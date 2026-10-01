TRỰC TIẾP Trực tiếp Telstar vs Feyenoord: Đội hình xuất phát Telstar cần chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không thắng, gồm 3 trận hòa và 2 trận thua. Họ tiếp Feyenoord, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, lúc 01h00 ngày 18/10/2026 trên sân Sportpark Schoonenberg.

Telstar vs Feyenoord SẮP BẮT ĐẦU • 01:00 01:00 Đội hình chính thức đã công bố Đội hình ra sân của Telstar và Feyenoord đã được công bố. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 01:00.

Cập nhật lúc 00:32 18/10/2026

Đội hình chính thức Telstar Sơ đồ 4-3-3 · HLV H. Brugge Feyenoord Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV G. van Bronckhorst 1 R. Koeman 3 Gerald Alders 16 S. Valk 4 A. Soualhia 43 M. Peersman 23 N. Shenkman 10 T. Owusu 17 N. Rossen 42 A. Martha 11 N. Þórisson 27 P. Brouwer 1 T. Ernst 26 G. Read 4 T. Watanabe 24 Kraaijeveld 35 Mika Màrmol 8 G. Zechiël 34 C. Vanhoutte 23 Hadj-Moussa 14 S. Steijn 27 G. Diarra 19 Nacho Ferri Dự bị Telstar 19 F. Rust 20 D. Reiziger 21 F. Turay 6 Isaiah Ahmed 5 P. Aning 18 G. Caschili 8 E. Demircan 2 J. Hardeveld 14 H. Kuster Feyenoord 6 J. St. Juste 32 T. Wessels 22 van den Elshout 10 L. Valente 28 Targhalline 57 J. Schaken 16 Javi López 33 Kastenmeier 50 Theodoros Delianidis Cập nhật đội hình lúc 00:32 18/10/2026

Telstar cần chấm dứt chuỗi trận không thắng khi tiếp Feyenoord lúc 01h00 ngày 18/10/2026 trên sân Sportpark Schoonenberg. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà chưa có chiến thắng nào, với 3 trận hòa và 2 trận thua. Đối thủ của họ lại đang ở vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Telstar chưa thắng trong 5 trận gần nhất

Chuỗi kết quả gần đây của Telstar thiếu điểm nhấn. Họ hòa 3 trận và thua 2 trận, không có trận thắng nào trong giai đoạn này. Kết quả đan xen giữa hòa và thua cho thấy đội bóng vẫn có khả năng giữ được một điểm, nhưng chưa tìm ra cách kết thúc trận đấu bằng chiến thắng.

Hiện Telstar đứng hạng 15 với 6 điểm. Vì vậy, một chiến thắng trước đối thủ mạnh sẽ có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, đồng thời giúp đội chủ nhà thoát khỏi chuỗi trận kéo dài.

Feyenoord mang phong độ cao đến Sportpark Schoonenberg

Trái ngược với chủ nhà, Feyenoord đang có phong độ rất tốt. Đội khách thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Điều đáng chú ý là họ đã thắng liên tiếp 4 trận mới nhất, sau thất bại ở trận cũ nhất trong chuỗi 5 trận này.

Thành tích đó giúp Feyenoord đứng đầu bảng xếp hạng với 20 điểm. Khoảng cách giữa hai đội là 14 điểm, phản ánh sự chênh lệch rõ rệt về phong độ và vị thế ở thời điểm hiện tại.

Hai lần chạm trán gần nhất đều nghiêng về Feyenoord

Trong 2 lần đối đầu gần nhất, Telstar chưa thắng hay hòa trận nào, còn Feyenoord thắng cả hai. Con số này cho thấy Feyenoord đang nắm lợi thế tâm lý trước cuộc gặp tới.

Tuy nhiên, đây chỉ là hai lần gặp nhau gần đây. Yếu tố sân nhà và nhu cầu tìm lại chiến thắng có thể tạo thêm động lực cho Telstar.

Điểm then chốt của trận đấu

Với Telstar, thách thức lớn nhất là giữ được sự chắc chắn trước một đối thủ đang thắng liên tiếp. Chủ nhà đã chứng tỏ khả năng cầm hòa trong 3 trong 5 trận gần nhất, nên việc duy trì sự tập trung trong suốt trận sẽ rất quan trọng. Đồng thời, họ cần chuyển những trận hòa thành điểm số trọn vẹn.

Về phía Feyenoord, nhiệm vụ là duy trì mạch phong độ để bảo vệ vị trí đầu bảng. Nếu giữ được sự ổn định như 4 trận thắng gần nhất, đội khách có nhiều cơ sở để tiếp tục gây sức ép lên chủ nhà.

Nhận định

Nhìn chung, Feyenoord được đánh giá cao hơn nhờ phong độ vượt trội, vị trí trên bảng xếp hạng và hai lần thắng trong các lần gặp gần nhất. Dù vậy, Telstar có lý do để kỳ vọng vào lợi thế sân nhà và mong muốn chấm dứt chuỗi trận không thắng. Trận đấu tại Sportpark Schoonenberg vì thế là phép thử đáng chú ý cho tinh thần của đội chủ nhà.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Telstar · 0 thắng 0 hòa Feyenoord · 2 thắng Feyenoord 2 - 1 Telstar FEY Telstar 1 - 2 Feyenoord FEY

Telstar 5 trận gần nhất H B H B H 8 Trận 1-3-4 T-H-B 7 Ghi (TB 0.9) 14 Thủng lưới Feyenoord 5 trận gần nhất T T T T B 8 Trận 6-2-0 T-H-B 27 Ghi (TB 3.4) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Feyenoord 8 6 2 0 +20 20 T T T T H 2 PSV Eindhoven 8 6 1 1 +16 19 T B T T T 3 AZ Alkmaar 8 6 1 1 +10 19 B T H T T … 14 Sparta Rotterdam 8 1 3 4 -7 6 H B B H B 15 Telstar 8 1 3 4 -7 6 H B H B H 16 PEC Zwolle 8 1 1 6 -15 4 B B B H B …

Tình hình lực lượng Telstar Không có thông tin Feyenoord ✚ T. Beelen (Broken Leg) ✚ J. Bos (Knee Injury) ✚ J. Moder (Knee Injury) ✚ R. Nelson (Muscle Injury) ✚ B. Nieuwkoop (Knee Injury) ✚ G. Smal (Ankle Injury) ✚ S. van Persie (Knock) ✚ T. Beelen (Broken Leg)