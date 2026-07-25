TRỰC TIẾP Trực tiếp Standard Liège vs Juventus: Thế trận giằng co, chưa có bàn thắng Standard Liège đối đầu Juventus trong trận giao hữu CLB tại Stade Maurice Dufrasne. Thời gian thi đấu được ấn định vào 01:00 ngày 26/07/2026.

Standard Liège 0 - 0 Juventus Hiệp 1 — phút 35' 35' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Standard Liège 56 - 44 Juventus, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Standard Liège 55 - 45 Juventus, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Standard Liège tiếp đón Juventus.

Cập nhật lúc 01:38 26/07/2026

Đội hình chính thức Standard Liège Sơ đồ 4-5-1 Juventus Sơ đồ 4-2-3-1 1 Matthieu Epolo 13 Marlon Fossey 3 Gustav Julius Mortensen 25 Ibe Hautekiet 20 Ibrahim Karamoko 11 Adnane Abid 22 Alexis Trouillet 94 Casper Nielsen 23 Marco Ilaimaharitra 15 Salieu Drammeh 59 Timothé Nkada 16 Michele Di Gregorio 15 Pierre Kalulu 4 Federico Gatti 6 Lloyd Kelly 27 Andrea Cambiaso 5 Manuel Locatelli 12 Douglas Luiz 46 Adin Licina 17 Vasilije Adžić 13 Jérémie Boga 47 Durmiši Arman Dự bị Standard Liège 7 Tobias Mohr 10 Dennis Eckert Ayensa 17 Bernard Nguene 18 Henry Lawrence 19 René Mitongo 21 Lucas Pirard 27 Mohammed El Hankouri 29 Daan Dierckx 33 Charli Spoden Juventus 1 Mattia Perin 2 Zeki Çelik 20 Loïs Openda 21 Fabio Miretti 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 25 João Mário 29 Arthur Melo 32 Juan Cabal Cập nhật đội hình lúc 00:55 26/07/2026

Standard Liège Thống kê Juventus 56% Kiểm soát bóng 44% 3 Dứt điểm 3 0 Trúng đích 1 1 Phạt góc 1 1 Phạm lỗi 2 1 Thủ môn cứu thua 0

Thông tin trận đấu

Standard Liège sẽ chạm trán Juventus trong khuôn khổ Giao hữu CLB. Trận đấu diễn ra lúc 01:00 ngày 26/07/2026 tại Stade Maurice Dufrasne.

Đây là cuộc so tài giữa Standard Liège và Juventus, nhưng các thông tin về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, lực lượng và đội hình dự kiến chưa được cung cấp. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để đánh giá ưu thế cụ thể của mỗi đội hoặc đưa ra nhận định sâu hơn về diễn biến chuyên môn.

Điểm đáng chú ý

Stade Maurice Dufrasne là địa điểm tổ chức trận đấu. Trong bối cảnh dữ liệu về nhân sự và chiến thuật chưa đầy đủ, những lựa chọn của ban huấn luyện cùng cách hai đội tiếp cận trận giao hữu sẽ là yếu tố cần theo dõi khi bóng lăn.

Trận đấu được xác định thuộc Giao hữu CLB và không có thông tin về vòng đấu, mục tiêu cụ thể hay kết quả cần đạt của Standard Liège và Juventus. Do đó, nhận định trước trận chỉ dừng ở việc xác nhận lịch thi đấu, địa điểm và cặp đấu.

Nhận định

Standard Liège vs Juventus là cuộc đối đầu diễn ra tại Stade Maurice Dufrasne lúc 01:00 ngày 26/07/2026. Khi chưa có thêm dữ liệu về phong độ, lực lượng và chiến thuật, chưa thể xác định đội nào chiếm ưu thế hoặc dự đoán kết quả cụ thể.

Standard Liège 5 trận gần nhất B T T T Juventus 5 trận gần nhất H H B T H

Tình hình lực lượng Standard Liège ✚ Josué Homawoo (Achilles tendon rupture) Juventus ✚ Khéphren Thuram (Knee Problems) ✚ Jeff Ekhator (Muscular problems)