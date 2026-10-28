TRỰC TIẾP Trực tiếp Sunderland vs Brentford: Hiệp 2 bắt đầu, Sunderland dẫn 3-1 Vòng 1/8 loại trực tiếp đặt Sunderland và Brentford vào thế thắng đi tiếp, thua dừng bước. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/10/2026 tại Stadium of Light.

Sunderland 3 - 1 Brentford Hiệp 2 — phút 68' 68' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sunderland 3 - 1 Brentford.

66' Brentford ép sân Cầm bóng: Sunderland 40% - 60% Brentford, dứt điểm 6 - 10 (trúng đích 4 - 5), phạt góc 0 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 4 - 13, cứu thua 4 - 0.

60' Thay người Phút 60' (Sunderland): Thomas Meunier vào sân thay Timur Tutierov.

60' Thay người Phút 60' (Sunderland): Luke O'Nien vào sân thay Omar Alderete.

59' Thay người Phút 59' (Brentford): Dango Ouattara vào sân thay Callum Wilson.

59' Thay người Phút 59' (Brentford): Aaron Hickey vào sân thay Michael Kayode.

59' Thay người Phút 59' (Brentford): Mathias Jensen vào sân thay Mamadou Sangare.

54' Brentford ép sân Cầm bóng: Sunderland 41% - 59% Brentford, dứt điểm 5 - 9 (trúng đích 4 - 4), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 11, cứu thua 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Sunderland): Chris Rigg vào sân thay Habib Diarra.

42' BÀN THẮNG! Brentford (3-1) Phút 42': Callum Wilson (Brentford) lập công (kiến tạo: Vitaly Janelt). Tỷ số: 3 - 1.

41' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Sunderland 48% - 52% Brentford, dứt điểm 5 - 6 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 0 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 8, cứu thua 2 - 0.

39' BÀN THẮNG! Sunderland (3-0) Phút 39': Malick Fofana (Sunderland) lập công (kiến tạo: Djiamgone Jocelin Ta Bi). Tỷ số: 3 - 0.

29' BÀN THẮNG! Sunderland (2-0) Phút 29': Timur Tutierov (Sunderland) lập công (kiến tạo: Djiamgone Jocelin Ta Bi). Tỷ số: 2 - 0.

27' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sunderland 45% - 55% Brentford, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 4, cứu thua 2 - 0.

26' BÀN THẮNG! Sunderland (1-0) Phút 26': Chemsdine Talbi (Sunderland) lập công. Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sunderland 52% - 48% Brentford, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 1); phạm lỗi 1 - 2, cứu thua 1 - 0.

0' Trận đấu bắt đầu Sunderland tiếp đón Brentford.

Cập nhật lúc 04:11 29/10/2026

Đội hình chính thức Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris Brentford Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Keith Andrews 31 M. Ellborg 8 A. Browne 4 K. Danso 15 O. Alderete 6 D. Methalie 7 C. Talbi 29 Jules Ahoka 37 J. Bi 19 H. Diarra 39 M. Fofana 57 Timur Tuterov 12 Valdimarsson 33 M. Kayode 44 Jannik Schuster 22 N. Collins 25 E. Diouf 18 M. Sangaré 27 V. Janelt 13 C. Wilson 24 M. Damsgaard 19 J. Anthony 9 Thiago Dự bị Sunderland 12 T. Meunier 21 S. Moore 13 O'Nien 77 T. Proctor 11 C. Rigg 47 T. Ogunsuyi 40 J. Whittaker 49 F. Scott 48 Jenson Jones Brentford 8 M. Jensen 1 C. Kelleher 23 Lewis-Potter 11 D. Ouattara 7 K. Schade 4 van den Berg 2 A. Hickey 39 Gustavo Gomes 20 K. Ajer Cập nhật đội hình lúc 02:17 29/10/2026

Sunderland Thống kê Brentford 40% Kiểm soát bóng 60% 6 Dứt điểm 10 4 Trúng đích 5 0 Phạt góc 4 4 Phạm lỗi 13 0 Việt vị 1 4 Thủ môn cứu thua 0

Sunderland và Brentford bước vào trận đấu thuộc vòng 1/8 với một thực tế rõ ràng: đây là loại trực tiếp. Đội thắng giành vé đi tiếp, đội thua phải dừng bước ngay lập tức. Trận đấu diễn ra lúc 02:45 ngày 29/10/2026 trên sân vận động Stadium of Light.

Loại trực tiếp: không còn cơ hội sửa sai

Khác với thể thức vòng bảng, ở vòng 1/8 không còn chỗ cho những tính toán dài hơi. Mỗi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng việc bị loại, nên cả hai đội nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong những phút đầu rồi mới tìm cách nâng nhịp độ.

Áp lực này đặc biệt quan trọng với hai đội đang có phong độ chưa thật sự thuyết phục. Đội nào giữ được sự bình tĩnh và tận dụng tốt cơ hội hiếm hoi sẽ có lợi thế lớn trong một trận đấu mà biên độ sai số rất nhỏ.

Phong độ gần đây: cả hai chưa ổn định

Sunderland thắng 1, hòa 2 và thua 2 trong 5 trận gần nhất. Hai trận mới nhất của đội đều kết thúc với kết quả hòa, sau đó là một trận thua, một trận thắng và một trận thua ở những lượt xa hơn. Chuỗi kết quả này cho thấy Sunderland đang thiếu sự bứt phá để tạo ra khác biệt.

Brentford cũng thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Đội khách có hai trận thắng ở những lượt cũ hơn, nhưng ba trận mới nhất chỉ gồm hai trận hòa và một trận thua. Nói cách khác, đà đi lên của Brentford đã chững lại trước thềm trận đấu này.

Nhìn chung, cả hai đội đều đang gặp khó khăn trong việc chuyển các trận cân bằng thành chiến thắng. Điều đó khiến kịch bản một trận đấu chặt chẽ, ít khoảng trống là khá dễ hình dung.

Thế đối đầu: Brentford nhỉnh hơn một chút

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sunderland thắng 1, hòa 2 và Brentford thắng 2. Hai trận hòa cho thấy các cuộc đối đầu giữa họ thường khá cân bằng, trong khi Brentford có nhỉnh hơn một chút về số trận thắng.

Tuy vậy, đó mới chỉ là xu hướng tổng hợp. Ở một trận đấu loại trực tiếp, yếu tố tâm lý và khả năng giữ kỷ luật mới là điều quyết định.

Điểm then chốt của trận đấu

Với việc cả hai đội đều có nhiều trận hòa gần đây, khả năng giữ vững tổ chức phòng ngự sẽ là chìa khóa. Đội nào hạn chế được sai sót và không để đối phương bắt nhịp trước sẽ dễ kiểm soát thế trận.

Ngoài ra, các tình huống cố định và những pha chuyển trạng thái nhanh có thể trở thành lối thoát cho một trận đấu bế tắc. Khi mục tiêu duy nhất là đi tiếp, đội nào quyết đoán hơn ở khu vực cuối sân sẽ có lợi thế.

Nhận định

Trận đấu giữa Sunderland và Brentford hứa hẹn là cuộc đối đầu cân bằng, nơi phong độ chưa ổn định của cả hai bên khiến mọi kịch bản đều có thể xảy ra. Thành tích đối đầu gần đây thiên nhẹ về Brentford, nhưng ở vòng loại trực tiếp, bản lĩnh trong từng khoảnh khắc mới là thứ phân định kẻ đi tiếp và người dừng bước.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sunderland · 1 thắng 2 hòa Brentford · 2 thắng Brentford 1 - 1 Sunderland Hòa Brentford 3 - 0 Sunderland BRE Sunderland 2 - 1 Brentford SUN Sunderland 0 - 2 Brentford BRE Brentford 3 - 3 Sunderland Hòa

Sunderland 5 trận gần nhất H H B T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 1 Ghi (TB 1.0) 0 Thủng lưới Brentford 5 trận gần nhất H B H T T 2 Trận 2-0-0 T-H-B 8 Ghi (TB 4.0) 2 Thủng lưới