio Aristizábal90 Lewis Morgan
Cập nhật đội hình lúc 07:13 20/09/2026
St. Louis CityThống kêToronto FC
64%
Kiểm soát bóng
36%
14
Dứt điểm
3
8
Trúng đích
0
6
Phạt góc
2
11
Phạm lỗi
6
0
Thủ môn cứu thua
5

St. Louis City đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và bước vào trận đấu trên sân nhà CITYPARK với sự tự tin rất lớn. Cuộc so tài cùng Toronto FC diễn ra vào lúc 07:30 ngày 20/09/2026 mang tính chất quan trọng đối với nỗ lực củng cố vị thế của đội bóng bang Missouri.

Phong độ thăng hoa của St. Louis City

Đội chủ nhà đang trải qua giai đoạn thi đấu thuyết phục khi duy trì chuỗi bất bại ấn tượng. Trong 5 lần ra sân gần nhất, St. Louis City giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa, thể hiện sự cân bằng giữa khả năng kiểm soát thế trận lẫn tính hiệu quả ở các thời khắc quyết định.

Hiện tại, St. Louis City đang đứng ở vị trí thứ 5 với 41 điểm. Vị trí này phản ánh đúng sự ổn định mà câu lạc bộ đã xây dựng suốt giai đoạn vừa qua. Lợi thế sân nhà CITYPARK cùng điểm tựa từ sự hưng phấn trong lối chơi sẽ là đòn bẩy lớn để họ tiếp tục gây sức ép lên các đội xếp trên.

Thử thách bản lĩnh dành cho Toronto FC

Bên kia chiến tuyến, Toronto FC bước vào chuyến làm khách với phong độ tương đối ổn định nhưng vẫn còn những điểm gợn. Trong 5 trận gần đây, đại diện đến từ Canada sở hữu 2 chiến thắng, 2 trận hòa và phải nhận 1 thất bại.

Sự thiếu ổn định ở các thời điểm then chốt có thể trở thành rào cản lớn đối với Toronto FC khi phải đối đầu với một đối thủ có phong độ cao. Đáng chú ý, ở lần chạm trán gần nhất giữa hai bên, St. Louis City chính là đội giành trọn vẹn chiến thắng, mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho đội chủ sân CITYPARK.

Nhận định thế trận và điểm tựa chiến thuật

Với ưu thế sân bãi và phong độ bất bại kéo dài, St. Louis City nhiều khả năng sẽ chủ động dâng cao đội hình nhằm kiểm soát nhịp độ ngay từ những phút đầu. Khả năng pressing tầm cao và tính kỷ luật trong khâu phòng ngự chính là vũ khí giúp họ thu hẹp không gian hoạt động của đối thủ.

Ngược lại, Toronto FC cần một phương án tiếp cận chặt chẽ và tập trung tối đa ở tuyến giữa nếu muốn tìm kiếm kết quả thuận lợi rời sân khách. Dù vậy, với tinh thần đang lên cùng điểm số vững chắc ở nhóm trên, St. Louis City vẫn nắm trong tay nhiều ưu thế để định đoạt cục diện cuộc so tài này.

Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
St. Louis City · 1 thắng0 hòaToronto FC · 0 thắng
09/07/2023
Toronto FC
0 - 1
St. Louis City
SLC
St. Louis City
25
Trận
11-8-6
T-H-B
42
Ghi (TB 1.7)
35
Thủng lưới
Toronto FC
5 trận gần nhất
BTHHT
25
Trận
6-11-8
T-H-B
38
Ghi (TB 1.5)
46
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Vancouver Whitecaps241446+3046BTBTT
2Houston Dynamo251348+443BTHHB
3FC Dallas251276+743TTTHB
4San Jose Earthquakes251258+841TTHHB
5St. Louis City251186+741THTHT
6Los Angeles FC261178+1440BTHHH
Tình hình lực lượng
St. Louis City
Celio Pompeu (Knee Injury)
K. Hiebert (Hip Injury)
P. Ault (Ankle Injury)
Celio Pompeu (Knee Injury)
K. Hiebert (Hip Injury)
P. Ault (Ankle Injury)
Toronto FC
D. Mihailovic (Muscle Injury)
N. Palacio (Lower-Body Injury)
J. Osorio (Knee Injury)
L. Stefanovic (Foot Injury)
D. Mihailovic (Muscle Injury)
N. Palacio (Lower-Body Injury)
J. Osorio (Knee Injury)
L. Stefanovic (Foot Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp St. Louis City vs Toronto FC: St. Louis City bị VAR từ chối bàn thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO