TRỰC TIẾP Trực tiếp St. Louis City vs Vancouver Whitecaps: Đội hình xuất phát St. Louis City và Vancouver Whitecaps cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, nên kết quả trận đấu lúc 07:30 ngày 15/10/2026 tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch.

St. Louis City vs Vancouver Whitecaps SẮP BẮT ĐẦU • 07:30 07:30 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của St. Louis City và Vancouver Whitecaps đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 07:30.

Cập nhật lúc 07:02 15/10/2026

Đội hình chính thức St. Louis City Sơ đồ 3-4-3 · HLV Y. Damet Vancouver Whitecaps Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV J. Sørensen 1 R. Bürki 21 D. Polvara 32 T. Baumgartl 27 F. Fall 6 C. Wallem 24 D. Edelman 8 C. Durkin 14 T. Totland 19 C. Holse 9 Rafael Navarro 23 A. Mățan 1 Y. Takaoka 18 É. Ocampo 2 M. Laborda 6 R. Priso 28 T. Johnson 8 O. Larraz 20 A. Cubas 11 E. Sabbi 25 R. Gauld 77 Y. Diaby 24 B. White Dự bị St. Louis City 28 M. Perez 20 Rafael Santos 11 S. Becher 42 D. Downs 77 Jeong Sang-Bin 39 B. Lundt 5 MacNaughton 99 J. Orozco 7 T. Ostrák Vancouver Whitecaps 14 Bruno Steven Caicedo Quiñonez 23 A. Cvetković 41 N. Djordjevic 19 R. Elloumi 29 Gherasimencov 70 Rui Modesto 7 C. Sabaly 32 I. Boehmer 4 Veselinović Cập nhật đội hình lúc 07:02 15/10/2026

St. Louis City và Vancouver Whitecaps cùng nằm trong nhóm tranh ngôi đầu, vì vậy trận đấu tại Citypark lúc 07:30 ngày 15/10/2026 có tác động trực tiếp tới cuộc đua vô địch. Chỉ cách nhau 1 điểm trên bảng xếp hạng, mỗi đội đều hiểu rằng kết quả này có thể làm thay đổi cục diện ở nhóm đầu.

Khoảng cách chỉ 1 điểm ở nhóm đầu bảng

Vancouver Whitecaps đang xếp hạng 1 với 51 điểm. St. Louis City theo sát ở hạng 2 với 50 điểm. Khoảng cách mong manh này khiến mọi điểm số trong trận đấu đều mang giá trị lớn.

Nếu St. Louis City giành chiến thắng trên sân nhà, họ sẽ có 53 điểm và vượt qua Vancouver Whitecaps về điểm số. Ngược lại, nếu đội khách thắng, khoảng cách giữa hai đội sẽ nới ra thành 4 điểm. Kết quả hòa sẽ giữ nguyên chênh lệch 1 điểm.

St. Louis City: mạch thắng trọn vẹn

St. Louis City bước vào trận đấu với phong độ rất cao khi thắng cả 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này giúp họ áp sát ngôi đầu và mang theo sự tự tin lớn trước đối thủ trực tiếp.

Việc thi đấu trên sân nhà Citypark là điểm cộng đáng kể. Một đội đang thắng liên tục thường duy trì được nhịp độ và sự tập trung. Đó là yếu tố quan trọng để St. Louis City tiếp tục gây sức ép lên đội đầu bảng.

Vancouver Whitecaps: ngôi đầu nhưng phong độ chững lại

Trái ngược với đối thủ, Vancouver Whitecaps đang có chuỗi kết quả thiếu ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội khách thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Trận gần nhất của họ là một kết quả hòa.

Dù vậy, Vancouver Whitecaps vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 51 điểm. Điều này cho thấy họ đã tích lũy được lợi thế đáng kể trước đó. Thách thức của đội khách là bảo vệ ngôi đầu khi nhịp độ gần đây không còn như trước.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Vancouver Whitecaps thắng 3 trận, St. Louis City thắng 1 trận và 1 trận kết thúc với kết quả hòa. Lịch sử gặp nhau gần đây vì thế nghiêng về đội khách.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại có nhiều khác biệt. St. Louis City đang có chuỗi 5 trận thắng liên tiếp, còn Vancouver Whitecaps lại chưa tìm được sự ổn định. Thế đối đầu có thể mang lại tâm lý thuận lợi cho đội khách, nhưng phong độ hiện tại đang đứng về phía chủ nhà.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Trận đấu có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ ở những phút đầu. St. Louis City cần tận dụng đà hưng phấn từ chuỗi thắng và lợi thế sân nhà để chủ động tạo sức ép. Vancouver Whitecaps muốn phát huy kinh nghiệm từ các lần chạm trán trước, cần giữ sự chắc chắn và hạn chế sai sót trước một đối thủ đang rất tự tin.

Với đội dẫn đầu, một kết quả hòa vẫn giúp họ giữ vị trí cao nhất. Với đội xếp thứ hai, chỉ chiến thắng mới giúp họ vươn lên ngôi đầu. Sự khác biệt về mục tiêu này có thể ảnh hưởng đến cách hai đội tiếp cận trận đấu.

Nhận định

Đây là cuộc đối đầu giữa một đội đang thăng hoa và một đội đang giữ vị trí dẫn đầu dù phong độ chững lại. Phong độ và lợi thế sân nhà nghiêng về St. Louis City, trong khi thành tích đối đầu và vị trí trên bảng xếp hạng thuộc về Vancouver Whitecaps.

Với khoảng cách chỉ 1 điểm, trận đấu hứa hẹn là một cuộc cạnh tranh sát sao. Người chiến thắng sẽ có lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất St. Louis City · 1 thắng 1 hòa Vancouver Whitecaps · 3 thắng Vancouver Whitecaps 1 - 3 St. Louis City SLC Vancouver Whitecaps 3 - 2 St. Louis City VW St. Louis City 0 - 0 Vancouver Whitecaps Hòa St. Louis City 1 - 4 Vancouver Whitecaps VW Vancouver Whitecaps 4 - 3 St. Louis City VW

St. Louis City 5 trận gần nhất T T T T T 28 Trận 14-8-6 T-H-B 54 Ghi (TB 1.9) 38 Thủng lưới Vancouver Whitecaps 28 Trận 15-6-7 T-H-B 61 Ghi (TB 2.2) 30 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Vancouver Whitecaps 28 15 6 7 +31 51 H B H T B 2 St. Louis City 28 14 8 6 +16 50 T T T T H 3 FC Dallas 28 13 8 7 +7 47 B T H T T …

Tình hình lực lượng St. Louis City ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) ✚ Celio Pompeu (Knee Injury) ✚ K. Hiebert (Hip Injury) Vancouver Whitecaps ✚ S. Adekugbe (Muscle Injury) ✚ J. Badwal (Injury) ✚ T. Blackmon (Red Card) ✚ K. G. Cabrera Nakamura (Foot Injury) ✚ B. Halbouni (Knee Injury) ✚ T. Muller (Muscle Injury) ✚ S. Adekugbe (Muscle Injury) ✚ J. Badwal (Injury)