TRỰC TIẾP Trực tiếp Strasbourg vs Stade Brestois 29: Stade Brestois 29 mở tỷ số Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 15 điểm, đứng hạng 9, khi làm khách của Strasbourg tại Stade de la Meinau lúc 02:45 ngày 22/11/2026.

Strasbourg 0 - 1 Stade Brestois 29 Hiệp 1 — phút 45' 45' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Strasbourg 0 - 1 Stade Brestois 29.

37' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Strasbourg 73% - 27% Stade Brestois 29, dứt điểm 6 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 0 - 2.

27' Thay người Phút 27' (Stade Brestois 29): Luck Zogbe vào sân thay Kenny Lala.

25' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Strasbourg 71% - 29% Stade Brestois 29, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4.

22' BÀN THẮNG! Stade Brestois 29 (0-1) Phút 22': Noah Edjouma (Stade Brestois 29) lập công (kiến tạo: Joseph Nonge). Tỷ số: 0 - 1.

13' Strasbourg ép sân Cầm bóng: Strasbourg 73% - 27% Stade Brestois 29, phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 2 - 1.

13' Thẻ vàng Phút 13': Dario Essugo (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thẻ vàng Phút 13': Vitor Matos (Strasbourg) nhận thẻ vàng (Dissent).

0' Trận đấu bắt đầu Strasbourg tiếp đón Stade Brestois 29.

Cập nhật lúc 03:29 22/11/2026

Đội hình chính thức Strasbourg Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Vítor Matos Stade Brestois 29 Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Julien Lachuer 1 F. Jörgensen 16 G. Antwi 6 I. Doukouré 31 Abdoul Karim Coulibaly 24 L. Høgsberg 14 Dário Essugo 29 El Mourabet 80 Gessime Yassine 11 S. Nanasi 20 M. Godo 30 J. Ortega 1 E. Selvik 70 K. Lala 29 L. Tousart 4 G. Lloris 2 B. Locko 13 J. Chotard 8 H. Magnetti 11 N. Edjouma 7 Nonge Boende 9 P. Mboup 19 L. Ajorque Dự bị Strasbourg 15 M. Del Blanco 21 P. Diop 43 Y. Becker 7 S. Amo-Ameyaw 40 C. Harder 26 O. Kellyman 23 Diogo Sousa 28 Tyrese Noubissie 12 Piekutowski Stade Brestois 29 10 G. Versini 30 M. Patouillet 39 D. N´Guessan 21 Ibrahim Yayiya Kante 6 M. Diambou 18 J. Bourgault 17 Mama Baldé 20 L. Zogbe 49 R. Cagnon Cập nhật đội hình lúc 02:19 22/11/2026

Strasbourg Thống kê Stade Brestois 29 73% Kiểm soát bóng 27% 6 Dứt điểm 1 2 Trúng đích 1 4 Phạt góc 0 6 Phạm lỗi 5 1 Việt vị 0 0 Thủ môn cứu thua 2

Stade Brestois 29 đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và có cơ hội củng cố vị thế khi hành quân đến sân của Strasbourg. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 22/11/2026 tại Stade de la Meinau. Với đội khách, đây là phép thử để giữ nhịp tốt. Với chủ nhà, đây là dịp để tìm lại cảm giác chiến thắng.

Stade Brestois 29 giữ nhịp tốt trong cuộc đua tốp đầu

Stade Brestois 29 hiện đứng hạng 9 với 15 điểm. Đội khách đến Strasbourg với tâm thế của một tập thể đang đi đúng hướng, bám sát nhóm phía trên.

Phong độ gần đây củng cố nhận định đó. Trong 5 trận gần nhất, Stade Brestois 29 thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận. Đáng chú ý, họ đang có hai chiến thắng liên tiếp ở những trận mới nhất, nên tinh thần thi đấu khá cao.

Strasbourg cần phản ứng sau chuỗi kết quả kém

Ở chiều ngược lại, Strasbourg đang đứng hạng 14 với 10 điểm, kém đối thủ 5 điểm và 5 bậc trên bảng xếp hạng. Chủ nhà có trận đấu cần nhiều nỗ lực để thu hẹp khoảng cách với nhóm giữa bảng.

Phong độ của Strasbourg là điểm đáng lo. Trong 5 trận gần nhất, đội chỉ thắng 1 trận và thua 4 trận. Dù vậy, chiến thắng duy nhất ấy cho thấy họ vẫn có khả năng tìm ra giải pháp, và lợi thế sân nhà có thể là chỗ dựa tinh thần.

Thế đối đầu nghiêng về Stade Brestois 29

Lịch sử gần đây cũng đứng về phía đội khách. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Stade Brestois 29 thắng 3 trận, Strasbourg thắng 1 trận và hai đội hòa 1 trận. Đó là lợi thế tâm lý đáng kể cho Stade Brestois 29 khi bước vào trận này.

Điểm then chốt về mặt chiến thuật

Hai tập thể đang ở hai trạng thái trái ngược, nên cách vào trận sẽ quan trọng. Strasbourg cần một khởi đầu chắc chắn để tránh tiếp tục rơi vào thế bị động. Trong khi đó, Stade Brestois 29 có thể tận dụng đà hưng phấn để kiểm soát nhịp độ và gây áp lực từ sớm.

Nếu chủ nhà sớm tìm được bàn thắng, trận đấu có thể trở nên cân bằng hơn. Ngược lại, nếu đội khách duy trì được sự ổn định như ở những vòng gần đây, họ hoàn toàn có thể rời Stade de la Meinau với kết quả tích cực.

Nhận định

Nhìn chung, Stade Brestois 29 nhỉnh hơn ở phong độ, vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thành tích đối đầu. Strasbourg vẫn có lợi thế sân nhà và động lực rất lớn để lấy lại niềm tin. Trận đấu vì vậy hứa hẹn là điểm nóng của cuộc đua tốp đầu, nơi đội khách đang nắm nhiều yếu tố thuận lợi hơn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Strasbourg · 1 thắng 1 hòa Stade Brestois 29 · 3 thắng Stade Brestois 29 1 - 2 Strasbourg STR Strasbourg 1 - 2 Stade Brestois 29 SB2 Strasbourg 0 - 0 Stade Brestois 29 Hòa Stade Brestois 29 3 - 1 Strasbourg SB2 Strasbourg 0 - 3 Stade Brestois 29 SB2

Strasbourg 5 trận gần nhất B T B B B 10 Trận 3-1-6 T-H-B 18 Ghi (TB 1.8) 22 Thủng lưới Stade Brestois 29 5 trận gần nhất T T B H T 10 Trận 4-3-3 T-H-B 18 Ghi (TB 1.8) 12 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Paris Saint Germain 10 7 2 1 +12 23 T T T T T 2 Lille 10 6 3 1 +7 21 T T H H T 3 Paris FC 10 6 2 2 +7 20 T T B T B … 8 Rennes 10 5 1 4 0 16 B B T B T 9 Stade Brestois 29 10 4 3 3 +6 15 T T B H T 10 Lorient 10 4 3 3 +1 15 T B H T T … 13 Estac Troyes 11 3 2 6 -8 11 T B T H B 14 Strasbourg 10 3 1 6 -4 10 B T B B B 15 Auxerre 10 3 1 6 -11 10 B B H T B …

Tình hình lực lượng Strasbourg ✚ F. Balde (Leg Injury) ✚ Oso (Injury) ✚ J. Panichelli (Knee Injury) ✚ G. Reyna (Muscle Injury) Stade Brestois 29 ✚ B. Chardonnet (Calf Injury) ✚ R. Le Guen (Broken Leg)