Trực tiếp Stade Brestois 29 vs Angers: Stade Brestois 29 mở tỷ số

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Stade Brestois 29 vs Angers: Stade Brestois 29 mở tỷ số

Văn Thể10/10/2026 21:28

Stade Brestois 29 đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Angers trên sân Stade Francis-Le-Blé, quyết tâm nối dài chuỗi đối đầu thuận lợi.

Stade Brestois 291 - 0AngersHiệp 1 — phút 15'
  • 15'Trận đấu đang diễn ra

    Tỷ số hiện tại: Stade Brestois 29 1 - 0 Angers.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Stade Brestois 29 51% - 49% Angers, dứt điểm 2 - 1 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 2; phạm lỗi 1 - 0.

  • 9'BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (1-0)

    Phút 9': Ludovic Ajorque (Stade Brestois 29) lập công (kiến tạo: Hugo Magnetti). Tỷ số: 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Stade Brestois 29 tiếp đón Angers.

Cập nhật lúc 02:00 11/10/2026

Đội hình chính thức
Stade Brestois 29
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julien Lachuer
Angers
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV S. Gilli
1
E. Selvik
70
K. Lala
29
L. Tousart
4
G. Lloris
2
B. Locko
13
J. Chotard
8
H. Magnetti
17
Mama Baldé
23
K. Doumbia
9
P. Mboup
19
L. Ajorque
1
Anthony Lopes
20
Marius Louër
4
O. Camara
21
J. Lefort
17
J. Kalulu
93
H. Belkebla
8
van den Boomen
18
J. Allevinah
14
Y. Belkhdim
10
A. Sbaï
9
P. Peter
Dự bị
Stade Brestois 29
11 N. Edjouma6 M. Diambou18 J. Bourgault21 Ibrahim Yayiya Kante34 E. Mailly39 D. N´Guessan7 Nonge Boende30 M. Patouillet20 L. Zogbe
Angers
2 C. Arcus26 A. Bermont24 E. Biumla11 Djibirin Harouna19 El Ouazzani34 M. Gernigon6 L. Mouton40 Oumar Pona27 L. Rao-Lisoa
Cập nhật đội hình lúc 01:18 11/10/2026
Stade Brestois 29Thống kêAngers
51%
Kiểm soát bóng
49%
2
Dứt điểm
1
1
Trúng đích
0
1
Phạt góc
2
1
Phạm lỗi
0

Stade Brestois 29 đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi bước vào cuộc chạm trán Angers lúc 01h45 ngày 11/10/2026 trên sân vận động Stade Francis-Le-Blé. Màn đọ sức giữa hai đội bóng mang ý nghĩa quan trọng trong việc thiết lập trật tự ở nửa trên bảng xếp hạng, nơi cách biệt giữa các câu lạc bộ vẫn đang rất sít sao.

Khoảng cách điểm số và phong độ trái ngược

Bước vào trận đấu này, Angers tạm thời chiếm ưu thế về mặt điểm số khi xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 7 điểm. Trong khi đó, đội chủ nhà Stade Brestois 29 đang đứng ở vị trí thứ 12 với 5 điểm. Khoảng cách giữa hai đội hiện chỉ vỏn vẹn 2 điểm, khiến cuộc so tài trực tiếp tại Stade Francis-Le-Blé trở thành tâm điểm đáng chú ý.

Về mặt phong độ, Stade Brestois 29 vừa trải qua hai trận hòa liên tiếp ở các vòng đấu gần nhất. Tính rộng ra trong 5 trận đấu đã qua, đội bóng này giành được 1 chiến thắng, hòa 2 trận và để thua 2 trận. Sự ổn định là điều mà thầy trò đội chủ nhà đang tìm kiếm nhằm duy trì vị thế bám đuổi nhóm dẫn đầu.

Ở chiều ngược lại, Angers thể hiện phong độ có phần thăng trầm hơn. Trong 5 trận gần nhất, đội khách có 2 chiến thắng, 1 trận hòa và nhận 2 thất bại. Đáng chú ý, kết quả các trận gần đây của Angers diễn ra theo chiều hướng xen kẽ, khi trận đấu gần nhất của họ khép lại bằng một thất bại sau khi vừa giành được trọn vẹn điểm số ở vòng đấu trước đó.

Điểm tựa đối đầu của Stade Brestois 29

Lịch sử đối đầu gần đây đang nghiêng rõ rệt về phía Stade Brestois 29. Trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa hai câu lạc bộ, Stade Brestois 29 đã giành chiến thắng tới 3 trận, hòa 1 trận và chỉ để Angers đánh bại đúng 1 lần. Những kết quả tích cực trong quá khứ mang lại sự tự tin đáng kể cho đội chủ sân Stade Francis-Le-Blé.

Lợi thế sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội là những cơ sở then chốt để Stade Brestois 29 chủ động áp đặt lối chơi. Dù Angers đang đứng trên ở bảng xếp hạng, sự chênh lệch 2 điểm hoàn toàn có thể bị san lấp nếu đội chủ nhà khai thác tốt các điểm yếu nơi hàng phòng ngự của đối phương.

Thế trận toan tính tại Stade Francis-Le-Blé

Với tính chất quan trọng của khu vực giữa bảng xếp hạng, cả Stade Brestois 29 và Angers nhiều khả năng sẽ tiếp cận trận đấu một cách thận trọng. Đội chủ nhà cần điểm để tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu lục, trong khi Angers cũng rất quyết tâm bảo vệ vị trí thứ 8 của mình.

Khả năng kiểm soát khu trung tuyến và tận dụng cơ hội từ các pha bóng cố định sẽ định đoạt kết quả màn so tài này. Điểm tựa sân bãi cùng tâm lý thoải mái từ chuỗi thành tích đối đầu tốt có thể giúp Stade Brestois 29 chiếm giữ thế chủ động trước một Angers đang thi đấu thiếu ổn định.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Stade Brestois 29 · 3 thắng1 hòaAngers · 1 thắng
18/05/2026
Stade Brestois 29
1 - 1
Angers
Hòa
28/09/2025
Angers
0 - 2
Stade Brestois 29
SB2
09/03/2025
Stade Brestois 29
2 - 0
Angers
SB2
05/01/2025
Angers
2 - 0
Stade Brestois 29
ANG
06/01/2024
Stade Brestois 29
1 - 0
Angers
SB2
Stade Brestois 29
5 trận gần nhất
HBBTH
5
Trận
1-2-2
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
8
Thủng lưới
Angers
5 trận gần nhất
THBTB
5
Trận
2-1-2
T-H-B
6
Ghi (TB 1.2)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Monaco5410+513THTTT
2Lyon6321+711BTHTH
3Paris FC5320+511THTTH
7Lens6213+17TBHBB
8Angers5212+17THBTB
9Strasbourg521207BHTTB
11Auxerre5203-56TTBBB
12Stade Brestois 295122-15BBTHH
13Lorient5122-15BHTBH
Tình hình lực lượng
Stade Brestois 29
B. Chardonnet (Calf Injury)
R. Le Guen (Broken Leg)
G. Versini (Leg Injury)
M. Diambou (Ankle Injury)
B. Chardonnet (Calf Injury)
R. Le Guen (Broken Leg)
G. Versini (Leg Injury)
M. Diambou (Ankle Injury)
Angers
U. Simbakoli (Muscle Injury)
U. Simbakoli (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Trực tiếp Stade Brestois 29 vs Angers: Stade Brestois 29 mở tỷ số
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