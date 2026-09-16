TRỰC TIẾP Trực tiếp Sturm Graz vs Rennes: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0 Cuộc chạm trán giữa Sturm Graz và Rennes diễn ra lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân Merkur-Arena hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đội đều đang có phong độ rất cao.

Sturm Graz 0 - 0 Rennes Hiệp 2 — phút 85' 85' Trận đấu đang diễn ra Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

85' Rennes ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 37% - 63% Rennes, dứt điểm 5 - 23 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 4, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 5 - 3.

81' Thay người Phút 81' (Sturm Graz): S. Seidl vào sân thay L. Balbo.

81' Thay người Phút 81' (Sturm Graz): J. Gorenc Stankovic vào sân thay V. Matoshi.

80' Thay người Phút 80' (Rennes): E. Mayenda vào sân thay L. Blas.

80' Thay người Phút 80' (Rennes): A. Ait Boudlal vào sân thay B. Reynolds.

73' Rennes ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 37% - 63% Rennes, dứt điểm 5 - 20 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 9 - 6, cứu thua 4 - 3.

73' Thay người Phút 73' (Rennes): A. Nordin vào sân thay M. Tamari.

73' Thay người Phút 73' (Rennes): V. Rongier vào sân thay S. Szymanski.

63' Thẻ vàng Phút 63': F. Ingolitsch (Sturm Graz) nhận thẻ vàng.

62' Thay người Phút 62' (Sturm Graz): O. Diakite vào sân thay B. Beganovic.

62' Thay người Phút 62' (Sturm Graz): F. Rozga vào sân thay G. Mamageishvili.

61' Rennes ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 39% - 61% Rennes, dứt điểm 4 - 13 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 8 - 6, cứu thua 2 - 3.

51' Thẻ vàng Phút 51': L. Balbo (Sturm Graz) nhận thẻ vàng (Holding).

49' Rennes ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 40% - 60% Rennes, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 2 - 1.

46' Thay người Phút 46' (Sturm Graz): A. Malic vào sân thay A. Vallci.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

36' Rennes ép sân Cầm bóng: Sturm Graz 42% - 58% Rennes, dứt điểm 0 - 7 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 1 - 3; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 4 - 2, cứu thua 2 - 0.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sturm Graz 53% - 47% Rennes, dứt điểm 0 - 4 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 2 - 1, cứu thua 1 - 0.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sturm Graz 51% - 49% Rennes, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 1 - 0, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Sturm Graz tiếp đón Rennes.

Cập nhật lúc 03:44 17/09/2026

Đội hình chính thức Sturm Graz Sơ đồ 4-4-2 · HLV Fabio Ingolitsch Rennes Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Franck Haise 53 Daniil Khudyakov 2 Joshua Quarshie 5 Albert Vallci 30 Paul Koller 27 Luís Balbo 43 Jacob Hödl 28 Jurgen Heil 39 Luca Weinhandl 78 Valmir Matoshi 26 Belmin Beganović 15 Gizo Mamageishvili 30 Brice Samba 14 Bryan Reynolds 4 Charlie Cresswell 24 Anthony Rouault 18 Mahamadou Nagida 45 Mahdi Camara 10 Ludovic Blas 17 Sebastian Szymański 28 Adrien Thomasson 11 Mousa Tamari 9 Esteban Lepaul Dự bị Sturm Graz 22 Ammar Helac 41 Elias Lorenz 21 Petar Petrović 23 Arjan Malić 4 Jon Gorenc Stanković 8 Filip Rózga 19 Simon Seidl 40 Julian Halwachs 14 Oumar Diakité Rennes 16 Nicolas Lemaitre 60 Kilian Belazzoug 5 Gonçalo Oliveira 26 Quentin Merlin 36 Alidu Seidu 48 Abdelhamid Ait Boudlal 21 Valentin Rongier 12 Eliezer Mayenda 22 Boulaye Dia Cập nhật đội hình lúc 01:34 17/09/2026

Sturm Graz Thống kê Rennes 37% Kiểm soát bóng 63% 5 Dứt điểm 23 3 Trúng đích 5 1 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 6 1 Việt vị 4 5 Thủ môn cứu thua 3

Trận so tài giữa Sturm Graz và Rennes diễn ra vào lúc 02:00 ngày 17/09/2026 trên sân Merkur-Arena thu hút sự chú ý khi cả hai câu lạc bộ đều bước vào trận đấu với điểm tựa phong độ cao. Đây là thời điểm cả hai tập thể đều tràn đầy sự tự tin để phô diễn năng lực chuyên môn.

Cả hai đội cùng duy trì điểm rơi phong độ cao

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trước giờ bóng lăn chính là sự thăng hoa về mặt phong độ của cả Sturm Graz lẫn Rennes. Việc sở hữu chuỗi thi đấu hưng phấn mang lại lợi thế tâm lý lớn cho cả hai đội, hứa hẹn mở ra thế trận sòng phẳng ngay từ những phút đầu tiên.

Với Sturm Graz, lợi thế sân nhà Merkur-Arena kết hợp cùng đà thăng hoa hiện tại là cơ sở để họ hướng đến màn trình diễn ấn tượng. Bên kia chiến tuyến, Rennes hành quân xa nhà với phong độ ấn tượng không kém, sẵn sàng đứng vững trước sức ép từ các khán đài để duy trì đà hưng phấn.

Tương quan vị trí trên bảng xếp hạng

Về tình hình bảng xếp hạng hiện tại, hai đội bóng đang bám đuổi khá sát nhau. Rennes tạm thời xếp ở vị trí thứ 29 với 0 điểm, trong khi đội chủ nhà Sturm Graz đứng ở vị trí thứ 32 cũng với 0 điểm.

Điểm số cân bằng ở giai đoạn này phản ánh sự tương đồng về điểm xuất phát. Cả Sturm Graz và Rennes đều có động lực lớn để biến trạng thái vào phom thành những dấu ấn cụ thể trên sân cỏ, biến màn đối đầu trực tiếp trở thành cơ hội bứt phá quan trọng.

Kỳ vọng vào màn so tài cởi mở

Khi cả hai đội đều bước vào sân với sự hưng phấn cao độ, trận đấu tại Merkur-Arena được kỳ vọng sẽ diễn ra với nhịp độ tích cực. Sự tự tin của hai tập thể đang có phong độ tốt sẽ là yếu tố thúc đẩy những toan tính chủ động nhằm tạo nên lợi thế trên sân cỏ.

Sturm Graz 5 trận gần nhất T T B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Rennes 5 trận gần nhất T T T H B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Anderlecht 0 0 0 0 0 0 T T T T T 2 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 T H 3 AZ Alkmaar 0 0 0 0 0 0 … 8 Celta Vigo 0 0 0 0 0 0 9 Celtic 0 0 0 0 0 0 … 24 NEC Nijmegen 0 0 0 0 0 0 25 OFI 0 0 0 0 0 0 T T … 28 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 29 Rennes 0 0 0 0 0 0 30 Red Bull Salzburg 0 0 0 0 0 0 T T H T 31 Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 32 Sturm Graz 0 0 0 0 0 0 33 Sunderland 0 0 0 0 0 0 … Top 8 vào thẳng vòng 1/8 Hạng 9-24 đá play-off Hạng 25-36 bị loại

Tình hình lực lượng Sturm Graz ✚ O. Diakite (Off the roster) ✚ N. Geyrhofer (Off the roster) ✚ L. Grgic (Knee Injury) ✚ S. Jatta (Inactive) ✚ A. Kayombo (Off the roster) ✚ E. Soglo (Muscle Injury) ✚ S. Wlodarczyk (Off the roster) ✚ O. Diakite (Off the roster) Rennes Không có thông tin