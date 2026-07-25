Trực tiếp Standard Liège vs Juventus: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

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TRỰC TIẾPTrực tiếp Standard Liège vs Juventus: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng

Văn Thể25/07/2026 19:59

Standard Liège đối đầu Juventus trong trận giao hữu CLB tại Stade Maurice Dufrasne. Thời gian thi đấu được ấn định vào 01:00 ngày 26/07/2026.

Standard Liège0 - 0JuventusHiệp 1 — phút 35'
  • 35'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Standard Liège 56 - 44 Juventus, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Standard Liège 55 - 45 Juventus, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; cứu thua 1 - 0.

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Standard Liège tiếp đón Juventus.

Cập nhật lúc 01:38 26/07/2026

Đội hình chính thức
Standard Liège
Sơ đồ 4-5-1
Juventus
Sơ đồ 4-2-3-1
1
Matthieu Epolo
13
Marlon Fossey
3
Gustav Julius Mortensen
25
Ibe Hautekiet
20
Ibrahim Karamoko
11
Adnane Abid
22
Alexis Trouillet
94
Casper Nielsen
23
Marco Ilaimaharitra
15
Salieu Drammeh
59
Timothé Nkada
16
Michele Di Gregorio
15
Pierre Kalulu
4
Federico Gatti
6
Lloyd Kelly
27
Andrea Cambiaso
5
Manuel Locatelli
12
Douglas Luiz
46
Adin Licina
17
Vasilije Adžić
13
Jérémie Boga
47
Durmiši Arman
Dự bị
Standard Liège
7 Tobias Mohr10 Dennis Eckert Ayensa17 Bernard Nguene18 Henry Lawrence19 René Mitongo21 Lucas Pirard27 Mohammed El Hankouri29 Daan Dierckx33 Charli Spoden
Juventus
1 Mattia Perin2 Zeki Çelik20 Loïs Openda21 Fabio Miretti23 Carlo Pinsoglio24 Daniele Rugani25 João Mário29 Arthur Melo32 Juan Cabal
Cập nhật đội hình lúc 00:55 26/07/2026
Standard LiègeThống kêJuventus
56%
Kiểm soát bóng
44%
3
Dứt điểm
3
0
Trúng đích
1
1
Phạt góc
1
1
Phạm lỗi
2
1
Thủ môn cứu thua
0

Thông tin trận đấu

Standard Liège sẽ chạm trán Juventus trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 26/07/2026 tại Stade Maurice Dufrasne.

Đây là cuộc so tài giữa Standard Liège và Juventus, nhưng các thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá ưu thế cụ thể của mỗi đội hoặc đưa ra nhận định sâu hơn về diễn biến chuyên môn.

Điểm đáng chú ý

Stade Maurice Dufrasne là địa điểm tổ chức trận đấu. Trong bối cảnh dữ liệu về nhân sự và chiến thuật chưa đầy đủ, những lựa chọn của ban huấn luyện cùng cách hai đội tiếp cận trận giao hữu sẽ là yếu tố cần theo dõi khi bóng lăn.

Trận đấu được xác định thuộc Giao hữu CLB và không có thông tin về vòng đấu, mục tiêu cụ thể hay kết quả cần đạt của Standard Liège và Juventus. Do đó, nhận định trước trận chỉ dừng ở việc xác nhận lịch thi đấu, địa điểm và cặp đấu.

Nhận định

Standard Liège vs Juventus là cuộc đối đầu diễn ra tại Stade Maurice Dufrasne lúc 01:00 ngày 26/07/2026. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế hoặc dự đoán kết quả cụ thể.

Standard Liège
5 trận gần nhất
BTTT
Juventus
5 trận gần nhất
HHBTH
Tình hình lực lượng
Standard Liège
Josué Homawoo (Achilles tendon rupture)
Juventus
Khéphren Thuram (Knee Problems)
Jeff Ekhator (Muscular problems)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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