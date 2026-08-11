TRỰC TIẾP Trực tiếp Sunderland vs Chelsea: Hiệp 2 bắt đầu, Sunderland dẫn 1-0 Sunderland tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng khi Chelsea hơn chủ nhà 11 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 08/11/2026 tại Stadium of Light.

Sunderland 1 - 0 Chelsea Hiệp 2 — phút 90' 90' Trận đấu đang diễn ra Tỷ số hiện tại: Sunderland 1 - 0 Chelsea.

90+4' Thẻ vàng Phút 90+4': Nilson Angulo (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Wesley Fofana (Chelsea) nhận thẻ vàng (Dissent).

90+1' Thẻ vàng Phút 90+1': Régis Le Bris (Sunderland) nhận thẻ vàng (Dissent).

90' Thẻ vàng Phút 90': Luke O'Nien (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

89' Chelsea ép sân Cầm bóng: Sunderland 31% - 69% Chelsea, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 14 - 6, cứu thua 4 - 1.

88' Thay người Phút 88' (Sunderland): Nilson Angulo vào sân thay Chemsdine Talbi.

88' Thay người Phút 88' (Sunderland): Chris Rigg vào sân thay Enzo Le Fée.

87' Thay người Phút 87' (Chelsea): Emanuel Emegha vào sân thay Jordan Henderson.

79' Thay người Phút 79' (Chelsea): Geovany Quenda vào sân thay Pep Chavarria.

76' Chelsea ép sân Cầm bóng: Sunderland 31% - 69% Chelsea, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 1 - 3), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 14 - 5, cứu thua 3 - 0.

76' Thẻ vàng Phút 76': Moises Caicedo (Chelsea) nhận thẻ vàng (Foul).

67' Thay người Phút 67' (Sunderland): Wilson Isidor vào sân thay Brian Brobbey.

63' Chelsea ép sân Cầm bóng: Sunderland 33% - 67% Chelsea, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 11 - 4, cứu thua 2 - 0.

62' Thay người Phút 62' (Chelsea): Danny Welbeck vào sân thay Pedro Neto.

62' Thay người Phút 62' (Chelsea): Malo Gusto vào sân thay Marco Palestra.

55' Thẻ vàng Phút 55': Pedro Neto (Chelsea) nhận thẻ vàng (Dissent).

53' Thẻ vàng Phút 53': Brian Brobbey (Sunderland) nhận thẻ vàng (Argument).

51' Chelsea ép sân Cầm bóng: Sunderland 31% - 69% Chelsea, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 0 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 2 - 0.

50' Thẻ vàng Phút 50': Thomas Meunier (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

45' Thay người Phút 45' (Chelsea): Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves vào sân thay Levi Colwill.

38' Chelsea ép sân Cầm bóng: Sunderland 33% - 67% Chelsea, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 1.

36' BÀN THẮNG! Sunderland (1-0) Phút 36': Enzo Le Fée (Sunderland) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 1 - 0.

35' Thẻ vàng Phút 35': Levi Colwill (Chelsea) nhận thẻ vàng (Foul).

24' Chelsea ép sân Cầm bóng: Sunderland 37% - 63% Chelsea, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 0 - 0); việt vị 1 - 0, phạm lỗi 3 - 0.

21' Thẻ vàng Phút 21': Jules Ahoka (Sunderland) nhận thẻ vàng (Foul).

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Sunderland 51% - 49% Chelsea; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 0.

4' Thay người Phút 4' (Sunderland): Jules Ahoka vào sân thay Granit Xhaka.

0' Trận đấu bắt đầu Sunderland tiếp đón Chelsea.

Cập nhật lúc 23:01 08/11/2026

Đội hình chính thức Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV R. Le Bris Chelsea Sơ đồ 4-3-2-1 · HLV Xabi Alonso 22 R. Roefs 32 T. Hume 20 N. Mukiele 13 O'Nien 17 Reinildo 34 G. Xhaka 27 N. Sadiki 12 T. Meunier 28 E. Le Fée 7 C. Talbi 9 B. Brobbey 39 M. Penders 2 M. Palestra 3 W. Fofana 6 L. Colwill 29 Pep Chavarría 14 J. Henderson 25 M. Caicedo 45 R. Lavia 10 C. Palmer 17 M. Rogers 7 Pedro Neto Dự bị Sunderland 18 W. Isidor 11 C. Rigg 39 M. Fofana 29 Jules Ahoka 10 N. Angulo 6 D. Methalie 4 K. Danso 31 M. Ellborg 57 Timur Tuterov Chelsea 28 Sharman-Lowe 30 A. Anselmino 27 M. Gusto 4 V. Barco 23 Geovany Tcherno Quenda 41 Estêvão 18 D. Welbeck 22 E. Emegha 32 Nicoll-Jazuli Cập nhật đội hình lúc 20:32 08/11/2026

Sunderland Thống kê Chelsea 31% Kiểm soát bóng 69% 8 Dứt điểm 9 2 Trúng đích 4 2 Phạt góc 2 14 Phạm lỗi 6 2 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 1

Sunderland tiếp đối thủ xếp trên khá xa trên bảng xếp hạng. Chelsea đang đứng thứ 4 với 16 điểm, còn chủ nhà ở vị trí thứ 20 với 5 điểm, tức kém đối thủ 11 điểm. Trận đấu diễn ra lúc 21h00 ngày 08/11/2026 trên sân Stadium of Light.

Khoảng cách lớn trên bảng xếp hạng

Hai đội đang ở hai đầu đối lập của bảng xếp hạng. Chelsea nằm trong nhóm bốn đội dẫn đầu và có 16 điểm. Sunderland mới tích lũy được 5 điểm và đứng thứ 20.

Khoảng cách 11 điểm cho thấy chủ nhà phải vượt qua một thử thách không nhỏ. Đây cũng là trận đấu mà áp lực dồn nhiều hơn về phía đội chủ sân, nơi họ cần tìm kết quả tích cực để cải thiện hành trình của mình.

Phong độ trái ngược

Sunderland đang có chuỗi kết quả chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Hai trận mới nhất đều kết thúc bằng thất bại, nên tinh thần của chủ nhà là yếu tố cần chú ý trước giờ bóng lăn.

Ngược lại, Chelsea mang đến Stadium of Light phong độ tốt hơn rõ rệt. Đội khách thắng 3 trong 5 trận gần nhất, hòa 1 trận và thua 1 trận. Trận gần nhất của họ là một chiến thắng, cho thấy Chelsea đang duy trì được nhịp độ tích cực.

Thế đối đầu bất ngờ nghiêng về chủ nhà

Dù chênh lệch về vị trí và phong độ, lịch sử đối đầu gần đây lại mang đến một bức tranh khác. Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Sunderland thắng 3 lần, Chelsea thắng 2 lần và không có trận hòa nào.

Điều này cho thấy các cuộc chạm trán giữa hai đội thường có kết quả rõ ràng. Với Sunderland, đây là điểm tựa tinh thần đáng kể, nhưng chưa đủ để xóa đi khoảng cách hiện tại trên bảng xếp hạng.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế đang xếp thấp hơn, Sunderland nhiều khả năng cần một trận đấu kỷ luật và tận dụng lợi thế sân nhà. Việc giữ vững sự tập trung trong những trận đấu gần đây là bài toán họ cần giải để tránh nối dài chuỗi hai trận thua liên tiếp.

Về phía Chelsea, đội khách sở hữu lợi thế về phong độ và vị trí trên bảng xếp hạng. Nếu duy trì được sự ổn định như những trận gần đây, họ có cơ sở để kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, thành tích đối đầu cho thấy đội khách không thể chủ quan khi hành quân đến Stadium of Light.

Nhận định

Xét về phong độ và vị trí hiện tại, Chelsea được đánh giá nhỉnh hơn. Sunderland lại có thành tích đối đầu gần đây đáng khích lệ và lợi thế sân nhà. Trận đấu vì thế hứa hẹn là bài thử thách lớn với chủ nhà, đồng thời là phép thử về sự ổn định của đội khách khi làm khách trên sân đối phương.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Sunderland · 3 thắng 0 hòa Chelsea · 2 thắng Sunderland 2 - 1 Chelsea SUN Chelsea 1 - 2 Sunderland SUN Chelsea 5 - 1 Sunderland CHE Sunderland 0 - 1 Chelsea CHE Sunderland 3 - 2 Chelsea SUN

Sunderland 5 trận gần nhất B B T H H 9 Trận 1-2-6 T-H-B 7 Ghi (TB 0.8) 17 Thủng lưới Chelsea 5 trận gần nhất T H B T T 9 Trận 5-1-3 T-H-B 19 Ghi (TB 2.1) 15 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Arsenal 10 9 0 1 +10 27 T T T T T 2 Manchester City 10 7 0 3 +8 21 B B B T T 3 Brighton 9 6 1 2 +17 19 T B T T T 4 Chelsea 9 5 1 3 +4 16 T B T T B 5 Everton 10 4 4 2 +2 16 T T B B H … 19 Crystal Palace 9 2 1 6 -12 7 B B B T H 20 Sunderland 9 1 2 6 -10 5 B H B B B