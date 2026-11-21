TRỰC TIẾPTrực tiếp Strasbourg vs Stade Brestois 29: Stade Brestois 29 mở tỷ số
Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 15 điểm, đứng hạng 9, khi làm khách của Strasbourg tại Stade de la Meinau lúc 02:45 ngày 22/11/2026.
- 45'Trận đấu đang diễn ra
Tỷ số hiện tại: Strasbourg 0 - 1 Stade Brestois 29.
- 37'Strasbourg ép sân
Cầm bóng: Strasbourg 73% - 27% Stade Brestois 29, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 2.
- 27'Thay người
Phút 27' (Stade Brestois 29): Luck Zogbe vào sân thay Kenny Lala.
- 25'Strasbourg ép sân
Cầm bóng: Strasbourg 71% - 29% Stade Brestois 29, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4.
- 22'BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (0-1)
Phút 22': Noah Edjouma (Stade Brestois 29) lập công (kiến tạo: Joseph Nonge). Tỷ số: 0 - 1.
- 13'Strasbourg ép sân
Cầm bóng: Strasbourg 73% - 27% Stade Brestois 29, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1.
- 13'Thẻ vàng
Phút 13': Dario Essugo (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).
- 13'Thẻ vàng
Phút 13': Vitor Matos (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 0'Trận đấu bắt đầu
Strasbourg tiếp đón Stade Brestois 29.
Cập nhật lúc 03:29 22/11/2026
Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi hành quân đến sân của Strasbourg. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 22/11/2026 tại Stade de la Meinau. Với đội khách, đây là phép thử để giữ nhịp tốt. Với chủ nhà, đây là dịp để tìm lại cảm giác chiến thắng.
Stade Brestois 29 giữ nhịp tốt trong cuộc đua tốp đầu
Stade Brestois 29 hiện đứng hạng 9 với 15 điểm. Đội khách đến Strasbourg với tâm thế của một tập thể đang đi đúng hướng, bám sát nhóm phía trên.
Phong độ gần đây củng cố nhận định đó. Trong 5 trận gần nhất, Stade Brestois 29 thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ đang có hai chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất, nên tinh thần thi đấu khá cao.
Strasbourg cần phản ứng sau chuỗi kết quả kém
Ở chiều ngược lại, Strasbourg đang đứng hạng 14 với 10 điểm, kém đối thủ 5 điểm và 5 bậc trên bảng xếp hạng. Chủ nhà có trận đấu cần nhiều nỗ lực để thu hẹp khoảng cách với nhóm giữa bảng.
Phong độ của Strasbourg là điểm đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Dù vậy, chiến thắng duy nhất ấy cho thấy họ vẫn có khả năng tìm ra giải pháp, và lợi thế sân nhà có thể là chỗ dựa tinh thần.
Thế đối đầu nghiêng về Stade Brestois 29
Lịch sử gần đây cũng đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Stade Brestois 29 thắng 3 trận, Strasbourg thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Đó là lợi thế tâm lý đáng kể cho Stade Brestois 29 khi bước vào trận này.
Điểm then chốt về mặt chiến thuật
Hai tập thể đang ở hai trạng thái trái ngược, nên cách vào trận sẽ quan trọng. Strasbourg cần một khởi đầu chắc chắn để tránh tiếp tục rơi vào thế bị động. Trong khi đó, Stade Brestois 29 có thể tận dụng đà hưng phấn để kiểm soát nhịp độ và gây áp lực từ sớm.
Nếu chủ nhà sớm tìm được bàn thắng, trận đấu có thể trở nên cân bằng hơn. Ngược lại, nếu đội khách duy trì được sự ổn định như ở những vòng gần đây, họ hoàn toàn có thể rời Stade de la Meinau với kết quả tích cực.
Nhận định
Nhìn chung, Stade Brestois 29 nhỉnh hơn ở phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu. Strasbourg vẫn có lợi thế sân nhà và động lực rất lớn để lấy lại niềm tin. Trận đấu vì vậy hứa hẹn là điểm nóng của cuộc đua tốp đầu, nơi đội khách đang nắm nhiều yếu tố thuận lợi hơn.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)