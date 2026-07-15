Trực tiếp Sutjeska vs Kairat Almaty: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Về Báo Hà Tĩnh

TRỰC TIẾPTrực tiếp Sutjeska vs Kairat Almaty: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0

Văn Thể15/07/2026 21:23

Sutjeska đối đầu Kairat Almaty tại Stadion Gradski lúc 02:00 ngày 16/07/2026, trong trận đấu mà dữ liệu hiện có chưa đủ để xác định ưu thế chiến thuật

Sutjeska0 - 0Kairat AlmatyHiệp 2 — phút 51'
  • 51'Trận đấu đang diễn ra

    Hai đội đang thi đấu, chưa có bàn thắng.

  • 46'Thay người

    Phút 46' (Sutjeska): K. Campbell vào sân thay P. Anicic.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 29'Thẻ vàng

    Phút 29': A. Golubovic (Sutjeska) nhận thẻ vàng (Holding).

  • 25'Thẻ vàng

    Phút 25': M. Simun (Sutjeska) nhận thẻ vàng (Roughing).

  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Sutjeska tiếp đón Kairat Almaty.

Cập nhật lúc 03:07 16/07/2026

Đội hình chính thức
Sutjeska
Sơ đồ 4-3-3 · HLV Milorad Pekovic
Kairat Almaty
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Rafael Urazbakhtin
1
Vladan Giljen
2
Aleksa Golubovic
72
Anto Babić
15
Boris Kopitović
22
Andrija Ražnatović
20
Jovan Čađenović
6
Deni Hočko
77
Marko Simun
11
Vasilije Cavor
99
Marko Mrvaljević
9
Petar Anicic
1
Temirlan Anarbekov
24
Aleksandr Mrynskiy
25
Aleksandr Shirobokov
44
Lucas Áfrico
3
Luís Mata
6
Adilet Sadybekov
13
Jaakko Oksanen
81
Ismail Bekbolat
7
Jorginho
19
Oiva Jukkola
28
Marc Gual
Dự bị
Sutjeska
12 Tomas Durovic4 Milos Vracar6 Rados Dedic3 Mamadou Camara5 Igor Pajović7 Aleksandar Boljević66 Kenroy Campbell55 Aleksandar Šćekić21 Danilo Cetkovic
Kairat Almaty
30 Danila Buch82 Sherkhan Kalmurza5 Lev Kurgin20 Erkin Tapalov32 Adlan Nurgaliev4 Damir Kasabulat8 Olzhas Baibek87 Azamat Tuyakbayev27 Mukhamedali Abish
Cập nhật đội hình lúc 01:36 16/07/2026

Thông tin trận đấu

Sutjeska sẽ đối đầu Kairat Almaty tại UEFA Champions League. Trận đấu diễn ra lúc 02:00 ngày 16/07/2026 trên sân Stadion Gradski.

Đây là cặp đấu mà những dữ liệu hiện có chỉ cung cấp một phần rất hạn chế về phong độ. Vì vậy, việc đánh giá tương quan giữa hai đội cần được tiếp cận thận trọng, tập trung vào những thông tin đã được xác nhận thay vì mở rộng sang các dự đoán không có cơ sở.

Phong độ Sutjeska

Ở trận gần nhất được ghi nhận, Sutjeska nhận thất bại. Đây là tín hiệu cho thấy đội chủ nhà bước vào cuộc đối đầu với Kairat Almaty sau một kết quả không thuận lợi, nhưng chỉ một dữ liệu đơn lẻ chưa đủ để kết luận về xu hướng phong độ trong thời gian dài hơn.

Điểm đáng chú ý là chưa có thêm thông tin về số trận thắng, hòa hoặc thua của Sutjeska trong chuỗi trận gần đây. Do đó, không thể xác định liệu thất bại này là một kết quả riêng lẻ hay phản ánh vấn đề lặp lại trong cách vận hành của đội bóng.

Những điểm chưa thể xác định

Dữ liệu hiện có không cung cấp phong độ gần đây của Kairat Almaty, lịch sử đối đầu giữa hai đội, vị trí tại giải đấu, khoảng cách điểm số hay danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa có cơ sở để đưa ra so sánh định lượng về khả năng kiểm soát trận đấu, hiệu quả tấn công hoặc độ chắc chắn của hàng phòng ngự hai bên.

Tương tự, đội hình dự kiến và sơ đồ chiến thuật của Sutjeska lẫn Kairat Almaty chưa được xác nhận. Việc khẳng định đội nào sẽ chơi áp sát, kiểm soát bóng hay ưu tiên phòng ngự phản công đều có thể dẫn đến suy đoán vượt quá thông tin hiện có.

Góc nhìn chiến thuật

Với dữ liệu hạn chế, chìa khóa của trận đấu trước hết nằm ở cách hai đội xử lý những thời điểm quan trọng, đặc biệt là khả năng duy trì sự tập trung sau các tình huống chuyển trạng thái. Tuy nhiên, chưa thể xác định đội nào sẽ chủ động đẩy cao đội hình hoặc bên nào lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn.

Sutjeska có lợi thế sân Stadion Gradski theo thông tin trận đấu, nhưng lợi thế này không nên được chuyển thành kết luận chắc chắn về thế trận. Kairat Almaty cũng chưa có dữ liệu phong độ hoặc lực lượng đi kèm để đánh giá mức độ sẵn sàng trước chuyến làm khách.

Nhận định trước trận

Thất bại ở trận gần nhất là cơ sở duy nhất để nhận diện bối cảnh của Sutjeska, song chưa đủ để dự báo cụ thể về kết quả cuộc đối đầu. Trong khi đó, việc thiếu dữ liệu về Kairat Almaty khiến mọi đánh giá trực tiếp giữa hai đội đều cần được giữ ở mức thận trọng.

Nhìn chung, trận Sutjeska gặp Kairat Almaty tại UEFA Champions League sẽ phụ thuộc nhiều vào đội hình xuất phát, cách tổ chức chiến thuật và màn trình diễn thực tế trên sân. Với những thông tin đã được xác nhận, chưa thể chốt ưu thế rõ ràng cho bất kỳ đội nào.

Sutjeska
5 trận gần nhất
BBBB
1
Trận
0-0-1
T-H-B
1
Ghi (TB 1.0)
2
Thủng lưới
Kairat Almaty
5 trận gần nhất
TTTTT

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Trực tiếp Sutjeska vs Kairat Almaty: Hiệp 2 bắt đầu, hòa 0-0
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO